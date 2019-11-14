Новый Красный: проверяем качество ремонта новосибирских дорог

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть вместе с департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса подвел итоги национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 2019 год. Делегация проехала по ключевым отремонтированным объектам. Корреспондент «КП» - Новосибирск» тоже принял участие в ревизионной поездке.

КАК ПОЧИСТИТЬ ТРОТУАР?

Первый объект - перекресток Красного проспекта и улицы Спартака. За три года участия в федеральной программе Красный проспект отремонтировали полностью. В этом году выполнялся завершающий этап на участке от улицы М. Горького до улицы Колыванской.

- В приоритете был не просто ремонт дороги, но и доступность, удобство для маломобильных граждан. Рядом с детской больницей мы сделали пандусы, чтобы ребятишкам на инвалидных креслах, с костылями и мамам с колясками было удобнее подниматься, - рассказал об объекте Роман Дронов, начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. - Рядом с больницей обустраиваем парковку. На следующем этапе сделаем ее платной, но для посетителей въезд будет свободный.

На пешеходном переходе установили светофор, оборудовали островки безопасности, вдоль тротуара поставили ограждения, заменили остановки. На тротуары положили специальную плитку с мраморной крошкой - в гололед это покрытие не будет скользким.

- Сезон ремонтов закончился, мы подводим итоги. Программа выполнена полностью, отремонтировали 30 километров дорог. Но вопросы, например, по организации парковочного пространства остаются: мест не хватает, и эту проблему надо решать, - уверен Роман Дронов.

Ремонт и строительство дорог - одни из приоритетных направлений развития Новосибирска, определенных мэром города на ближайшие годы. По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в Новосибирске отремонтировали дороги на улицах Гоголя, Фрунзе, Жуковского, Бердском шоссе. На трех улицах Новосибирска - Фабричной, Большевистской и Красном проспекте - начался капитальный ремонт. Важный пункт программы - реконструкция выездов из Новосибирска. На Гусинобродском шоссе, улицах Кедровой и 2-й Станционной работы уже начались. Деньги на ремонт выделяются из трех бюджетов - федерального, регионального и муниципального. Общая сумма - 1 миллиард 15 миллионов 270 тысяч рублей.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ - ПЛАНИРОВАНИЕ

После объезда отремонтированных дорог в администрации Центрального округа состоялось совещание по итогам ремонтно-строительного сезона 2019 года.

- Мы должны выявить сильные и слабые стороны в ходе реализации национального проекта, похвалить за успехи, обозначить то, что требует доработки. Основная же цель - планирование. Сейчас для этого самый подходящий момент - составляется бюджет на следующий год, - сообщил присутствующим Анатолий Локоть.

В ходе совещания сотрудники дорожного управления представили подробный отчет по каждому объекту, отремонтированному в этом году.

В планах - отремонтировать в 2020 году Бердское шоссе от проспекта Строителей до границы города, а также участок от Матвеевки до остановки «РМЗ», еще один приоритетный объект - участок улицы Владимировской.