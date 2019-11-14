«Билайн» предлагает скидки до 8000 рублей на смартфоны Honor

В акции участвуют 12 актуальных моделей смартфонов Honor, в том числе и новинки Honor 9X и Honor 9X Premium. Некоторые модели участвующих в акции смартфонов можно приобрести не только со скидкой, но и в комплекте с тарифом «Анлим» или «Первые гиги» на 6 месяцев при условии сдачи устаревшего оборудования по программе Trade-In. В этом случае сумма скидки складывается из расчета выкупной стоимости и состояния устаревшего оборудования и фиксированной скидки до 8000 рублей. Размер скидки варьируется в зависимости от выбранной акционной модели и объема памяти устройства.

Выбирая смартфон в комплекте с услугами связи, покупатель получает дополнительную выгоду: и новое устройство по привлекательной цене, и возможность не вспоминать об абонентской плате целых полгода. Благодаря масштабной программе по модернизации сети Москва «Суперсити» пользователи мобильного интернета «Билайн» уже сейчас могут оценить ее первые результаты. Скорость мобильного интернета в разных районах столицы выросла в 2 - 3 раза, а сама сеть на 95% готова к внедрению технологии связи пятого поколения 5G-ready.

Honor 9X и Honor 9X Premium выполнены в нестандартном для большинства смартфонов стиле - оба смартфона получили безрамочный экран с большим дисплеем FullView без привычных покупателю каплевидных форм и камеры, встроенной в экран. При этом обе модели оснащены дополнительной секретной камерой для cелфи помимо основных, расположенных на задней панели корпуса смартфона. Благодаря мощному процессору смартфон по достоинству оценят и продвинутые пользователи, и геймеры.

Акция действует с 7 ноября по 8 декабря 2019 года в магазинах «Билайн» по всей России, за исключением Республики Крым и города Севастополя.

Более подробная информация об акции и программе Trade-In доступна на https://moskva.beeline.ru/customers/products/mobile/services/details/noviy-honor-9x/

***

Акция действует с 07.11.2019 по 08.12.2019 при сдаче старого смартфона или планшета. Выгода складывается из безусловной скидки по акции в зависимости от модели приобретаемого акционного смартфона. Ассортимент и количество товара ограничены. Предложение действует при предъявлении паспорта. Точный размер скидки, а также другие подробности акции уточняйте в собственных офисах продаж и обслуживания или на beeline.ru. Организатор акции: ПАО «ВымпелКом», 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, 10, к. 14, ОГРН 1027700166636.

Trade-In - трейд-ин.