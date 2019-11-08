Полезное радио: Как грамотно поддерживать свой иммунитет и всегда оставаться здоровым.
Комсомольская правда активно развивает программы по продвижению здорового образа жизни. Правильно питаться, хорошо высыпаться и чувствовать себя здоровым - это не так сложно, как кажется. Главное - вооружиться правильной информацией!
В этот раз на нашем радио выступают специалисты из центра эффективной медицины для всей семьи «Главный пациент»: главный врач и терапевт с 23-х летним стажем работы Созина Светлана Геннадьевна и врач-вакцинолог иммунолог Дубограева Галина Викторовна из этого же медицинского центра.
Мы обсуждаем такие вопросы, как:
1. Каким образом повысить иммунитет человеку в домашних условиях? 2. Какие продукты способствуют повышению иммунитета? 3. Вакцинация взрослого и ребенка: взгляд со стороны профессионала
Каким образом повысить иммунитет человеку в домашних условиях?
«Какие продукты способствуют повышению иммунитета?».
«Вакцинация взрослого и ребенка: взгляд со стороны профессионала».
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