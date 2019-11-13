«Взять кандидата» - программа-максимум

РАВНЯТЬСЯ НА ПРЕЖНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

С 9 по 10 ноября в Новосибирске проходил XIII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе «Центр Державы», посвященный памяти борцов и тренеров Новосибирской области.

Сергей Бондаренко, депутат Совета депутатов города Новосибирска, принял участие в организации соревнований. Подобные мероприятия, поднимающие спортивный дух, заряжающие любовью к Родине, - один из приоритетов работы депутатского корпуса.

Сергей Валентинович произнес напутственные слова спортсменам и открыл турнир. Участников приветствовали и другие почетные гости - мастера спорта по греко-римской борьбе времен СССР, депутаты Государственной думы, а также представители мэрии Новосибирска.

- Глубокоуважаемые приглашенные, почетные гости и участники! Эти соревнования посвящены памяти тренеров и их воспитанников. Впервые наш турнир получил квалификацию - спортсменам, которые войдут в тройку победителей, будет присвоено почетное звание кандидата в мастера спорта России, - отметил депутат Сергей Бондаренко.

Также народный избранник отдельно поприветствовал ребят из отдаленных уголков нашей страны, в том числе представителей Южно-Сахалинска. Последним была вручена книга новосибирского писателя Владимира Шамова «Белый тополь, или Путешествие по карте памяти».

Особой традицией турнира является минута молчания - участники и гости состязаний почтили память тренеров Новосибирской области, ушедших из жизни. Портреты тех, кто посвятил себя искусству воспитания настоящего спортсмена, можно было увидеть на стенде.

Турнир проходит в современном, хорошо оборудованном зале.

ОТ КЫРГЫЗСТАНА ДО АЛТАЯ

Команды борцов приехали из самых разных уголков России и даже из-за рубежа. В турнире приняли участие спортсмены из Казахстана, Кыргызстана, с Алтая, из Республики Саха, Красноярского и Хабаровского краев, Иркутской, Кемеровской, Омской, Сахалинской, Томской и Новосибирской областей.

Турнир становится известнее и популярнее с каждым годом. Причина тому - поддержка мероприятия со стороны депутатского корпуса, который внимательно относится к спортивному воспитанию молодежи.

К соревнованиям допускались только те спортсмены, которые прошли мандатную комиссию. Состязания проводились в двух возрастных категориях: кадеты (2003 - 2005 г. р.) в весовой категории до 110 килограммов и юноши (2006, 2007 г. р.) в весовой категории до 48 килограммов.

Организаторы отмечают, что проведение таких соревнований преследует сразу несколько задач - это и популяризация греко-римской борьбы среди населения, и увековечивание памяти прославленных спортсменов и тренеров, и повышение спортивного мастерства ребят, и укрепление дружественных связей спортсменов и тренеров. Так что для района и города турнир - весьма существенное событие.

Программу мероприятия поделили на три дня. 8 ноября проходила мандатная комиссия: спортсменов взвешивали, проводилась жеребьевка, а также прошло заседание судейской коллегии.

9 ноября в 10.00 начались предварительные поединки, в 15.00 состоялось торжественное открытие состязаний.

10 ноября с 10.00 проводились полуфинальные поединки, в 13.00 состоялась церемония закрытия. Всех спортсменов наградили памятными подарками, победителей - медалями и кубками.