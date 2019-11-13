Жители Балластного карьера устали от местной Греты Тунберг

Конфликт на Балластном карьере в Новосибирске никак не может повернуть в мирное русло. Все персонажи этой эпопеи давно известны: с одной стороны - компания «Старица», занимающаяся разработкой песчаных месторождений, с другой - воинственные защитники природы. Борьба идет за участок площадью 27 гектаров, по сути это старое болото Кучино. Предприятие арендовало объект для разработок, официально получило разрешение во всех инстанциях, но начать работу не получается. Некоторые жители Балластного карьера (вокруг - частный сектор) отказываются идти на компромисс. Во главе группы протестующих - Анастасия Сергеева. Казалось бы, борьба за правое дело - охрана родных берегов, но почему же тогда местные жители сторонятся защитницы? Чем протестующая Настя не угодила соседям? Почему на нее жалуются губернатору? Мы попытались разобраться в этой истории.

История вопроса: как болото превратится в озеро

Еще летом компания «Старица» и территория будущих разработок были проверены надзорными органами несколько раз. Поводов сомневаться в законности действий нет. Все структуры подтверждают: разработка месторождений безопасна для близлежащих домов - их не подтопит, грунтовые воды не поднимутся, земля никуда не уползет, почва не просядет. Аренда участка законна, разработки здесь разрешило минприроды.

Директор «Старицы» Константин Хоруженко не раз выходил к жителям на прямой разговор - пытался объяснить: бизнес будет вести честно, готов на компромиссы, показывал примеры рекультивации отработанных участков в других районах, где жители остались довольны работой компании. Конкретно на этом участке будет вырыт котлован, песок пойдет на переработку «Старицей», а яму будут облагораживать - заполнят водой и рыбой.

Вид сверху на благоустроенный берег. Так должна выглядеть прибрежная зона в будущем, после разработки месторождения.Фото: Екатерина Иванова

- Я очень надеюсь, что люди задумаются и поймут, что в результате нашей работы получат гораздо больше плюсов, чем минусов. Я говорю о том, что вместо болота с помойками они получат озеро. Это повлечет за собой рост стоимости их земельных участков, домов, а также другое качество жизни, - отмечает Константин Хоруженко.

Кроме того, «Старица» обещает сделать спортивную площадку для детей, а еще - благоустроить дорогу. Последнее - вообще головная боль для местных жителей.

Проект детской площадки в микрорайоне. Компания просит жителей только показать место, где ее поставить.Фото: Екатерина Иванова

Проект детской площадки в микрорайоне. Компания просит жителей только показать место, где ее поставить.Фото: Екатерина Иванова

- Дорога от школы до дома - тьма-тьмущая, ни одного фонаря. Взрослые-то боятся ходить, а тут дети зимой вынуждены… Вот чем заняться бы надо, - не раз просили жители.

Попытка переворота

Многие признаются, что устали уже от противостояния с разработчиками и готовы пойти на мировую, тем более условия заманчивые. Жители хотят заключить со «Старицей» выгодную сделку. Но Анастасия Сергеева не готова подвинуться ни на шаг. И даже намерена сделать два в сторону еще большей власти над жителями. Например, на днях в микрорайоне прошло собрание ТОС «Балластный карьер». Сергеева пришла с группой поддержки, по поводу отчетов выкрикивала с места: «Это все ложь», - а потом попыталась самовольно выдвинуть свою кандидатуру в совет ТОС. Но не была поддержана.

Чрезмерная активность общественницы уже вызвала подозрение у некоторых местных жителей: какие цели преследует сибирячка? Все вокруг твердят о том, что нужно решать вопрос с разработкой болота с помощью компромисса, но Анастасия упорно пытается столкнуть жителей и бизнес лбами, убеждая людей, что «Старица» творит что-то незаконное. Этот конфликт на Балластном карьере можно сравнить с явлением юной Греты Тунберг, только локального характера. Здесь тоже наблюдается борьба за спорную экологическую ценность и доходящая до маразма категоричность позиции. Анастасия Сергеева чем-то похожа на эту «добрую, но плохо информированную девочку». Часть горожан это понимают, они даже отправили письмо на имя губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Общий посыл таков: жители Балластного карьера и Левобережного совхоза с улицы Клубной хотят договориться с ООО «Старица» о взаимовыгодных условиях, но активистка Сергеева вставляет им палки в колеса, использует нечестные методы и манипулирует мнением общественности.

- Нам стало известно, что отдельные лица, такие как Сергеева Анастасия Валерьевна, незаконно используя листы с подписями жителей, ранее собранными за сохранение дороги, и Потапенко Алексей Дмитриевич, самовольно наделяя себя несуществующей должностью - председатель совета ТОС «Балластный карьер», под вымышленными предлогами, пользуясь непрофессиональными выдумками, преследуя непонятные нам интересы, пытаются сохранить существующее болото, - говорится в письме. - Мы не можем запретить Потапенко и Сергеевой выступать с какими бы то ни было обращениями, но просим не считать их выразителями мнения значительной части жителей нашего поселка. Мы никогда не подписывались под их выдумками и не верим в них.

Что говорят депутаты и мэр?

Давайте дадим слово и народным избранникам. С самого начала они защищали интересы жителей, говорили, что промышленному предприятию не место в жилом секторе. Однако, внимательно изучив все документы, признали: «Старица» играет по правилам. Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дмитрий Козловский отвечает на главный вопрос по поводу разработок: законны или нет?

- Я сам проверял законность мероприятия на самом высоком уровне, у замгубернатора. Итог один: оснований выгнать компанию нет, - уверен Козловский.

Вернемся и к вопросам благоустройства. Депутат Совета депутатов города Новосибирска Сергей Моисеев рассказывает, что дорога, о которой мечтают жители, полностью зависит от «Старицы», так как участок не является муниципальным и находится как раз в ведении компании. И тоже советует жителям пойти на компромисс.

Обязанности, которые готова взять на себя компания.

- Если процесс разработки месторождения неизбежен, а об этом говорит прокуратура, жители вместе с ТОС должны найти точки соприкосновения с этой компанией, - считает Моисеев. - Составьте технические условия, укажите, что вы хотели бы для микрорайона. Например, чтобы эта дорога была заасфальтирована, освещена, а техническая дорога - огорожена со стороны котлованов. Пусть вложат деньги в ремонт школы. Если бизнес примет эти условия - тогда компромисс будет достигнут. Я понимаю, что действующее предприятие - это шум, котлованы, неудобства… Но вы выдвиньте свои условия.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время общения с прессой также просил общественность снизить градус конфликта и все-таки найти возможность для диалога:

- Мы занимаемся этой проблемой, а не наблюдаем со стороны. Для нас, конечно, это болевая точка, зона особого, повышенного внимания. Мы стараемся наладить диалог между предпринимателями и жителями этой территории, чтобы прийти к согласию. Напоминаю, что в Октябрьском районе много десятков лет работает карьер «Борок», который в свое время тоже доставлял немало проблем жителям окружающих домов на прилегающих территориях. Это было связано и с экологией, и с пылью. Руководство карьера нашло способ, во-первых, применить современные технологии, что привело к улучшению экологической ситуации, а во-вторых, решить ряд социальных проблем, в том числе и благоустройство прилегающей территории вдоль детских площадок. Я сам их посещал, все видел.

Сейчас у жителей карьера есть возможность преобразить свой район, вылезти из болота в прямом и переносном смысле. Воспользуются ли они ей? Или утонут в зыбучих песках скандала? Пока вопрос открыт...