Отец-ролевик - горе в семье: исторический реконструктор платит сыну алименты по 70 копеек

В Новосибирске вызвали в суд горе-отца Анатолия Уварова*. Бывшая супруга хочет лишить его родительских прав на сына. Анатолий не виделся с ребенком почти полтора года и, по словам матери, не принимает никакого участия в его воспитании. Алименты платит - по 70 копеек в месяц. Валерия* уверена, что отец мальчика попал в секту, которую создали ролевики и исторические реконструкторы. Даже на суд Уваров пришел при параде - в белой рубашке до колен с вышивкой на груди. Будто снял с прапрадеда. Стиль у мужчины такой. В том числе и стиль жизни.

Обычную одежду сибиряк сменил на балахон.

«Я БОЯЛАСЬ, ОН МЕНЯ УДАРИТ»

Валерия познакомилась с Анатолием, когда училась в университете. Парню сразу приглянулась молодая студентка, и он стал за ней ухаживать.

- Мы вместе жили шесть лет, в браке - три года. Я знала, что он был женат и у него есть дочка от первого брака. В отношении нее он лишен родительских прав. Какая причина? Она вышла замуж за другого и попросила Толю отказаться от ребенка. Он был не против, - рассказывает Валерия.

Анатолий не работал, а если даже и занимался чем-то, то неофициально.

- Я ищу себя, я такой человек, - аргументировал он свое поведение для жены. Валерия первое время не обращала на это внимания.

Между тем у мужа было постоянное хобби - историческая реконструкция. Толя мог часами носиться по полю с мечом в руках и доспехах. На это Лера тоже закрывала глаза: бегает и бегает - разные хобби у людей бывают.

Анатолий сам изготавливает оружие. Фото: соцсети.

- А потом его это очень сильно затянуло. У меня есть подозрение, что там бзик на религиозной почве. У них есть какие-то идолы, молитвы… Прямо как секта… Они костры жгли и прыгали через них. Чего только не было, - описывает Валерия.

Чем больше Анатолий бегал и молился, как говорит жена, языческим богам, тем хуже становилась его семейная жизнь.

- Он стал агрессивным, раздражительным, начал много пить. Я боялась, что он на меня руку поднимет. Когда я забеременела, его эта новость не обрадовала. Как-то была очень неприятная ситуация, - вспоминает сибирячка. - Договорились, что он приедет на дачу. Я после работы ждала его, уснула, а телефон сел. Меня все искали - ему звонили, а там женские голоса были на заднем фоне, он выпивал. Ко мне так и не приехал.

Анатолий сменил компанию, стиль в одежде, набил татуировку. Фото: соцсети.

«ОТДАЙ МОЙ ЩИТ И МЕЧ»

Лера уверяет: Анатолий сам оставил ее на пятом месяце беременности. Женщина пыталась с ним поговорить, приходила к нему домой, чтобы решить, что дальше делать с ребенком. Мужчина не стал ее слушать и вытолкал беременную за дверь.

Потом Толя возвращался к жене, но в итоге нашел другую. После этого Валерия подала на развод.

- Когда начались суды, Анатолий попросил, чтобы я вернула ему все подарки. Вы, наверное, подумали сейчас о кольцах с бриллиантами? Нет! На рождение сына он подарил мне медали бабушки-фронтовички, еще дарил меч и щит с символикой их группы реконструкторов, пластинки какие-то отдавал… Эти вещи я ему вернула, - говорит женщина.

Однако это не все странности бывшего супруга. На один из судов Анатолий пришел в «фирменной» одежде - в длинной белой рубашке, на шее - тату с изображением солнцеворота.

Первый суд Валерия выиграла - отсудила алименты. Анатолий должен выплачивать бывшей жене и сыну по 11 тысяч рублей в месяц. Официально нигде не работает. А живет за счет хендмейда. Продает с помощью «Инстаграма» таким же ролевикам аксессуары из кожи, а также выжигает по дереву руны. То есть какой-никакой, но доход есть. Только с ребенком, видимо, делиться не хочет. Последние три месяца сын получает от папы-ролевика от 70 копеек до 11 рублей. Поэтому Валерия хочет лишить мужчину родительских прав.

Мужчина перечисляет алименты - копейки.

На последнем суде опека решила дать отцу шанс исправиться. Определили время - месяц. Будет перечислять деньги, общаться с сыном - тогда, может, и совсем простят. Но женщина не готова давать такие кредиты доверия бывшему.

- Наш сын вырастет и пойдет в детский сад. И у отца будет возможность прийти и забрать ребенка в неизвестном направлении. Что он будет с ним делать с этими своими молитвами и в непонятных жилищных условиях? Не хочу такого для своего сына. Боюсь, что бывший муж и его ролевиком сделает, - переживает Валерия.

Корреспонденту КП-Новосибирск удалось дозвониться до бывшего мужа Валерии - Анатолия. Мужчина согласился пообщаться, но только в присутствии адвоката. Контакты его переданы в редакцию, но сам защитник трубку не берет… Мы готовы выслушать вторую сторону конфликта.

* Имена и фамилии изменены по этическим соображениям.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Как 70 копеек спасают от уголовной ответственности?

Адвокат Валерии Ольга Окун рассказала об их позиции в суде и что они планируют делать дальше вместе с женщиной.

- На данном этапе идет подготовка кассационной жалобы, мы настаиваем на лишении отца родительских прав, так как он не исполняет свои обязанности не только по содержанию ребенка, но и по воспитанию, - объяснила корреспонденту КП-Новосибирск Ольга. - Человек не трудоустроен больше двух лет. Задолженность по уплате алиментов составляет более 250 тысяч рублей, последние три-четыре месяца отец перечисляет алименты в размере от 70 копеек до 11 рублей в месяц. Фактически мужчина алименты платит, ведь даже 70 копеек - деньги, а значит, не считается злостным неплательщиком. Такие суммы позволяют ему избежать уголовного дела, ведь в УК РФ есть статья «Неуплата средств на содержание детей». Однако такие суммы, на мой взгляд, являются показателем пренебрежения как к ребенку, так и к законам России, и уголовное дело возбуждать все-таки необходимо.