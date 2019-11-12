Ради белых шнурков: подросток убил шедшего за хлебом киргиза, чтобы стать «настоящим скинхедом»

В Центральном районном суде Новосибирска рассматривают дело 21-летнего Михаила Иванова*. Его обвиняют в убийстве на национальной почве. По данным следствия, молодой человек заколол парня из Кыргызстана, когда тот вышел из дома за хлебом. За происходящим наблюдал друг Михаила - Алексей Марков*. Сейчас защита Карцева пытается перенести всю вину на Алексея. Корреспондент КП-Новосибирск побывал на судебном процессе.

Мама всегда приходит поддержать сына.Фото: Анна ПАШАГИНА

СНАЧАЛА УДАРИЛ В ГРУДЬ НОГОЙ

Это случилось в феврале 2015 года. Михаилу тогда было всего 17 лет. Сибиряк еще в школе стал увлекаться неформальными движениями, а потом и вовсе завяз в экстремизме - стал скинхедом. Подстригся почти под ноль, начал носить берцы, куртку-бомбер. Музыкальные вкусы тоже резко изменились - в плеере играл тяжелый металл. Своей миссией считал - очистить город от людей неславянской национальности.

Известно, что за такими асоциальными элементами приглядывают спецслужбы. И Михаил уже попадал в поле зрение правоохранителей. Эксперт из центра «Э» - управления по противодействию экстремизму выступил на суде.

- Обычно молодые люди начинают заниматься неформальными движениями в период с 14 до 17 лет. Потом это проходит. Скинхеда можно узнать еще по цвету шнурков. Обычно, если кто-то из них убил человека неславянской национальности, «отличившийся» надевает белые шнурки, - заявил эксперт на суде.

Может, Михаилу белых шнурков захотелось… Как бы то ни было, сейчас он находится на скамье подсудимых.

- Вечером 16 февраля местный житель пошел в магазин за хлебом. На улице он случайно встретился с Михаилом и его другом. Обвиняемый ударил молодого человека в грудь ногой, а потом несколько раз ножом в то же место, - рассказал корреспонденту КП-Новосибирск государственный обвинитель, помощник прокурора Центрального района Ксения Короед.

Брат погибшего парня спустя какое-то время вышел его искать и обнаружил родного человека на земле, всего в крови. Тут же вызвали «Скорую», но спасти пострадавшего не успели. Молодой человек скончался в больнице от потери крови.

Бежавших с места преступления парней видел сапожник, который в этот вечер работал в своей мастерской недалеко от места, глее все произошло.

- У меня окно выходит на дорогу. Я буквально на 2 секунды голову повернул и увидел, что двое парней бегут вдоль авиационного колледжа в сторону площади Калинина. Помню, что были в крутках, а вот цвет не скажу. Тогда очень темно было, - свидетельствовал в зале суда мужчина.

Во время заседания парень пытался скрыть свое лицо.Фото: Анна ПАШАГИНА

СВИДЕТЕЛИ МЕНЯЮТ ПОКАЗАНИЯ

После случившегося Михаил уехал в Москву и долгое время скрывался там. Но силовики все-таки нашли подозреваемого и заключили под стражу.

На судебном заседании второстепенные свидетели - сапожник и общий знакомый скинхедов - начали немного менять свои показания. Ссылаются на то, что времени много прошло, всего сразу и не вспомнишь. Единственный прямой свидетель происходящего - друг Михаила, на чьих глазах все и случилось, - будет допрошен на следующем слушании.

Обвинение предполагает, что, возможно, адвокат Михаила попытается перевести стрелки на друга обвиняемого - мол, это он убил. Виновному грозит срок от 8 лет лишения свободы.

КП-Новосибирск следит за судебным процессом.

* Имена изменены, так как приговор еще не вынесен.