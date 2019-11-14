2019-11-14T12:31:04+03:00
Наука

«Билет в будущее»

ЭПМ-НовЭЗ принял у себя учащихся школ и ссузов в рамках федерального проекта «Билет в будущее», реализуемого под патронажем Министерства просвещения РФ.
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Более 150 подростков побывали на экскурсии, чтобы вживую посмотреть высокотехнологичное производство и познакомиться с работой заводской лаборатории.

Гостями ЭПМ-НовЭЗ стали старшеклассники школ Линево, Евсино и Искитима, обучающиеся по программам с углубленным изучением химии, а также будущие лаборанты химического анализа из Бердского политехнического колледжа и электромонтеры из Бердского электромеханического колледжа.

Экскурсию проводили ветераны завода, почетные металлурги Михаил Павкин и Сергей Лихотников, которые также познакомили ребят с производственными нюансами на примере цеха механической обработки электродной продукции. Ознакомительную экскурсию по заводской лаборатории провели начальник лаборатории Эльвира Зюлковская и руководитель аналитического отдела Рита Торопова. Учащимся показали современное лабораторное оборудование, в том числе представили новейший прибор - атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно связанной плазмой, используемый для анализа сырья, поступающего на производство. Спектрометр может одновременно определять большое количество химических элементов периодической системы, даже если их концентрация незначительна.

- Встреча с талантливыми ребятами, заинтересованными в технических знаниях, - всегда радостное событие для нас, - отметила Эльвира Зюлковская. - Для молодежи, постигающей точные науки, наши двери открыты всегда. Мы рады видеть живой интерес в глазах ребят и с удовольствием рассказываем им о нашей работе.

- Огромная лаборатория, - поделился впечатлениями ученик МКОУ СОШ станции Евсино Виталий Олеников. - Оборудование занимает несколько кабинетов. Особенно впечатлили печи, температура в которых достигает 1300 градусов.

- Это было очень здорово - своими глазами увидеть, что такое наука на самом деле, - говорит ученица МБОУ СОШ № 14 города Искитима Ярослава Селюкова. - Думаю, работа здесь очень интересная и ответственная. Нужно очень много знать, чтобы разбираться во всех этих устройствах и понимать, как проводить исследования.

«Билет в будущее» - федеральный проект ранней профориентации для учащихся 6 - 11-х классов, проводящийся при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

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