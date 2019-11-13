2019-11-13T08:18:54+03:00
Общество

В Новосибирской области «Единую Россию» возглавил губернатор

В минувшую пятницу на отчетно-выборной конференции «ЕР» секретарем регионального отделения партии был избран Андрей Травников. Поддержать губернатора НСО приехал Андрей Турчак, секретарь генерального совета партии.
Татьяна ГАЙДУКОВА
Поделиться:
Губернатор Новосибирской области уверенно занял позицию секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». По итогам тайного голосования Андрей Травников набрал подавляющее большинство голосов.Губернатор Новосибирской области уверенно занял позицию секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». По итогам тайного голосования Андрей Травников набрал подавляющее большинство голосов.
Изменить размер текста:

Соратники уверены, что новый статус губернатора усилит влияние партии в НСО. Председатель партии Дмитрий Медведев еще ранее поддержал инициативу глав регионов возглавить региональные отделения «Единой России». Ведь это дает возможность масштабно использовать административный и политический ресурс для решения конкретных проблем. Андрей Панферов, который раньше возглавлял отделение партии в регионе, сложил с себя полномочия и занял место заместителя секретаря.

- Состоялось стратегическое и важное событие - не столько для партии «Единая Россия» в Новосибирской области, сколько для области в целом,- подчеркнул Андрей Турчак, секретарь генерального совета партии «Единая Россия». - Команда губернатора окончательно сформирована и эффективно справится с новыми задачами.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, отвечая на вопрос о первоочередных задачах, подчеркнул, что для него не будет переходного периода, так как все эти два года он не отдалялся от работы регионального отделения партии.

- Мне хотелось бы привнести некоторые новации, - сказал Андрей Александрович. - Во-первых, более полное сопровождение национальных проектов. Речь идет не о контроле, а именно о сопровождении тех, кто предлагает решения и помогает органам власти их внедрять, чтобы нацпроекты принесли больше пользы для людей. Во-вторых, реализация партийных проектов, как федеральных, так и региональных. И здесь роль партии - как в инициировании мероприятий, так и в поиске ресурсов. В регионе есть масса инструментов для привлечения финансирования на реализацию так называемых малых дел. Зачастую, кроме глобальных долгосрочных проектов, нужна помощь обычному человеку здесь и сейчас.

Предстоящий год будет масштабным в плане выборов. Развернется сложная и многоуровневая избирательная кампания, которая охватит практически всю область. В сентябре 2020 года состоятся выборы депутатов Заксобрания Новосибирской области, Совета депутатов города Новосибирска, главы и депутатов наукограда Кольцово, депутатов Советов депутатов 30 муниципальных районов, 447 Советов депутатов городских и сельских поселений.

И единороссы настроены только на победу, на сохранение большинства партии во всех представительных и законодательных органах, в которые будут проходить выборы. Это важно потому, что сегодня «Единая Россия» - самая мощная политическая, общественная сила, способная сопровождать проекты любого масштаба. В первую очередь - национальные.

Чтобы укрепить позиции партии, консолидировать усилия исполнительной и законодательной властей региона, делегаты конференции назначили главой избирательного штаба «Единой России» спикера Заксобрания Новосибирской области Андрея Шимкива.

- Для меня, конечно, это очень ответственное назначение, - отмечает Андрей Шимкив, - Своей сверхзадачей считаю проведение конкурентных, активных, честных выборов. На счет консолидации хочу напомнить, что партия «Единая Россия» ни разу не воспользовалась правом большинства. Считаю своим долгом сформировать в следующем году профессиональное Законодательное собрание Новосибирской области. Каждый кандидат, который идет в депутаты, обязан дойти до избирателя, донести свои убеждения и позицию партии. Только с таким посылом мы можем прийти к нормальным результатам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Так надежнее?»: в Академгородке у дороги поставили заборы-близнецы
У новосибирцев появилась возможность зарегистрироваться в биометрической системе
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования
В Новосибирске появится пешеходный переход со светодиодной подсветкой
Кота, которого покалечили бродячие псы, хозяева бросили в приюте
Стала известна судьба подростка с родинкой, пропавшего в Новосибирске
«Серега — модель от Бога!»: сибиряк повеселил соцсети пародией на новогодние фотосеты
«В один момент я лишилась работы, машины и лица»: в Новосибирске страшная авария изуродовала женщину-таксиста
«Особые приметы — нарощенные ресницы»: в Новосибирске пропала девушка в серебристой куртке
«Какая вкуснятина!»: суровые финны восхитились откровенным танцем сибирячки
«Спасибо кондуктору, успели выйти»: в центре Новосибирска загорелся автобус
«Это вопиющее поведение «яжематерей»: Вера Ганзя раскритиковала обидчиков школьницы, униженной на чаепитии
В центре вирусологии «Вектор» выпустят 5000 доз вакцины против лихорадки Эбола
Под Новосибирском столкнулись три машины: от удара загорелся грузовик
«Это просто ужас»: на трассе под Новосибирском скорая помощь врезалась в КамАЗ
Застрял на дороге: новосибирцам пришлось толкать заглохший на горке троллейбус
«На руке - красная ниточка»: экс-глава КПСС Якутии пропала в Новосибирске
«Ты подверг нас опасности»: соседи скрутили новосибирца, воровавшего пожарные шланги
Видео: девушка с коляской отбила третьеклассника от разъяренной толпы подростков
Как бороться с подкроватными монстрами вашего малыша
85-летний ветеран на BMW X5 устроил смертельное ДТП возле кладбища в Новосибирске
«Две полосы заняли»: на Ипподромской магистрали столпилось полсотни грузовиков