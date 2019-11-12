Милота от кота: пушистый друг из приюта спас щенка от депрессии

Дора и Дарина - два щенка, попали в новосибирский приют для животных «Кошкино лукошко» совсем маленькими, они дружили и всегда держались рядом. Одни игрушки на двоих, засыпали бочок к бочку. Их уже готовили к пристройству, как вдруг собаки слегли – заболели чумкой. Болезнь суровая, поправляются после нее не все. Дарину врачи спасти не смогли, а вот Дору выходить получилось. Щенок поправлялся, но тосковал по сестре. Пусть говорят, что животные на сложные чувства не способны, Дора прямое тому опровержение. Лежала часами в уголке, уткнувшись носом в старую игрушку.

Дора и Дарина дружили и всегда держались рядом. Фото: приют для животных «Кошкино лукошко».

- Так получилось, что миссию по восстановлению Доры взял на себя приютский кот, - рассказала КП-Новосибирск руководитель «Кошкиного лукошка» Алена Святова. - Он уже живет здесь много лет, такой прожженный жизнью, повидавший виды котяра. Казалось бы, характер одинокого волка, и вот… столько сочувствия проявил к щенку.

После болезни Дору подсадили в кошачий вагончик. Пушистый друг, у которого даже и клички нет, сначала просто постоянно сидел рядом со скучающей собакой, а потом начал мурча лезть под бок. Вода камень точит - Дора от такого тепла растаяла. Позволяет себе даже иногда лизнуть котейку в нос.

Сейчас щенка вернули на территорию собак, но кот все же захаживает в гости, сразу ластится к Доре, а спят друзья до сих пор вместе.

Дора очень тосковала по Дарине. Фото: приют для животных «Кошкино лукошко».

МНЕНИЕ ЗООПСИХОЛОГА

Внимание для них наравне с едой

Зоопсихолог Мирослав Волков говорит, что ничего необычного в этой истории нет. От тоски не только люди вянут, но и животные:

- В дружбе кота и собаки нет ничего странного. Очень часто в одной квартире живут и те, и другие. Это социальные животные, которые умеют и любят общаться. Если говорить о поддержке – тут тоже нет ничего парадоксального. Хотя это скорее не сопереживание, а дружба животных. Дружат они не так как люди, у нас все-таки отношения намного сложнее, у них – проще. Общение для некоторых животных очень важный ресурс, такой же, как вода и еда. Если им его не хватает, они начинают болеть, увядать. Компенсировать этот ресурс некоторые пробуют за счет своих четырехпалых «коллег».

Думаю, здесь щеночку было мало внимания. Он действительно тосковал, так как не с кем было играть, ничего в жизни особо не интересовало. А тут появился кот, который заинтересовался им, начал проявлять внимание, со щенком же можно играть, еду друг у друга воровать. Это эмоциональное влияние щенка и оживило.