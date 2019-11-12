Танцует, чтобы жить: сибиряк, которого может сковать паралич, нашел рецепт от неизлечимой болезни

Большой зал, на паркете не меньше 15 пар. Дамы и кавалеры кружат, выписывая замысловатые фигуры, четкость линий и движений завораживает взгляд. Если вам сказать, что один из танцоров болен рассеянным склерозом, вы начнете искать этот изъян, представляя того, кто чуть кренится в сторону или, например, шаркает ногами. Но поиски будут тщетны. В танце Олег идеален. Он тренируется четыре раза в неделю и не позволяет себе пропускать занятия. Дело в том, что именно ритмичный танец и постоянное движение дают ему шанс стоять на ногах прямо и справляться с болезнью. Хотя есть еще кое-что...

Олег не ищет причин болезни, а радуется тому, что имеет. Фото: личный архив.

ВНЕЗАПНО ОНЕМЕЛ

Олегу Бабенко сейчас 46 лет. Диагноз «рассеянный склероз» ему поставили в 2005 году. Он и до этого чувствовал - с телом что-то происходит: то самочувствие с утра - словно ночью вагоны разгружал, то шея не поворачивается... А однажды проснулся - и слова сказать не может, словно голову парализовало.

- Друзья тогда уговорили сходить к врачу. Я попал в центр рассеянного склероза, прошел несколько этапов обследования. Предварительный диагноз подтвердился… Даже сейчас тяжело вспоминать, - вздыхает Олег. Мужчина говорит быстро, немножко рывками, но речь связная. - Как отреагировал? Стреляться не стал. Что есть, то есть… Так и живу. Много думал, искал в интернете: почему я? откуда берется болезнь? Ничего не нашел. Рассеянный склероз - как рак. Болезнь сама решает, кого выберет и что с человеком станет. У кого-то полный паралич, у кого-то конечности отнимаются… Не путайте это со склерозом, потерей памяти. Моя история - про нервы…

Мужчина говорит, что после занятий чувствует прилив бодрости. Фото: личный архив.

Олег считает себя практически уникальным, говорит: он один такой в стране - танцор с рассеянным склерозом. Как Олегу удается справляться с болезнью? Есть два варианта ответа, вы можете выбрать любой. Самому Олегу больше нравится первый, а именно: благодаря постоянным занятиям танцами.

На паркете сибиряк с 1994 года. Олег говорит, когда ему было всего 22, друзья привели в зал. Сначала молодой человек увлекался карате, но после травм решил больше не драться. Вот и придумал тратить энергию в мирном направлении.

- Я танцую и с девушками, и со старушками. Я же не ловелас - мне важен сам процесс, - кокетничает Олег.

Мечта Олега - создать школу танцев для таких, как он. Фото: личный архив.

ЗАВОДНОЙ МЕХАНИЗМ

О том, что танцы при рассеянном склерозе полезны, Олег узнал не сразу, а после приема у врача.

- Доктор еще, помню, удивлялся, что я хорошо себя чувствую. А потом сказал: «Танцуйте, не бросайте ни в коем случае. Пока танцуете - будете двигаться». Объяснил полезность так: элементарная ритмика, взаимодействие в паре помогают мышцам, ориентации в пространстве. Сам я понимаю этот парадокс так: вот я пришел на тренировку и, как заводная игрушка, закрутил свой рабочий механизм, который действует до следующего занятия, - пытается объяснить Олег.

Свой опыт сибиряк хотел бы распространить: пару лет назад появилась мысль создать школу танцев для таких же, как он, - не обязательно именно для больных рассеянным склерозом, а для тех, у кого проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

- На занятиях мы постоянно встречаем новичков, приходится их поддерживать, учить. Вот я и подумал: что же я здоровых учу, если могу помочь своим «коллегам» по несчастью! - сейчас Олег вместе с другом пытается выиграть грант на создание школы.

- Мы хотим большой, просторный зал, занятия проводили бы по три раза в неделю в группах от 10 до 30 человек. Будем учить ходить прямо, а не наискосок, как многие привыкли. Держать осанку, двигаться в толпе, - воодушевленно намечает план сибиряк.

Танцы - часть жизни Олега. Большая часть. Фото: личный архив.

СЕКРЕТНЫЙ ПРЕПАРАТ

Второй ключик, который открывает тайну бодрости Олега, совсем другого характера. Но наш собеседник говорит о нем открыто, для него это тоже некое чудо.

Оказывается, Олег участвует в клинических испытаниях препарата, поддерживающего больных рассеянным склерозом. Назвать экспериментальное лекарство сибиряк не может - таковы условия контракта. Конечно, это немного страшно. Сам Олег называет себя подопытным кроликом и иногда задумывается, почему он чувствует себя хорошо. Может, ему было бы еще лучше, не будь секретных уколов…

- За участие в программе платят, но деньги не огромные - несколько десятков тысяч рублей. Конечно, думаю иногда, не лучше ли отказаться. Но понимаете, в чем дело… Я участвую в программе, за мной очень внимательно следят врачи. Все обследования, сдачу анализов, МРТ я прохожу вне очереди и бесплатно. Если что-то беспокоит, могу хоть ночью врачу позвонить - проконсультируют. С меня, можно сказать, пылинки сдувают, а спрыгну с этого «трамвая» - добро пожаловать в общую очередь, - рассуждает Олег.

На разминке перед занятиями. Фото: личный архив.

Дабы не устраивать ажиотажа вокруг этой темы, отметим, что Олег такой в городе-миллионнике один. Ученые сами подбирают участников для клинических испытаний: важны исходные данные пациента, его история болезни и лечения.

Как бы то ни было и что бы ни было причиной бодрости Олега, человек он неунывающий. Когда мужчина узнал о диагнозе, от него ушла жена: бывали нервные срывы, и супруга не выдержала. Но друзья остались рядом, постепенно круг общения даже начал расширяться. Олег продолжает работать - с 19 лет он занимается ремонтом квартир. Говорит, что, конечно, не составит конкуренции быстрым и шустрым бригадам, поэтому берет заказы на косметический ремонт, если сроки не поджимают.

- Обычно клиенты моей работой довольны. Правда, иногда, особенно в жаркую погоду, могут глянуть на меня подозрительно: «Пьяный, что ли?». Дикция все-таки меня немножко подводит, но я говорю, что просто разморило на солнце. Я же не пью, не курю - веду здоровый образ жизни, еще и танцую со своим рассеянным склерозом…

Сибиряк успевает отдыхать, работать и лечиться. Фото: личный архив.

СПРАВКА «КП»

Рассеянный склероз - хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга. Хотя в разговорной речи склерозом часто называют нарушение памяти в пожилом возрасте, название «рассеянный склероз» не имеет отношения ни к старческому склерозу, ни к рассеянности внимания. «Склероз» в данном случае означает «рубец», а «рассеянный» - «множественный», поскольку отличительная особенность болезни при патологоанатомическом исследовании - наличие рассеянных по всей центральной нервной системе, без определенной локализации, очагов склероза - замены нормальной нервной ткани на соединительную. Особенностью болезни является одновременное поражение нескольких различных отделов нервной системы, что приводит к появлению у больных разнообразных неврологических симптомов.