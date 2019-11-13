«Зашили бровь и губу, глаз не открывается»: в Новосибирске избили общественника, отстаивающего территорию военного городка

Вечером в 18.30 Андрей выходил с работы из бизнес-центр на ул. Фрунзе, 86. Конец рабочего дня, на улице уже темно. Машину мужчина припарковал в 20 метрах от входа, сначала решил смахнуть снег с авто, полез в салон за щеткой, тут и услышал, как кто-то подбежал сзади. Радаев только развернулся, как сразу в лицо получил порцию из газового баллончика, лиц нападавших не разглядел.

Несколько ударов по лицу, причем мощных, явно, нападающие что-то держали в руках. Андрей чуть не повалился на землю, видимо, что-то крикнул, после чего агрессоры убежали. Схватив сумку, сибиряк побежал в бизнес-центр. Эпизод длился буквально минуту, но травмы были нанесены серьезные.

Андрей работает в собственной студии дизайна и архитектуры, а также занимается общественной деятельностью — является сопредседателем новосибирского отделения «Опоры России» и членом штаба Общероссийского народного фронта. Мы пообщались с сибиряком, узнали подробности происшествия и предположения самого пострадавшего — с чем может быть связано нападение.

— Сколько было нападавших и пытались ли они вас ограбить?

— Машина — на месте, ключи — на месте. В карманы мне никто не лез. До этого из бизнес-центра выходил мой брат, он видел, что возле машины моей стояли двое человек. Один из них прятал лицо. В тот же вечер наша сотрудница видела у машины подозрительных людей. Но на часах было шесть вечера, никто не подумал, что это могут быть преступники.

— Какие травмы вы получили и написали ли уже заявление?

— Мне зашили губу и бровь, правый глаз не открывается — затек. Я сделал несколько снимков, ездил на КТ еще куда-то. Врачи говорят, что мне повезло — у меня крепкий череп. Завтра поеду на судмедэкспертизу. У меня закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Конечно, хотелось бы, чтобы полиция долго не раскачивалась, а сразу возбудила дело. Заявление написано, но пока дело не возбуждено.

Общественник уже написал заявление в полицию, просит правоохранителей долго не раскачиваться. Фото: личный архив.

— Есть ли какие-то подозрения, кому могли дорогу перейти?

— С предпринимательской деятельностью я этого не могу связать, также как и с личными отношениями — везде все спокойно, предпосылок никаких. Что касается общественной работы — она многогранная. В «Опоре России» мы сейчас создали федеральную комиссию по дизайну архитектуры, здесь целый пласт работы по стандартизации отрасли, по выстраиванию всех процессов. Второй момент — я являюсь членом штаба ОНФ и курирую центр благоустройства городской среды. Мы проводим мониторинг всех проектов площадок, как эксперты выдаем заключения, направляем замечания. Мы ратуем за развитие города, городских территорий. Последний проект, которые активно обсуждался — Военный годок, мы говорим, что его территория должна стать большой рекреационной, парковой зоной. Можно туда пустить малый бизнес, восстановить объекты культурного наследия. Не всем, наверное, это тоже нравится.

— В какой стадии планы по благоустройству этой зоны сегодня? Могут ли быть связаны ваши недоброжелатели с этой историей?

— Год назад проходил конкурс от минстроя на разработку проекта для Военного городка. Наша ассоциация тоже принимала участие в этом конкурсе. И из 12 проектов, только в нем одном не было предусмотрено жилой застройки, все остальные проекты, которые мы видели, предполагали где-то элитные коттеджи, где-то высотки- небоскребы. И я на том еще подведении итогов конкурса выступил с критикой: эту территорию нельзя разбавлять жилой застройкой. Это уникальное место, которое можно обратить на пользу горожан, это как Центральный парк в Нью-Йорке. Тогда выбрали какую-то организацию — победителя, но знаю, что сейчас есть какой-то другой проект, который никто не видел. По нему уже собираются работать. Но если он есть, если он для людей, пускай его покажут, пусть расскажут, кто его делает.

— Вы в последнее время заявляли об этой позиции во всеуслышание?

— Вчера на совете по развитию предпринимательства в мэрии Новосибирска сказал коллегам: «Ребята давайте мы какой-то след оставим в истории города, давайте сделаем полезное, давайте территорию отобьем для города и сами туда вложимся».

Радаев не утверждает, что инцидент напрямую связан с возможной застройкой Военного городка, пока он только ждет, когда будет возбуждено дело по его избиению.

«Комсомольская правда» направит запросы в минстрой и мэрию Новосибирска, чтобы узнать, есть ли реальные проекты развития Военного городка, по которым планируются работы.