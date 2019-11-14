«Мы умрем от жажды возле этих скважин»: жителям частного сектора пять лет не могут провести водопровод

В переулке Твардовского и на улице Еремина более 200 земельных участков. Сибирякам их выдали в 2010 году, реализуя одну из федеральных программ. Новосибирцы строят свои дома, кто-то уже живет там.

- Эти участки выдали ветеранам Великой Отечественной войны, тем, кто воевал в Чечне и Афганистане, инвалидам. На этой территории не было никаких коммуникаций. Администрация обещала провести все каждому на участок, в дома, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск жительница одного из домов Анастасия Щетина.

Прошло время, а коммуникации так и не появились. Новосибирцы стали распродавать участки, ведь жить там было невозможно.

- Без света мы оставались до 2014 года. Пока в антимонопольную службу не написали, электричество не появилось, - вспоминает Анастасия. - В 2017 году наконец-то провели газ. Это уже была наша собственная инициатива, за свои деньги.

За водопроводом жильцы обратились в «Горводоканал» и получили четкий и ясный ответ: «Нет технической возможности подключиться». В администрации людей заверили, что их обязательно включат в инвестиционную программу 2014 - 2018 годов.

- Оказалось, что программу эту не утвердили, и нас снова отодвинули, уже на другой срок. В нашем районе даже колонок нет, чтобы мы хотя бы с коромыслом и ведрами за водой пришли, - объясняет девушка.

В программу включили, а воду так и не провели. Фото: личный архив.

ПРЕВЫШЕНИЕ МАРГАНЦА И ЖЕЛЕЗА

Некоторое время назад напротив частного сектора построили многоэтажки. Застройщик позаботился о будущих покупателях - вода в дома была проведена.

- У новостроек есть точка подключения, но она находится далеко от нас, - говорит Анастасия. - Это нам сказали в «Горводоканале». Мы решили выяснить, сколько стоит провести трубу на участки за свой счет. Цена - 26 миллионов рублей, даже если с соседями скинемся - не потянем.

Жители частных домов обратились в Роспотребнадзор, чтобы провести анализ воды из своих скважин. Результаты неутешительные: концентрация железа и марганца в воде выше нормы. Если продолжать пить воду из колодцев, это может отразиться на здоровье. Чтобы вода была пригодна для использования, необходимо устанавливать дорогие фильтры.

- Нам предлагают объединиться в ТСЖ или подобную организацию и проложить трубу для подачи воды за свой счет. Но мы уже знаем, что не потянем сумму. Кстати, в новую программу нас так и не включили… - вздыхает сибирячка.

Нефильтрованная вода не пригодна для употребления. Фото: личный архив.

ОФИЦИАЛЬНО

Корреспондент КП-Новосибирск отправил запрос в мэрию, чтобы понять причины, по которым жители Первомайского района уже пять лет живут без воды. Ответ таков:

- Водоснабжение индивидуальных жилых домов по указанным улицам возможно от выстроенной системы водоснабжения Первомайской зоны № 3. Строительство водопроводов до точек подключения объектов капитального строительства осуществляется МУП города Новосибирска «Горводоканал» за счет платы за протяженность сети от магистральных водоводов до объектов капитального строительства или самостоятельно заявителем в рамках договоров о подключении, в соответствии с действующим законодательством.

Расшифруем по-русски: за подключение отвечает «Горводоканал», но вот скинуться на трубу должны все-таки жители. Вопрос один: почему людям не сказали об этом сразу, пока они не начали строить дома?..