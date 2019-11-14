2019-11-14T04:55:48+03:00
Общество

Неисправные дымоходы опасны для жизни

ООО «Газпром газораспределение Томск» напоминает о необходимости своевременной проверки состояния вентиляционных и дымоотводящих систем в ваших домах и квартирах.
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Неисправность систем вентиляции и дымоудаления - одно из самых распространенных нарушений, выявляемых специалистами ООО «Газпром газораспределение Томск» в ходе технического обслуживания газового оборудования в домах и квартирах потребителей газа.

Более 60% от числа всех происшествий с газом в нашей стране вызваны отсутствием тяги в дымовых и вентиляционных каналах. Всего за три дня сентября из-за отравления угарным газом, вызванным нарушением тяги в дымоходах, пострадали 13 человек, 6 из них погибли.

Основная функция дымоходов и вентиляционных каналов - выведение опасных продуктов сгорания из помещения.

Основная функция дымоходов и вентиляционных каналов - выведение опасных продуктов сгорания из помещения.

Разрушение кладки, обмерзание оголовков, скопление грязи и сажи, посторонние предметы в дымоходе, закрытые вентканалы - все это может привести к нарушению тяги, скоплению в помещении угарного газа. Угарный газ крайне ядовит, он не имеет ни цвета, ни запаха, поэтому особенно опасен. При концентрации газа выше 1,2% человек теряет сознание после двух-трех вдохов, умирает менее чем через 3 минуты.

Во избежание несчастных случаев запрещается:

- использовать газовое оборудование при отсутствии или нарушении тяги в дымовых или вентиляционных каналах;

- проверять работу вентиляционных каналов с помощью источников открытого пламени - спичек, зажигалок и т. д.;

- закрывать (замуровывать, заклеивать) отверстия дымовых и вентиляционных каналов;

- использовать газовое оборудование в случае отсутствия притока воздуха в количестве, необходимом для полного сгорания газа (при отсутствии или закрытом положении оконной створки, фрамуги, форточки, закрытой жалюзийной решетке на вентиляционном канале), а также устройства электромеханического удаления воздуха, не предусмотренные проектной документацией;

- использовать газовое оборудование при отсутствии герметичного соединения дымоотвода от бытового газоиспользующего оборудования с дымовым каналом;

- использовать газовое оборудование при нарушении целостности и плотности кирпичной кладки (наличие трещин, разрушений), герметичности дымовых и вентиляционных каналов;

- устанавливать задвижку (шибер) на дымовом канале, дымоходе, дымоотводе.

В зимнее время рекомендуется регулярно проверять состояние оголовков дымоходов с целью недопущения их обмерзания и закупорки.

«Газпром газораспределение Томск» настоятельно рекомендует собственникам газифицированных домовладений провести проверку, а при необходимости - ремонт и очистку дымовых и вентиляционных каналов с привлечением квалифицированных специалистов. По результатам проверки дымоходов и вентканалов - получить акт обследования дымоходов и вентиляционных каналов.

Обеспечить проверку и очистку дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирном газифицированном жилом доме обязана жилищно-эксплуатационная организация, в индивидуальном доме - сами потребители.

Если при проведении планового технического обслуживания внутридомового газового оборудования обнаружится отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, специалисты газораспределительной организации обязаны отключить домовладение от газоснабжения.

Пользоваться газом при наличии нарушений в работе дымовых и вентиляционных каналов запрещено!

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