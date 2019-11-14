В Новосибирске открылась новая смотровая площадка с видом на Иню

ОБНОВЛЕННАЯ БАНЯ ЗА ПОЛГОДА

Сохранение, реконструкция и строительство социальных объектов - один из главных приоритетов развития Новосибирска, которые обозначил мэр города Анатолий Локоть на ближайшие годы. В Первомайском районе после реконструкции заработал банный комплекс по адресу: улица Вересаева, 2б. Пока в тестовом режиме, но вскоре жители Первомайки смогут в полной мере насладиться легким паром в любимой бане.

С момента постройки здания, а прошло уже больше 40 лет, оно не ремонтировалось и пришло в негодность. Решение было найдено: важный социальный объект приведен в должный вид в рамках концессионного соглашения между мэрией и ООО «Объединение 24», по условиям которого за три года предприятие должно было реконструировать помещение площадью 300 квадратных метров за свой счет. На сегодняшний день инвестиции составили больше 20 миллионов рублей.

- На реконструкцию и ремонт по концессии уже сейчас потрачено в два раза больше, чем было запланировано, - прокомментировал Анатолий Локоть, мэр города Новосибирска. - Работы проведены качественно, помещение выглядит очень достойно. Еще два месяца назад здесь было все очень непрезентабельно.

Сейчас баня работает в тестовом режиме. Татьяна Загорулько, управляющая банным комплексом № 23, сообщила, что уже в январе баня откроется полностью.

- Ежедневно с 9.00 до 23.00 работают общие отделения - женское и мужское, - уточняет Татьяна Геннадьевна. - В них предусмотрены бассейны, которых нет в других муниципальных банях. Фиточаи, соляная комната, сенсорная дорожка, весы, фен для сушки волос - все для наших посетителей. Кроме того, вторник, среда, четверг, пятница - льготные дни, услуги предоставляются по сниженному тарифу, за 110 рублей в час. Льготами могут воспользоваться пенсионеры и инвалиды, а для детей до 7 лет вход свободный. Мы хотим, чтобы наш банный комплекс был лучшим на Первомайке.

В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Почти полвека назад, к 25-летнему юбилею Победы, в Первомайском районе был построен сквер. Но постепенно он пришел в запустение. Год назад власти приняли решение восстановить место отдыха первомайцев. Уже этим летом началось благоустройство территории и строительство смотровой площадки с видом на реку Иню.

- Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в строительстве площадки, - сказал глава города в своем поздравлении. - Здесь открывается очень красивый вид на излучину реки. Из-за плоского рельефа местности в Новосибирске немного смотровых площадок, поэтому каждую такую площадку мы стараемся сделать с душой, чтобы она действительно стала красивым и любимым местом отдыха горожан.

МОСТ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ СТАЛ БЕЗОПАСНЫМ

Автодорожный железобетонный мост через Иню, соединяющий село Новолуговое с Новосибирском, был построен в 1968 году. Еще недавно он был в удручающем состоянии и стал просто опасен для пешеходов. По результатам экспертной оценки было принято решение о капремонте сооружения.

- Этот мост очень востребован не только автомобилистами, но и пешеходами, - отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. - Сейчас здесь заканчиваются ремонтные работы: пешеходная зона полностью оборудована.

В настоящее время продолжаются работы по укреплению береговой части моста, весной начнется благоустройство территории.