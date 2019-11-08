«Как бросила бы твой телефон, чтобы он летел!»: школьник из сибирской глубинки делает стримы с уроков

Мальчик Тима (имя изменено. - Прим. ред.) из города Карасука Новосибирской области изучает возможности смартфона. Не так давно он узнал, что такое стрим - прямая трансляция с места событий на страничку в соцсетях. Что интересного происходит в районе? Начать шестиклассник решил с внеклассного занятия. Пришел в кабинет, сел за парту, нажал на кнопку и спрятал телефон за пенал, чтобы учитель не очень переживал. Трансляцию посмотрели несколько десятков человек. Для Карасука - не так уж и мало.

Пусть учителя зовут Марья Ивановна. Она - человек советской закалки, знает, как вернуть взрослых зрителей в детство. Педагог кричит, соблюдая все интонации негодования и презрения, использует классические обороты: «Я кому сказала!» и «А ну сядь на место!» В общем, если вам немножко за 30, можете ностальгировать, глядя такие стримы.

- Нужно уметь себя вести, чего вы, к сожалению, не умеете!

- Ведут себя безобразно и еще мне показывают: «Потише!»

- Я как бросила бы твой телефон, чтобы он летел!

Хлесткие фразы несутся снарядами через весь класс. Видимо, Марья Ивановна снова заметила, что ее снимают. И через две секунды - совсем другим голосом, спокойно, с нотками нежности:

- Я, конечно, как и обещала, приготовила полностью весь сценарий. Единственное, нам надо решить с танцем и с песней…

Что и говорить, наши учителя за 40 минут успевают испытать весь спектр человеческих эмоций.

Наблюдать исподволь за процессом обучения молодежи, может быть, и интересно, но возникает вопрос: законно ли это? Можно ли наказать ученика-стримера? Вряд ли учитель обрадуется, узнав, что происходящее за закрытыми дверями услышало так много людей… Да и в целом - ох уж эти гаджеты! - насколько малолетние операторы мешают современным учителям?

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Будут стримить из суда…

Юрист Константин Зиновьев рассказал, почему съемка учителя - дело противозаконное.

- Каждый из нас обладает исключительным правом на свое изображение, и его использование, в том числе и съемка, без согласия не допускается. Если происходит умаление данного вида прав, возможно предъявление исковых требований. Так как несовершеннолетний не отвечает перед законом, то ответственность в суде будут нести за него родители.

Также юрист ответил на вопрос о том, может ли учитель, увидев, что его снимают, отобрать телефон. Оказалось, не может - нарушит право собственности, ведь имущество в виде смартфона принадлежит школьнику.

Другое дело, если запрет на использование телефона прописан в уставе школы. Эти правила школьник должен соблюдать. И тогда учитель может попросить убрать телефон, а ученик должен повиноваться, иначе ему грозит дисциплинарная ответственность. В качестве наказания, скорее всего, будет объявлен выговор.

Добавим, что в той трансляции из Карасука лица учителя не было видно, так что наш школьник подстраховался.

МНЕНИЕ УЧИТЕЛЯ

Когда съемка не выйдет боком

Учитель математики в шестых и девятых классах Максим Коротков съемку исподтишка не поддерживает, но отмечает, что иногда гаджеты на уроке все-таки могут принести благо:

- В прошлом учебном году одна ученица болела и не могла посещать уроки. Ее подружка сидела на первой парте и включила трансляцию на телефоне. Девочка была как будто на уроке в реальном времени - сидела дома с тетрадкой и записывала новую тему. Или зимой, когда морозы, на урок приходят четыре-пять человек, а учителю-то по программе надо идти дальше. Как быть? Знаю реальный случай, когда учитель физики в такие дикие морозы вел занятия по Skype. Я, может быть, тоже попробую как-нибудь. Единственное неудобство - сложно получать обратную связь, обычно ведь по глазам видишь, понимают дети материал или нет.