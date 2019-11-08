2019-11-08T12:08:06+03:00
Полезное радио - Новосибирск

Полезное радио: Как грамотно поддерживать свой иммунитет и всегда оставаться здоровым.

Серия подкастов о том, что такое иммунитет, из чего он формируется и как правильно нужно его поддерживать.
Денис ТАБАКОВ
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Главный врач и терапевт с 23-х летним стажем работы Созина Светлана Геннадьевна и врач-вакцинолог иммунолог Дубограева Галина ВикторовнаГлавный врач и терапевт с 23-х летним стажем работы Созина Светлана Геннадьевна и врач-вакцинолог иммунолог Дубограева Галина ВикторовнаФото: Денис ТАБАКОВ
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Комсомольская правда активно развивает программы по продвижению здорового образа жизни. Правильно питаться, хорошо высыпаться и чувствовать себя здоровым - это не так сложно, как кажется. Главное - вооружиться правильной информацией!

В этот раз на нашем радио выступают специалисты из центра эффективной медицины для всей семьи «Главный пациент»: главный врач и терапевт с 23-х летним стажем работы Созина Светлана Геннадьевна и врач-вакцинолог иммунолог Дубограева Галина Викторовна из этого же медицинского центра.

Мы обсуждаем такие вопросы, как:

1. Каким образом повысить иммунитет человеку в домашних условиях? 2. Какие продукты способствуют повышению иммунитета? 3. Вакцинация взрослого и ребенка: взгляд со стороны профессионала

Каким образом повысить иммунитет человеку в домашних условиях?

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«Какие продукты способствуют повышению иммунитета?».

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«Вакцинация взрослого и ребенка: взгляд со стороны профессионала».

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