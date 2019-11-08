2019-11-08T04:28:36+03:00
Общество

Завел блог - плати налог: как новосибирские инстаграмщики отреагировали на новый закон

Большинство самозанятых от законопроекта не в восторге. Но есть и те, кто не против отчислять кровные на счет государства
Ксения ПОЛТОРАНИНА
Поделиться:
Известный новосибирский блогер Дава рядом с Олей Бузовой. Интересно, эти ребята будут платить налоги? Фото: личный архив.Известный новосибирский блогер Дава рядом с Олей Бузовой. Интересно, эти ребята будут платить налоги? Фото: личный архив.
Изменить размер текста:

С 1 января 2020 года в Новосибирской области будет реализовываться налоговый режим для самозанятых граждан. Под самозанятыми понимаются те, кто трудится просто так - без начальника, к таким относятся и блогеры, и популярные личности из «Инстаграма» - те, что своими постами в Сети зарабатывают десятки, а порой и сотни тысяч рублей. Сколько придется платить? Налоговая ставка зависит от того, кто перечислил деньги - физическое лицо или организация. В первом случае государство отнимет 4%, во втором - 6%.

Законопроект подготовили в Министерстве финансов РФ. В Новосибирском управлении Федеральной налоговой службы отметили, что эта тема обсуждалась давно, а на данный момент законопроект считается экспериментальным. В УФНС отмечают, что уплачивать налог можно на добровольной основе, то есть составлять реестр самозанятых и ставить их под отчетность никто не будет. В первую очередь закон позволит работникам легализовать себя в качестве предпринимателей. Действовать такой налоговый режим будет в течение 10 лет. Что будет потом - пока никто не знает.

Специалисты разработали бесплатное мобильное приложение «Мой налог», зарегистрировавшись в котором самозанятые смогут перечислять деньги без лишней суматохи. Регистрация занимает несколько минут, потом за каждый перевод денег будет сниматься та или иная ставка.

Уплата налогов - это обязанность, так зачем создавать налоговый режим, если обязательств нет? Точный ответ эксперты дать не могут. Тем не менее разобраться в этом пункте корреспонденту КП-Новосибирск помог юрист Константин Зиновьев.

- Я думаю, этот шаг позволит упорядочить рынок инстаграм-предпринимателей. Основу этого рынка составляют люди, которые работают с потребителями. Как мы знаем, потребители - незащищенная группа населения. Думаю, налог на доход ввели для того, чтобы обезопасить покупателей от мошенников, - считает Константин Зиновьев.

Сами самозанятые в большинстве против уплаты налогов.

Мария (имя изменено. - Прим. ред.) работает на площадке «Инстаграма» на себя. Она собирает вкусные букеты. Средний чек от каждого заказа - примерно 1000 - 1500 рублей.

- Скорее всего, я не буду регистрироваться в приложении от налоговой. Зачем мне это надо? Коллеги тоже не понимают, для чего добровольно лишать себя дохода, - рассказала КП-Новосибирск Мария.

А вот другая точка зрения:

- Я работаю с помощью «Инстаграма» почти шесть лет. Развиваю личный бренд компаний и блогеров. Стоимость контрактов разная - от 50 до 200 тысяч рублей. С одной стороны, я понимаю, что буду частично лишена дохода, а с другой - мои клиенты будут видеть, что у меня серьезный подход к работе, - отметила Анастасия (имя изменено. - Прим. ред.).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Матери шестерых детей из Луганска, у которой обнаружили рак, собрали деньги на новое жилье в России
Женщина оформила гражданство, но не смогла устроиться на работу из-за болезни. В соцсетях собрали более 100 тысяч рублей, теперь семья купит комнату в Новосибирске
Новости 24
«Родителей дома не было»: на пожаре под Новосибирском погибли двое малышей
«Соседи его боятся»: сфинкс застрял в сливе
Что «творится» на Золотой Ниве?
«Вход в кино по пластиковым бутылкам»: в Новосибирске раздают билеты за собранный мусор
«Никакой скромности у нее нет!»: сибирячка аппетитно потрясла своими «орешками» в спортзале
Вот это друзья: кот поддерживает щенка, потерявшего сестру
«Сбавь скорость, на дороге — дракон»: сибирячка в Израиле сняла огромную ящерицу
Уложили на асфальт: соседи просто пожаловались на шумную компанию во дворе
Сидят у пустых мисок: новосибирский приют для животных остался без еды
«История повторяется?»: пятиклассница, которая покончила с собой, скрывалась под мужским именем в соцсетях
«Водители их сами чинят»: фото развалившейся скорой с доской в дверях возмутило сибиряков
«Это не съедобно»: пациенты черепановской больницы пожаловались на тараканов в еде
Еврейский центр обвинили в незаконном сборе персональных данных новосибирцев
Просто так не отдадим: предприниматели против замены остановок в Новосибирске
А он не стесняется: танцующий на дороге сибиряк рассмешил соцсети
«Не поваляешь - не поешь»: сибиряков взбесил разбросанный на дороге хлеб
Водитель «тонированного» автобуса получил срок за смерть новосибирского школьника
В Новосибирской области откроется уникальный животноводческий комплекс с роботами для доения
«Уборку организуйте»: новосибирцы пожаловались на ужасный туалет в общежитии
Качественно и быстро: более 1500 домов отремонтировано в Новосибирской области за три года
«Чему она детей своих научит?»: беременная обматерила пассажира метро, который не уступил ей место
Охота на «Лексусы»: в Новосибирске за неделю угнано три иномарки дорогого бренда
Необычные трусы выдали полицейскому наркоторговца в поезде Новосибирск-Белгород
Егор Крид поддержит девочку, которую довели до слез на школьном чаепитии
Зарабатывала в месяц 12 миллионов: полицейские поймали хозяйку интернет-магазина, торговавшую наркотиками
Коньяк, колбаса и шоколад: подростки пытались ограбить продуктовый магазин
«Сильнее тыкай, еще сильнее проткни!»: фирма сняла рекламу с шокирующим убийством коровы
Альфа-Банк уменьшил ставки по рефинансированию ипотеки на 0,6%
«Зая, прости»: сибиряк исписал стены высотки, чтобы любимая не злилась