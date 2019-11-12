Город завалило: Новосибирск в пробках, и прогноз синоптиков не радует

Во вторник, 12 ноября, на Новосибирск с самого утра обрушился снегопад: город встал в девятибальных пробках, пешеходы приходили в офисы и домой с настоящими «сугробами» на шарфах и за шиворотом.

ГОрод из-за снега встал в пробках.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Виной тому - циклон, который пришел с северного Урала: продержится он еще как минимум сутки, рассказал Ренад Ягудин, пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра. - С утра самое большое количество снега выпало на северо-западе области, а после циклон стал набирать силу по всему региону. Сказать, был ли этот снегопад рекордным для области, пока сложно.

Снегопад и ветер не радовали прохожих.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Но зато метеорологи точно знают, что ждать перемены погоды осталось недолго: циклон продержится в нашем регионе еще сутки.

Дети с удовольствием играли в снежки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- В среду, 13 ноября столбик термометра покажет ноль-минус пять градусов, - уточняет Ренад Ягудин. - А с 14 ноября на смену ему придут арктические воздушные массы.

Водителям пришлось откапывать свои машины из-под снега.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Что это значит для новосибирцев? Снегопады сменятся морозами, причем, как прогнозируют синоптики, довольно сильными.

Только посмотрите на эту зимнюю красоту.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Похолодает до минус 20 градусов ночью непосредственно в самом Новосибирске, и до минус 30 градусов ночью в некоторых районах области, - пояснили в новосибирском гидрометцентре.

В холода не забывайте подкармливать птиц.Фото: Алена МАРТЫНОВА

А это значит, что гололед на дорогах будет еще сильнее. Но пока термометр показывает куда более комфортные минус 8 градусов, наш фотокорреспондент прогулялся пор городу. Первое, что бросилось в глаза: дворники работают и пытаются разгребать сугробы.

Дворники приводят улицы в порядок.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Разумеется, пешеходов перспектива идти по заснеженным дорогам не радует: скользко, да и снег настолько колючий, что от него прячешься за шарфом или прикрываешься варежкой. Правда, кому-то и такая погода в радость: дети играют в снегу, взрослые просто дурачатся для красивых селфи.

Подурачиться для фото? Почему бы и нет!Фото: Алена МАРТЫНОВА

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