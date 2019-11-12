Новосибирск стал одним из пилотных регионов сервиса «Нацпроекты глазами людей»

По поручению председателя партии Дмитрия Медведева запущен партийный сервис «Нацпроекты глазами людей», для того чтобы открыто контролировать реализацию национальных проектов. В минувшую пятницу, 8 ноября, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак вместе с секретарем регионального отделения партии, губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым провели презентацию сервиса на базе недавно построенного корпуса детского сада № 449 по улице Чехова в Октябрьском районе Новосибирска.

Уже через месяц садик заполнят малыши, а пока ведутся последние приготовления. На объекте выполнены работы по устройству коробки здания, кровли, монтажу окон. На 95% завершены отделочные работы, проведено электричество, водопровод, канализация и вентиляция, запущено отопление. Всего на строительство объекта в рамках проекта «Демография» выделено 189,9 миллиона рублей. В Октябрьском районе в очереди стоят 12 тысяч детей с рождения до 7 лет, поэтому ввод новых объектов на этой территории очень важен. Детский сад на улице Чехова - один из семи детсадов, которые должны быть построены в 2019 году.

Андрей Турчак наглядно продемонстрировал, как работает информационно- контролирующий сервис. Интерфейс сайта достаточно прост и понятен. Его главная задача - уведомлять население о ходе выполняемых работ и об оперативном решении проблем. Например, сообщения о недочетах или нарушениях, которые увидят новосибирцы, сразу же отправляются к депутату, закрепленному за объектом.

- Мы не ставили перед собой задачу отчитать или наказать подрядчиков за плохо или несвоевременно сделанную работу. Нам важно выстроить конструктивное взаимодействие, - объяснил Андрей Турчак. - Люди будут знать, какие объекты строятся или уже построены, смогут сигнализировать властям, что, например, работы выполняются не в срок или не соответствуют требованиям качества. Секретари региональных отделений и депутаты всех уровней от «Единой России», закрепленные за объектами, будут нести персональную ответственность за качество работы с обращениями граждан.

Андрей Турчак также рассказал, что информационно-контролирующий сервис действительно необходим людям, ведь не всегда удается найти нужную информацию по объекту нацпроекта, а также контакты для того, чтобы сообщить о проблемах. Например, только 7% населения знают что-то о нацпроектах, между тем в Новосибирской области ведется работа более чем по 380 объектам - поликлиники, школы, детские сады, автомобильные дороги, спортивные комплексы, дома культуры и многие другие.

В свою очередь секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Травников отметил, что со стороны партии и депутатов необходим не только контроль, а более полное сопровождение реализации национальных проектов в регионе.

- Нужны те, кто предлагает какие-то решения, помогая органам власти их внедрять, для того чтобы нацпроекты приносили людям больше пользы, - прокомментировал Андрей Травников. - Это очень важно в реализации и федеральных, и региональных проектов. И здесь велика роль партии как в инициировании каких-либо мероприятий, так и в поиске ресурсов.

Справка «КП»

Сервис (https://ngl.er.ru) запущен в восьми пилотных регионах: Рязанская, Магаданская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Ульяновская, Тюменская области и Чеченская Республика. На карту сервиса нанесены более 20 тысяч объектов по всей России, по ним велись ранее или ведутся на данный момент работы в рамках реализации национальных проектов, карта постоянно обновляется.