2019-11-05T11:27:32+03:00
Woman

Малютка из «Инстаграма»: девушка, чей рост всего 130 сантиметров, стала фотографом и сама участвует в откровенных съемках

Сибирячка не комплексует из-за своей особенности. Девушка любит сниматься в полуобнаженном виде, а негативные комментарии пропускает мимо ушей
Анна ПАШАГИНА
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У Валерии немало поклонников. Фото: соцсети.У Валерии немало поклонников. Фото: соцсети.
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Если вы встретите эту девушку на улице, то не сможете пройти мимо. Она приковывает к себе взгляды не только мужчин, но и женщин. Причина - необычная внешность. Рост Валерии Панфиловой 130 сантиметров. Но комплексов по этому поводу она не испытывает. Лера рассказала корреспонденту КП-Новосибирск, как маленькой девушке живется в большом городе: трудно ли подбирать одежду, пропускают ли ее в заведения для взрослых и получается ли найти свое счастье. Об этом читайте в нашем материале.

Валерии нравится собственная внешность. Фото: соцсети.

Валерии нравится собственная внешность. Фото: соцсети.

«НАДО БЫЛО ПРОСТО ПОСТАВИТЬ СЕБЯ»

Валерии Панфиловой 25 лет, и она не считает свой рост серьезным отклонением. Да, в ее семье все стандартные, папа даже высокий. Однако Валерия чувствует себя уверенно - даже увереннее, чем другие красотки из «Инстаграма».

- Сложностей у меня не было. Да, в школе было немного трудно, но знаете, как это бывает: как себя поставишь, так к тебе и будут относиться. С этим я справилась. У меня есть школьные друзья, с которыми я до сих пор общаюсь, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Валерия.

Главное правило - не принимать чьи-то комментарии близко к сердцу, тогда люди перестанут обзываться.

Валерия планирует начать вести блог и дальше мотивировать людей. Фото: соцсети.

Валерия планирует начать вести блог и дальше мотивировать людей. Фото: соцсети.

- Родители до какого-то момента переживали о том, как меня воспринимают люди. Маму очень интересует чужое мнение. Я недавно ей объясняла, что все люди разные, поэтому и реакция разная, - делится Лера. - Посоветовала не принимать все близко к сердцу.

Девушка получила высшее образование в сфере менеджмента организации, но работает фотографом. Поняла, что это ее призвание, еще в 10-м классе.

- У моей сестры был выпускной, а ее одноклассница принесла фотоаппарат. Я решила попробовать поснимать, и у меня получилось. Я не завалила горизонт и учла разные другие детали. После этого стала смотреть разные видеоуроки, - вспоминает Лера.

Девушка не считает, что откровенные фотографии выходят за рамки приличия.

Девушка не считает, что откровенные фотографии выходят за рамки приличия.

ФОТОСЪЕМКА ДЛЯ ЗАРУБЕЖНОГО ЖУРНАЛА

Девиз сибирячки: «Полюби себя, и тебя полюбит весь мир». Валерии удалось принять себя и свою внешность такой, какая она есть.

- Я начала заниматься спортом, то есть ходила в зал, читала разные мотивационные страницы в соцсетях. Постепенно стала понимать, чего хочу от жизни и как хочу жить, - говорит Валерия.

Именно в это время к сибирячке пришло осознание собственной красоты, неповторимости. Благодаря спорту мыщцы стали рельефными, на Леру стали обращать внимание не только потому, что она маленького роста.

Лера легко вживается в любой образ. Фото: соцсети.

Лера легко вживается в любой образ. Фото: соцсети.

- Меня пригласили сняться в роли модели для зарубежного спортивного сайта. Конечно же, я согласилась, - улыбается Валерия.

После той съемки фотографы сами стали писать сибирячке и приглашать ее в качестве модели. Лере востребованность нравится. Девушка легко вживается в любой образ и не стесняется быть перед камерой откровенной. «Инстаграм» необычной девушки заполнен пикантными фотографиями. А чего стесняться?

- Отзывов было много, причем в основном негативные, - признается Лера. - Я люблю красивые фото. Да, люблю быть откровенной. Если есть определенное настроение и образ в голове, то сделаю это. Потому что сама хочу. А откровенные фото каждый воспринимает по-своему.

Валерия легко может найти на себя одежду. Фото: соцсети.

Валерия легко может найти на себя одежду. Фото: соцсети.

ОБУВАЮСЬ В ОТДЕЛЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

С одеждой у Леры проблем нет, а вот с обувью посложнее. Размер ноги - 32 - 34, такую маленькую обувь только в детском отделе найти можно. Раньше туфли для девочек делали с бантиками, рюшами и прочими украшениями. Лера говорит, что в последнее время выбор стал богаче.

Внимание мужчин Валерия привлекала всегда. Стоит только зайти в бар - многие сразу обращают внимание. Бывает, подойдут, сфотографируются, сделают комплимент или же просто хотят поболтать. Девушка реагирует вежливо, хотя порой общаться не сильно-то и охота.

Рост Леры - 130 сантиметров. Фото: соцсети.

Рост Леры - 130 сантиметров. Фото: соцсети.

- Мне периодически пишут парни из-за рубежа. С одним чуть роман не закрутила, но отношений на расстоянии быть не может, - рассуждает Лера. - Сложно собраться и прилететь к человеку на другой конец света, а тот парень не мог быть один. Поэтому наше общение закончилось.

В директ Валерии стучатся не только с просьбой познакомиться, но и со словами благодарности. Часто подписчики благодарны девушке за мотивацию. Люди видят фотографии Леры и вдохновляются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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