В Новосибирской области «Единую Россию» возглавил губернатор

Соратники уверены, что новый статус губернатора усилит влияние партии в НСО. Председатель партии Дмитрий Медведев еще ранее поддержал инициативу глав регионов возглавить региональные отделения «Единой России». Ведь это дает возможность масштабно использовать административный и политический ресурс для решения конкретных проблем. Андрей Панферов, который раньше возглавлял отделение партии в регионе, сложил с себя полномочия и занял место заместителя секретаря.

- Состоялось стратегическое и важное событие - не столько для партии «Единая Россия» в Новосибирской области, сколько для области в целом,- подчеркнул Андрей Турчак, секретарь генерального совета партии «Единая Россия». - Команда губернатора окончательно сформирована и эффективно справится с новыми задачами.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, отвечая на вопрос о первоочередных задачах, подчеркнул, что для него не будет переходного периода, так как все эти два года он не отдалялся от работы регионального отделения партии.

- Мне хотелось бы привнести некоторые новации, - сказал Андрей Александрович. - Во-первых, более полное сопровождение национальных проектов. Речь идет не о контроле, а именно о сопровождении тех, кто предлагает решения и помогает органам власти их внедрять, чтобы нацпроекты принесли больше пользы для людей. Во-вторых, реализация партийных проектов, как федеральных, так и региональных. И здесь роль партии - как в инициировании мероприятий, так и в поиске ресурсов. В регионе есть масса инструментов для привлечения финансирования на реализацию так называемых малых дел. Зачастую, кроме глобальных долгосрочных проектов, нужна помощь обычному человеку здесь и сейчас.

Предстоящий год будет масштабным в плане выборов. Развернется сложная и многоуровневая избирательная кампания, которая охватит практически всю область. В сентябре 2020 года состоятся выборы депутатов Заксобрания Новосибирской области, Совета депутатов города Новосибирска, главы и депутатов наукограда Кольцово, депутатов Советов депутатов 30 муниципальных районов, 447 Советов депутатов городских и сельских поселений.

И единороссы настроены только на победу, на сохранение большинства партии во всех представительных и законодательных органах, в которые будут проходить выборы. Это важно потому, что сегодня «Единая Россия» - самая мощная политическая, общественная сила, способная сопровождать проекты любого масштаба. В первую очередь - национальные.

Чтобы укрепить позиции партии, консолидировать усилия исполнительной и законодательной властей региона, делегаты конференции назначили главой избирательного штаба «Единой России» спикера Заксобрания Новосибирской области Андрея Шимкива.

- Для меня, конечно, это очень ответственное назначение, - отмечает Андрей Шимкив, - Своей сверхзадачей считаю проведение конкурентных, активных, честных выборов. На счет консолидации хочу напомнить, что партия «Единая Россия» ни разу не воспользовалась правом большинства. Считаю своим долгом сформировать в следующем году профессиональное Законодательное собрание Новосибирской области. Каждый кандидат, который идет в депутаты, обязан дойти до избирателя, донести свои убеждения и позицию партии. Только с таким посылом мы можем прийти к нормальным результатам.