Новосибирские ученые научились диагностировать рак по крови и «взрывать» больные клетки

Медицина высоких технологий - одно из самых важных направлений в здравоохранении. Благодаря современному оборудованию врачи творят чудеса, о которых еще несколько лет назад можно было только мечтать. О том, какую помощь могут получить пациенты в столице Сибири, эксперты рассказали на круглом столе в пресс-центре «Комсомольской правды» - Новосибирск».

«Пациент сам помогает себе восстановиться»

Мы начали разговор с сотрудниками клиники НИИЭКМ - это часть федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, одно из передовых медучреждений в Новосибирске. Основана она была академиком Казначеевым, изначально здесь занимались изучением адаптации организма к стрессовым ситуациям. А с 2018 года врачи центра оказывают помощь людям, перенесшим инфаркты и инсульты, опираясь на собственные уникальные разработки.

- Чтобы сделать процесс медицинской реабилитации максимально эффективным, параллельно с общепринятыми методиками восстановления, такими как лечебная физкультура, массаж, работа с логопедом, психологом, мы включаем в процесс восстановления технологии биоуправления, - рассказала Елена Новикова, главный врач клиники НИИЭКМ.

Елена Новикова, главный врач клиники НИИЭКМ.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Эти методики разработаны сотрудником института профессором Марком Борисовичем Штарком и не имеют аналогов ни в России, ни за рубежом.

- Концепция биоуправления такова: пациенты становятся активными участниками потребления услуги, - продолжает Елена Геннадьевна. - Они понимают и видят свои достижения благодаря специальным медицинским устройствам: пациент наблюдает, как меняется его дыхание, как работают его мозг и мышцы, контролирует процесс своего восстановления. Это мотивирует человека, что очень ценно!

Еще крайне важно то, как пациент ведет себя после выписки из стационара, поэтому клиника НИИЭКМ наладила отношения с городскими поликлиниками и частными врачами, которые занимаются восстановлением сибиряков. И если учесть, что количество людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, в Новосибирской области больше, чем в среднем по России, то подобная помощь крайне необходима.

- У нас мультидисциплинарный подход: кроме реабилитации, клиника оказывает помощь пациентам с различными терапевтическими патологиями, - добавила Елена Новикова. - То есть человек, который страдает, к примеру, гипертензией, одновременно будет лечить и сопутствующие заболевания, потому что они текут параллельно, и в этом случае важно правильно подобрать дозы лекарств.

Лечим людей за сотни километров

А как быть, если человек находится не в клинике, а за сотни километров, но помощь ему нужна прямо сейчас? Тогда на выручку приходит современная телемедицина, возможности которой широко используют в Клинике имени Мешалкина.

- Наш научный медицинский исследовательский центр - один из трех в стране (два других находятся в Москве и Санкт-Петербурге. - Прим. авт.), - говорит Сергей Артеменко, заместитель директора по научно-организационной работе Клиники имени Мешалкина. - И телемедицинские консультации - важная часть нашей работы в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Сергей Артеменко, заместитель директора по научно-организационной работе Клиники имени Мешалкина.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Как все происходит? Медицинские организации, которые находятся за Уралом и прикреплены к клинике, делают запрос и просят о консультации.

- Проводятся консультации в защищенном канале связи. Мы либо вызываем специалистов к себе, либо консультируем дистанционно, - подчеркивает Сергей Артеменко. - Мы тоже обращаемся за помощью в федеральные центры, если в каком-то конкретном случае коллеги могут дать важные рекомендации, потому что у них более обширный опыт в ведении подобных пациентов.

Но есть принципиальный момент, на котором заострил внимание Сергей Дорофеев, председатель Новосибирской областной ассоциации врачей:

- Телемедицина - это способ общения врачей, способ посоветоваться с коллегами, что-то уточнить. Для пациента никакой первой консультации заочно быть не может. Это закреплено законом!

Сергей Дорофеев, председатель Новосибирской областной ассоциации врачей.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Клиника включилась в программу работы сосудистых центров. И если ранее на территории Советского района и Бердска не хватало медучреждений, где в любое время могут оказать помощь пациентам с инфарктами и инсультами, то сейчас в клинике действует круглосуточная служба.

- Это позволило значительно сократить время доставки пациентов: они поступают в течение двух часов, - сообщил Евгений Кретов, руководитель центра эндоваскулярной хирургии. - Благодаря этому прогноз для таких пациентов более благоприятный, ведь чем быстрее проведена операция, тем более она эффективна.

Евгений Кретов, руководитель центра эндоваскулярной хирургии Клиники имени Мешалкина.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Рак определяем по крови

Участниками нашего круглого стола стали и сотрудники Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины - филиал ИЦиГ СО РАН. Именно там оказывают высокотехнологичную помощь в диагностике и лечении моногенных форм сахарного диабета.

- Мы разработали и направили в Министерство здравоохранения документацию о включении в программу оказания высокотехнологичной помощи диагностики семейной гиперхолестеринемии (нарушение состава крови, которое сопровождается повышением концентрации холестерина), - отметила Елена Шахтшнейдер, заместитель руководителя Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины - филиал ИЦиГ СО РАН. - Это заболевание наиболее распространено во всем мире: один из 200 человек является носителем патологических генов, которые приводят к высокому уровню холестерина. А это, в свою очередь, основной фактор риска развития инфарктов и инсультов в молодом возрасте. Диагностировать эту мутацию в институте могут как новосибирцы, так и жители соседних регионов.

Елена Шахтшнейдер, заместитель руководителя Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины - филиал ИЦиГ СО РАН.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Еще одна важная разработка института - уникальный метод по диагностике рака желудка.

- Наши сотрудники представили комплекс показателей, которые позволяют оценить не только наличие заболевания, но и высокую предрасположенность к нему, особенно если есть семейная история этого заболевания, - объяснила Маргарита Кручинина, ведущий научный сотрудник лаборатории гастроэнтерологии. - При этом мы берем у пациента кровь на анализ, то есть это малоинвазивный метод.

Маргарита Кручинина, ведущий научный сотрудник лаборатории гастроэнтерологии Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины - филиал ИЦиГ СО РАН.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«Взрываем» больные клетки

Если диагноз «рак» уже поставлен, то ни в коем случае нельзя опускать руки. Во время дискуссии сибирские ученые объявили, что нашли способ, как победить онкологию. Они придумали, как убивать больные клетки, при этом нанося организму минимальный ущерб.

- Эта методика называется бор-нейтронозахватная терапия и является медициной будущего. Суть ее такова: с помощью специальных препаратов больные клетки организма насыщаются бором, а потом облучаются. Бор поглощает нейтроны, и происходит ядерная реакция и выделение огромного количества энергии внутри больной клетки, - описал процесс Сергей Таскаев, заведующий лабораторией бор-нейтронозахватной терапии Института ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН.

Сергей Таскаев, заведующий лабораторией бор-нейтронозахватной терапии Института ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Важный момент: здоровые клетки практически не страдают. Эту методику уже оценили в Китае и заказали первую установку из Сибири.

«Восстанавливаем удаленную из-за онкологии грудь»

Бывают ситуации, когда для того, чтобы победить онкологию, женщине необходимо удалить грудь. Но отчаиваться не стоит: благодаря современной пластической хирургии можно вернуть прежние формы. Это могут сделать врачи клиники UMG.

- Мы проводим до 100 серьезных операций в год, мелкие даже в расчет не беру, в их числе реконструкция молочных желез, - прокомментировал Вадим Зотов, пластический хирург, профессор НГМУ И НГУ. - Мы можем восстановить не только контуры, но и полностью отсутствующую молочную железу, которую удалили онкологи. Для этого у нас есть и протезы, и экспандеры, которыми раскачивают ткани, чтобы установить протезы.

Вадим Зотов, пластический хирург, профессор НГМУ и НГУ.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Более того, иногда во время первичной консультации врачи клиники буквально спасают жизнь своим клиенткам.

- Мы можем направить пациентку к онкологам, потому что обнаружили какую-то опухоль или подозрительный участок, - делится Вадим Александрович. - У наших хирургов по две специальности, поэтому мы делаем сложнейшие операции и завершаем их красиво. Причем в соответствии со всеми мировыми стандартами!

Внимательно в клинике относятся и к реабилитации пациентов после операции.

- У нас есть дорогостоящее оборудование, которое может себе позволить далеко не каждый центр. - Ася Седельникова, заведующая отделением косметологии центра эстетической медицины UMG, приводит пример применения такого оборудования: - Мы можем реабилитировать рубцы на стадии сразу после отхождения корочки, и это позволяет добиться максимально приемлемого эстетического эффекта.

Ася Седельникова, заведующая отделением косметологии центра эстетической медицины UMGФото: Алена МАРТЫНОВА

Помогают в клинике и пациентам с дерматологическими заболеваниями: к примеру, тем, у кого акне, розация, бороться с этими проблемами позволяет современное лазерное оборудование. Главная задача врачей центра - обеспечить качество жизни пациента.