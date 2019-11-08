Завел блог - плати налог: как новосибирские инстаграмщики отреагировали на новый закон

С 1 января 2020 года в Новосибирской области будет реализовываться налоговый режим для самозанятых граждан. Под самозанятыми понимаются те, кто трудится просто так - без начальника, к таким относятся и блогеры, и популярные личности из «Инстаграма» - те, что своими постами в Сети зарабатывают десятки, а порой и сотни тысяч рублей. Сколько придется платить? Налоговая ставка зависит от того, кто перечислил деньги - физическое лицо или организация. В первом случае государство отнимет 4%, во втором - 6%.

Законопроект подготовили в Министерстве финансов РФ. В Новосибирском управлении Федеральной налоговой службы отметили, что эта тема обсуждалась давно, а на данный момент законопроект считается экспериментальным. В УФНС отмечают, что уплачивать налог можно на добровольной основе, то есть составлять реестр самозанятых и ставить их под отчетность никто не будет. В первую очередь закон позволит работникам легализовать себя в качестве предпринимателей. Действовать такой налоговый режим будет в течение 10 лет. Что будет потом - пока никто не знает.

Специалисты разработали бесплатное мобильное приложение «Мой налог», зарегистрировавшись в котором самозанятые смогут перечислять деньги без лишней суматохи. Регистрация занимает несколько минут, потом за каждый перевод денег будет сниматься та или иная ставка.

Уплата налогов - это обязанность, так зачем создавать налоговый режим, если обязательств нет? Точный ответ эксперты дать не могут. Тем не менее разобраться в этом пункте корреспонденту КП-Новосибирск помог юрист Константин Зиновьев.

- Я думаю, этот шаг позволит упорядочить рынок инстаграм-предпринимателей. Основу этого рынка составляют люди, которые работают с потребителями. Как мы знаем, потребители - незащищенная группа населения. Думаю, налог на доход ввели для того, чтобы обезопасить покупателей от мошенников, - считает Константин Зиновьев.

Сами самозанятые в большинстве против уплаты налогов.

Мария (имя изменено. - Прим. ред.) работает на площадке «Инстаграма» на себя. Она собирает вкусные букеты. Средний чек от каждого заказа - примерно 1000 - 1500 рублей.

- Скорее всего, я не буду регистрироваться в приложении от налоговой. Зачем мне это надо? Коллеги тоже не понимают, для чего добровольно лишать себя дохода, - рассказала КП-Новосибирск Мария.

А вот другая точка зрения:

- Я работаю с помощью «Инстаграма» почти шесть лет. Развиваю личный бренд компаний и блогеров. Стоимость контрактов разная - от 50 до 200 тысяч рублей. С одной стороны, я понимаю, что буду частично лишена дохода, а с другой - мои клиенты будут видеть, что у меня серьезный подход к работе, - отметила Анастасия (имя изменено. - Прим. ред.).