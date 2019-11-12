Школьникам рассказали о правилах поведения на железной дороге

Урок в формате деловой игры провели специалисты Западно-Сибирской железной дороги совместно с сотрудниками следственного управления при участии инспекторов по делам несовершеннолетних. В занятии приняли участие дети из Новосибирска и Барабинска, последние были подключены по видеосвязи.

- Мы постоянно ищем новые методы работы и стараемся донести информацию до ребятишек в наиболее интересной форме, - рассказывает Евгений Дербилов, заместитель начальника железной дороги по Новосибирскому территориальному управлению. - Сегодня занятие прошло в формате деловой игры, такой способ привлекает внимание, лучше запоминается. Железная дорога - это объект повышенной опасности, поэтому тема безопасности здесь всегда актуальна. За городом люди часто вынуждены пересекать железнодорожные пути. И если ребенок или взрослый при этом идут в наушниках, то это может привести к трагическим последствиям. Сегодня мы выясняли, понимают ли дети, что железная дорога может быть опасна. Оказалось, что это понимают не все. Ребята перечислили зоны опасности, сами определили, как исключить эти факторы для того, чтобы все были живы и здоровы.

Евгений Дербилов, заместитель начальника железной дороги по Новосибирскому территориальному управлению.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сначала перед школьниками выступили спикеры, а потом детей попросили ответить на вопросы: каков тормозной путь поезда? почему нельзя ходить вдоль путей и делать селфи рядом с вагонами? Ребята тянули руки и подробно отвечали, активно участвовали и барабинцы.

Мотриса как наглядное пособие

2019 год в РЖД был объявлен Годом по снижению непроизводственного травматизма, и прошедшее занятие стало одним из мероприятий в длинном перечне профилактических встреч с детьми. Например, не менее двух раз в год проходят месячники по профилактике травмирования граждан, в том числе несовершеннолетних. Это и обычные беседы, и нестандартные мероприятия, такие как поездка на мотрисе, во время которой наглядно показывают, как тормозит состав: это происходит не мгновенно.

Александр Поддубиков, инженер службы охраны труда и промышленной безопасности Западно-Сибирской железной дороги.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Такие экскурсии проводятся во всех регионах: на омском, новосибирском, кузбасском, алтайском направлениях, - говорит Александр Поддубиков, инженер службы охраны труда и промышленной безопасности Западно-Сибирской железной дороги. - Эти экскурсии включают в себя посещение станции, музея железнодорожного транспорта и решение наглядных задачек. Например, дети должны заметить оборванный контактный провод и показать, на каком расстоянии от него можно пройти. На следующей станции надо было найти 15 нарушений на гигантском стенде. Другая акция проходила с аниматором - с узнаваемым персонажем из известного мультфильма. Аниматор провел экскурсию по вокзалу, рассказал, чем заняты его сотрудники, напомнил о правилах безопасности: как переходить пути по мосту, показал сигналы для поездов.

Идешь на электричку - смотри по сторонам

Накануне в Новосибирском региональном центре связи проходил конкурс детского рисунка, связанный с непроизводственным травматизмом и мерами безопасности при нахождении на железнодорожных путях. В нем приняли участие множество ребят - организаторы провели его в нескольких локациях. На занятии подвели итоги конкурса - победителями стали трое школьников из Барабинска и пятеро - из Новосибирска.

- Я знал практически все, о чем сегодня рассказывали, спасибо за это моему брату Ростику и бабушке, которая часто со мной об этом говорила, - торопится поделиться впечатлением от деловой игры одиннадцатилетний Егор Гудилкин из школы № 84. - Например, если идешь на электричку - сначала смотри по сторонам. Мама тоже за мной всегда следит, когда мы идем по станции. Если я что-то делаю неправильно, она говорит: «Запомни эту ошибку, чтобы больше так не делать».

Одиннадцатилетний Егор Гудилкин.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пятиклассника Егора Горлатых больше всего впечатлил рассказ о зацеперах:

- Кто такие зацеперы? Это люди, которые цепляются за трамваи и электрички. Так нельзя делать, потому что может ударить током, или можно удариться о рельсы, или угодить под поезд.

- Занятие было полезное, это помощь учителю - в новой обстановке ребятам рассказали о правилах безопасности, так они еще раз обратят на это внимание и лучше усвоят урок, - считает Галина Глинская, классный руководитель 5-го класса. - Для нас такие занятия очень актуальны: школа находится рядом с железной дорогой, ребята идут мимо нее на занятия, и мы стараемся чаще напоминать им о безопасности. Проводим соответствующие родительские собрания. У нас есть журнал по технике безопасности, где ребята ставят подпись, подтверждая, что знакомы с правилами.

В приоритете - школы у железной дороги

Традиционно совместно с сотрудниками железной дороги в подобных мероприятиях участвуют представители следственного комитета и полиции - инспекторы по делам несовершеннолетних.

Екатерина Иванюк, инспектор по делам несовершеннолетних линейного отдела станции Новосибирск.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- С мероприятиями по теме безопасности мы посещаем школы, детские сады, в летнее время приезжаем в детские лагеря. Пытаемся подробно донести до детей правила поведения на железной дороге. В приоритете - школы, которые находятся в непосредственной близости от железнодорожных путей, а также дети, которые ежедневно ходят в школу через пути и близко от них. Да и в целом такие встречи никому не помешают - на электропоездах ездим все, летом выезжаем за город, поэтому информация полезна каждому. В целях профилактики подобные беседы проходят регулярно, но особенно актуальны они перед каникулами, - объясняет майор полиции Екатерина Иванюк, инспектор по делам несовершеннолетних линейного отдела станции Новосибирск.