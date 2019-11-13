2019-11-13T14:47:27+03:00
Происшествия

Пассажирка бизнес-класса закатила истерику, расставшись с парнем в самолете

Девушка решила сорваться на стюардессе, попросившей ее не кричать, и устроила на борту скандал
Татьяна СОЛОВОВА
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Девушка устроила на борту скандал. Фото: МВД РФ.Девушка устроила на борту скандал. Фото: МВД РФ.
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Нешуточные страсти разыгрались в небе над Сибирью в среду, 13 ноября. Прямо на борту самолета, считай, разыгралась любовная драма: 32-летняя сибирячка, летевшая из Москвы в Новосибирск бизнес-класссом вместе со своим парнем, прямо на борту заявила, что уходит от него. Если учесть, что девушка родом из Новосибирской области, то расстаться с бойфрендом она, скорее всего, решила прямо перед знакомством с родными.

- Сказала, что я его бросаю, понимаешь, а он начал все палки в колеса вставлять, - рассказывала потом девушка по телефону кому-то из своих знакомых.

Что это за «палки в колеса», сейчас остается только гадать, но скандалистка не унималась. Да и выпитое спиртное давало о себе знать: очевидцы ЧП уверяют, что от сибирячки пахло алкоголем. Утихомирить ее решили бортпроводники: вежливо попросили вести себя потише. И тут началось:

- Девушка вела себя агрессивно, на замечания бортпроводников и пассажиров не реагировала, использовала нецензурную лексику, - говорит официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Командир авиалайнера выдал ей письменное предупреждение с требованием соблюдать правила поведения на борту.

Но на дебоширку это не подействовало, так что в итоге прямо с самолета ее передали в руки полиции. Но и тут девушка отличилась:

- Это на 10 минут, - брошенный бойфренд уже в аэропорту пытался объяснить девушке, что без составленного протокола «Толмачево» она не покинет.

- Я домой хочу, я вообще туда не хотела ехать. Мне этот Новосиб вообще не сдался , - заявила она в ответ.

В итоге на скандалистку составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ («мелкое хулиганство»). За свою выходку девушке придется заплатить штраф – до 2 тысяч рублей.

Пассажирка бизнес-класса закатила истерику, расставшись с парнем в самолете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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