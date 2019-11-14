В АО «РЭС» продолжается цикл экскурсий на электросетевые объекты

Будущие энергетики посетили высоковольтные электрические подстанции ПС 110 кВ Кировская и ПС 110 кВ Вертковская, питающие левобережную часть Новосибирска. Основная цель экскурсии - ознакомить студентов четвертого курса, обучающихся по специальности «электроэнергетика и электротехника», с технологией передачи и распределения электрической энергии при помощи новейших технических средств.

В начале экскурсии для всех участников был проведен обязательный инструктаж по соблюдению правил безопасного поведения на объектах электросетевого хозяйства. Только после этого студенты перешли к непосредственному ознакомлению с передовым оборудованием, применяемым АО «РЭС» для осуществления производственной деятельности. Посетив открытое распределительное устройство (ОРУ) на территории ПС Кировская, экскурсанты смогли увидеть мощные силовые трансформаторы, высоковольтные выключатели, разъединители, а в помещении подстанции - изучить щит управления, устройства релейной защиты и электроавтоматики.

Экскурсия продолжилась на подстанции Вертковская, реконструкция которой была завершена в 2019 году. Стоит отметить, что модернизация данного объекта электросетевого хозяйства стала одним из ключевых проектов в составе инвестиционной программы АО «РЭС», имеющих высокую технологическую и социальную значимость. А сама реконструированная подстанция на сегодняшний день является самой современной в части подстанционного оборудования. Кроме того, особенностью данной подстанции является то, что все электрооборудование, включая силовые трансформаторы, размещено внутри здания подстанции.

В ходе экскурсии студенты осмотрели новое здание подстанции с просторными помещениями, укомплектованными современным оборудованием. Особое впечатление на будущих энергетиков произвело элегазовое комплектное распределительное устройство (КРУЭ) 110 кВ. Экскурсанты также внимательно изучили новейшие микропроцессорные блоки защит, автоматизированную систему управления технологическими процессами, оборудование закрытого распределительного устройства (ЗРУ).

На каждом объекте участники экскурсии задавали множество вопросов и получали грамотные, квалифицированные ответы начальника Западного РЭС филиала АО «РЭС» «Восточные электрические сети», в зоне ответственности которого находятся данные электрические подстанции.

В итоге студенты ознакомились с передовыми технологиями, используемыми на электросетевом предприятии, закрепили на практике теоретические знания, усвоенные при обучении в вузе, узнали много интересных фактов и, главное, смогли пообщаться с действующими энергетиками.

Со своей стороны АО «РЭС» намерено поддерживать практику проведения экскурсий, дней открытых дверей для студентов, учащихся и преподавателей и прочих мероприятий, направленных на популяризацию профессий топливно-энергетического комплекса. Ведь для комплексного решения современных производственных задач на самом передовом уровне, реализации перспективных проектов в условиях цифровизации отрасли крайне актуальным становится вопрос привлечения высококвалифицированных технических специалистов.