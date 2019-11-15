2019-11-15T10:15:19+03:00
Общество

Конкурсы профессионального мастерства АО «РЭС» - залог повышения эффективности функционирования электрических сетей

В целях повышения эффективности и надежности функционирования электрических сетей в АО «РЭС» на постоянной основе проводятся конкурсы профессионального мастерства, призванные поддержать соревновательный дух и нацеленность сотрудников на результат.
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Так, в конце октября 2019 года были подведены итоги очередных этапов ежеквартальных конкурсов по определению лучшего мастерского участка и образцовой электроустановки среди филиалов АО «РЭС».

По результатам работы за III квартал 2019 года в конкурсе «Образцовая электроустановка АО «РЭС» по типу «Электрические подстанции классом напряжения 110 кВ» победителем признана электроустановка филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети» ПС 110/10кВ «Воскресенская», находящаяся на обслуживании службы подстанций филиала. Именно этот объект получил наивысшие баллы по таким критериям, как содержание прилегающей территории, помещений и непосредственно самой электроустановки, оформление и ведение документации, наличие и содержание средств индивидуальной защиты, знаков безопасности, первичных средств пожаротушения, наличие и правильность нанесения диспетчерских наименований и др.

Отметим, что электроустановки филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети» в этом году уже признавались победителями конкурса. Это говорит о системном подходе к качеству содержания и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в филиале.

В конкурсе «Лучший мастерский участок» по итогам III квартала 2019 года победителем признан коллектив участка РС № 1 Левобережного РЭС филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети». Отметим, что в конкурсе приняли участие почти 200 команд.

По традиции на базе победившего подразделения в ближайшее время будет организовано мероприятие по обмену практическим опытом.

Основные цели организации данных конкурсов: улучшение состояния электросетевого комплекса, обмен передовым опытом и поощрение коллективов, показывающих высокий уровень результатов трудовой деятельности. Кроме того, конкурсы профессионального мастерства позволяют обеспечить постоянный контроль качества и выявить наиболее прогрессивные способы осуществления рабочих процессов среди филиалов АО «РЭС».

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