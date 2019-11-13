«В голове у тебя хрустит»: сибирячка после родов чуть не умерла в больнице, врачи сказали – это ее испытывает Бог

Прокуратура Новосибирской области проводит проверку после обращения местной жительницы, которая пожаловалась на врачей после родов. Ларисе Богдановой 41 год, у нее двое сыновей, одному - 21, другому - 16. Но сибирячке всегда хотелось дочку. Мальчишки подросли, а понянчиться еще хотелось, вот и решились Лариса с мужем на еще одного ребенка. «Почему нет, если здоровье позволяет», - подумала женщина, даже не предполагая, что послеродовой период окажется персональным адом. О том, что пережила сибирячка в районной больнице Куйбышевского района, родив ребенка в праздничные дни, она рассказала КП-Новосибирск.

«МОЖЕТ, У ВАС СПИНУ ЗАКЛИНИЛО?»

Живет семья в селе Чумаково Новосибирской области. Роды пришлись на 8 мая, принимали ребенка в роддоме при Куйбышевской районной больнице. Казалось, все прошло успешно, без осложнений. Девочка здорова. Молодая мама, лежа на больничной кровати, мысленно уже готовилась на выписку. Попробовала встать - не получилось.

- Мне поставили обезболивающее, но подняться я все равно не смогла. Тут как раз праздники подошли, в больнице и роддоме пусто, одни дежурные. Узких специалистов и заведующих не было, - говорит сибирячка. - Я так боялась, что мои роды как раз на длинные выходные придутся. Но именно это и случилось!

По словам Ларисы, в тот день зашла дежурный врач, провела осмотр, сказала, что ничего страшного не видит, и ушла.

- Она пожала плечами, предположила, что, может, у меня спину заклинило, - вспоминает женщина. - Я еще возмутилась, что, мол, мне до конца праздников лежать, попросила вызвать узких специалистов. Но, видимо, никого не было или просто решили, что моя ситуация того не стоит…

Дочка родилась здоровой, а маме пришлось помотаться по больницам. Фото: личный архив.

«ВСТАНЬ И ИДИ!»

Время шло, лучше Ларисе не становилось. Стало страшно за себя, да и к ребенку уже хотелось попасть. Начала звонить родственникам, общественникам, кто-то пообещал прислать опытного врача. На следующий день действительно пришел другой доктор, сделали рентген.

- Сказали, что описание снимков будет готово только через три дня, когда праздники кончатся, - передает слова врача Лариса. - Но предварительно заверили, что ничего страшного нет, просто расхождение костей из-за родов: «Где-то через месяц ходить начнете».

Тем же вечером женщине стало плохо, поднялась температура, началась лихорадка. Поставили уколы - сняли приступ. На другой день пришел травматолог, посмотрел снимки.

- «Все нормально по снимку. Встань и иди», - снова цитирует врача Лариса. - Но я даже пошевелиться уже не могла. Следом пришла гинеколог, сделала УЗИ, назначила лечение. Мне стало хуже.

Наконец-то настал рабочий понедельник. Женщине было уже совсем плохо, любая поза на кровати приносила боль. К Богдановой сбежалось все отделение, собрали консилиум, провели КТ, решили положить в реанимацию.

«ОБОЗВАЛИ ВЕТЕРИНАРАМИ»

- События того дня, самого критичного, я помню плохо, все как в тумане, - признается Лариса. - За мою ситуацию взялся начальник санавиации, после чего меня все-таки повезли в областную больницу с мигалками. Еще помню, как уже в Новосибирске вокруг меня носились доктора, кричали в отношении куйбышевских специалистов: «ветеринары», «колхозники». Мне сказали, что у меня пневмония, гидроторакс - из-за неподвижного состояния в легких скопилась жидкость. К тому же еще одной причиной неподвижности было гнойное воспаление матки... Помню, что областной травматолог связал меня как-то простынями, дернул - и все кости на место встали. Вот после этого я уже смогла шевелиться. На третий день пошла с ходунками.

Областным врачам Лариса благодарна, а вот своих - районных - боится. Женщину отправили долечиваться обратно в Куйбышев.

Яна с бабушкой, которая заменяла маму целый месяц. Фото: личный архив.

«СЛЫШУ, ЧТО-ТО ПОХРУСТЫВАЕТ»

- Врачи из районной больницы сказали, что это Бог мне послал такие испытания, - недоумевает Лариса. - Я пришла на прием к травматологу, спросила: «Может, что-то назначить надо, потому что когда я хожу, слышу, как что-то похрустывает?» Он мне ответил: «Это у тебя в голове что-то хрустит. Иди так, бросай костыль». Я встала и пошла… в прокуратуру.

В заявлении Лариса написала, что врачи в Куйбышеве поставили ей неправильный диагноз и неправильно лечили, в течение пяти дней во время праздников халатно относились. Также написала запрос в региональный минздрав и сообщила о случившемся в страховую компанию.

- Из страховой мне прислали ответ на 12 листах - действительно нашли нарушение, за что с больницы удержали 80% страховых отчислений и еще штраф небольшой выписали. Из минздрава ответили, что все виновные наказаны, а подробнее с материалами проверки можно ознакомиться по такому-то адресу в Новосибирске. Я, конечно, уже никуда не поеду, - вздыхает женщина.