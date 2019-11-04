Молебен, концерт и пирожки: как отмечали День народного единства в Новосибирске

День народного единства – один из любимых народом праздником, и отмечают его по всей стране. Не стал исключением и Новосибирск: отмечали в столице Сибири 4 ноября с размахом. На площади Пименова к полудню собрались более трех тысяч сибиряков.

- Организация и проведение государственных праздников – одно из направлений работы Центра патриотического воспитания, - рассказала Алла Данилевская, директор Центра патриотичексого воспитания Новосибирской области. – Мы стараемся сделать каждый праздник ярким, событийным, содержательным. Чтобы жители области, принимая в нем участие, получали удовольствие и могли пообщаться всей семьей.

Ребятишкам праздник пришелся по душе.Фото: Даба ДАБАЕВ

Более того, в этом году Центр патриотического воспитания помог жителям близлежащих сел добраться до центра Новосибирска на праздник. Особенно это важно было для пенсионеров: одна из бабушек – 93-летняя Раиса Алексеевна Федотова - расчувствовалась на празднике:

- Мы приехали а автобусе из Мошково: всего нас 40 человек, - рассказала Раиса Васильевна. - Это не только День народного единства, но и день Казанской иконой Божией Матери. И мы не могли такой праздник пропустить!

- Важно, чтобы люди жили вместе, едино, чтобы дружными были. Вот в перчатке у нас пальцы порознь, а нужно, чтобы как в рукавичке – вместе были, - уверена пенсионерка Надежда Васильевна Ерчева. – Мы – люди, и все должны как братья друг друга любить!

На площади прошел молебен в честь Казанской иконы Божией Матери.Фото: Даба ДАБАЕВ

Одним из главных моментов праздника был молебен, который отслужил на торжестве митрополит Никодим. Для сибиряков это было одним из главных подарков:

- Мы – прихожане Успенского храма на Затулинке, - поделилась многодетная мама Марина Батуева: на праздник она пришла вместе с 17-летней дочкой Ирой, 8-летним сыном Лешей и восьмесячной дочкой Серафимой. – Для нас было очень важно прийти на молебен, потому что Царица Небесная много значит для нашей семьи, мы ее очень почитаем. Она – заступница наша, и хочется частицу мира внести в себя, помолиться, чтобы в городе еще лучше было, страна становилась только крепче, и вера становилась только сильнее. И чувствуется, что люди пришли пообщаться, помолиться сообща: одно дело – когда один храм, а другое – когда несколько храмов собрались вместе. В этом есть сила!

Сибиряки могли позвонить в колокола.Фото: Даба ДАБАЕВ

Такие же замечательные эмоции от праздника были и у Евгения Гутова, депутата Законодательного собрания Новосибирской области: на торжество он приехал из Барабинска.

- У меня есть традиция: в День народного единства я обязательно хожу в храм, и приобщаю к этому своих детей,- говорит Евгений Эдуардович. – 4 ноября – этого государственно-церковный праздник, и в этот день мы объединены одной общей целью – сохранение целостности нашей русской земли. И мы прославляем Казанскую икону Божией Матери, которая помогала нашему народу в трудные времена. И сегодня осень важно быть едиными: конечно, появляются противоречия, но всегда правда, истина, порядочность должны быть выше каких-то амбиций. И сегодня праздник демонстрирует единение всех политических сил, всех концессий: а пока мы едины, нам ничего не страшно и мы непобедимы.

Школьники могли научиться в тире собирать оружие и стрелять.Фото: Даба ДАБАЕВ

Гости праздника могли не только поучаствовать в молебне и посмотреть концерт, но и попасть в настоящий тир. В оборудованной теплой палатке подростков учили собирать оружие и стрелять в него. И от этого, конечно, в восторге были мальчишки:

- В субботу и воскресенье все спали, а в понедельник уже хочется сходить на праздник, пошутил Асульчи Кубашев, командир штаба СибГУТИ, участник студотряда. А потом паренть добавил уже серьезно: - Такой праздник – замечательный повод встретиться с друзьями! Я движении студотрядов уже четвертый год, и горжусь своими товарищами: они – настоящие патриоты, и постоянно доказывают это добрыми делами.

На празднике было много молодежи.Фото: Даба ДАБАЕВ

Кстати, Центр патриотического воспитания Новосибирской области сделал еще один подарок: всех гостей угощали горячим чаем и пирожками. Так что пусть погода была морозной, всем гостям было тепло от такой праздничной атмосферы.