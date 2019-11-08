Педофил от имени звезды «Голос. Дети» Алисы Кожикиной развел третьеклассницу на интимные фото

В Новосибирске задержан извращенец, который переписывался с девочками по всей стране. Под видом известной участницы шоу «Голос. Дети» Алисы Кожикиной он общался с девочками, писал им про половые отношения и просил отправить ему интимные фотографии. Юных фанаток легко было развести на откровенную съемку — за автограф, за продолжение общения со звездой, за лайки, ведь: они были уверены, что им пишет именно Алиса, победительница конкурса «Голос. Дети» в 2014 году.

Наверное, все бы так и продолжалось, если б отец одной из девочек, проживающий в Волгограде, вдруг не обнаружил в телефоне у дочки пикантную переписку. Он обратился к следователям.

— Подозреваемый создал фейковую страницу популярной участницы шоу «Голос» и от ее лица общался с детьми, — сообщили КП-Новосибирск в Следственном комитете по Волгоградской области. — Подобное общение мужчина вел с детьми из разных регионов России. Установлено 20 пострадавших.

Против мужчины возбуждено уголовное дело «Действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Он был этапирован в Волгоград, где суд отправил его в СИЗО до начала суда. Свою вину создатель фейковой странички уже признал.