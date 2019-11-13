Его оружие - гордость страны: в Новосибирске отметили юбилей Калашникова

7 ноября по всей России отмечали 100-летний юбилей знаменитого русского оружейника - Михаила Тимофеевича Калашникова. Новосибирск не остался в стороне: в столице Сибири прошел праздник в честь знаменательной даты.

В концертном зале Дома культуры имени Октябрьской революции собрались общественные деятели, военнослужащие, курсанты военных училищ, а также воспитанники патриотических клубов и их руководители. Торжество началось с песни «Великий русский конструктор», которую исполнил ансамбль песни и пляски Сибирского округа войск национальной гвардии. После этого зрителям показали трогательный фильм, рассказывающий о жизни Михаила Тимофеевича.

По окончании торжественной части началось награждение сибиряков, которые играют важную роль в патриотическом воспитании молодежи: учителей ОБЖ, руководителей патриотических клубов, глав общественных объединений и военнослужащих.

- Столетие выдающегося конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова - отличная возможность собрать все военно-патриотические клубы, которые активно занимаются воспитанием нашей молодежи. Правильное воспитание молодого поколения важно для создания сильной армии и защиты нашего Отечества, - считает подполковник запаса Владимир Ильницкий. И говорит об этом со знанием дела: сейчас Владимир Ильницкий преподает ОБЖ в лицее № 7, а до ухода в запас был преподавателем в Новосибирском высшем военно-командном училище. И как признается педагог, справиться с курсантами гораздо проще, чем со школьниками.

К слову, в лицее № 7 организован не отдельный военно-патриотический клуб, а отделение движения «Юнармия» - «Юнармия Звезда».

- За два года мы приняли 115 юнармейцев, - гордится Владимир Ильницкий.

Творческим подарком участникам стал концерт.Фото: Владимир ПТАШНИК

Еще один важный момент, но уже касающийся не отдельного лицея, а всей Новосибирской области: за лето 2019 года в «Юнармию» вступили более 2500 тысяч школьников.

Новички и их старшие товарищи отлично проявили себя и на встрече в ДК имени Октябрьской революции получили заслуженные награды вместе со своими педагогами. Ребята поделились своими эмоциями с корреспондентами КП-Новосибирск.

- В этом году мы выиграли городскую игру «Зарница», также победили в областном этапе - и полетели в Москву. Там из 83 команд мы заняли первое место на огневом рубеже и седьмое место в общем зачете, - рассказала Марина Климонтова, состоящая в военно-патриотическом клубе «Сокол».

Всего памятные медали и грамоты получили 60 человек. После награждения всех участников ждал творческий подарок - выступление ансамбля Сибирского округа войск национальной гвардии.

Подобные мероприятия, как заверили в Центре патриотического воспитания Новосибирской области, только одна из важных составляющих в работе со школьниками и сибирской молодежью.

- В течение года проходили мероприятия различной направленности: и спортивные, и торжественные, и встречи с интересными людьми. Сегодняшний праздник важен для нас, как и все его участники, - говорит директор ГКУ НСО «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов» Алла Александровна Данилевская. - Мы стремимся работать с профессиональным сообществом, ведь для развития военно-патриотических клубов очень важен ресурс армии. На сегодняшний день заключено более 45 соглашений о сотрудничестве между нашим центром и различными организациями, в том числе и Новосибирским военным институтом, Новосибирским высшим военно-командным училищем, 41-й армией и другими. Мы гордимся тем, что благодаря сотрудничеству с профессионалами в воспитании и развитии подрастающего поколения есть военно-патриотическая составляющая.