«У вас губы тугие, плохо тянутся»: косметолог изуродовала девушку уколами красоты

Хотела увеличить губы и придать им форму… А в итоге теперь даже стыдно выйти на улицу. Жительница Новосибирска будет судиться со своим косметологом. «Врач» испортила девушке губы. Бьюти-процедура обернулась для сибирячки новообразованиями и синяками. Сейчас девушка убирает последствия неудачной процедуры.

Фото недобросовестного мастера. Фото: соцсети.

ДЕШЕВО, БОЛЕЗНЕННО, НА ДОМУ

Екатерина уже увеличивала губы. То есть была в этом деле не новичком. В очередной раз девушка захотела немного изменить форму, придать им объем. Мода такая. Мастера нашла в Инстаграме. Работы понравились. Не смущало ничего, кроме – цены.

- У нее очень низкий ценник, но я посмотрела препарат, которым она пользуется, он вызвал доверие. Много читала про него. Написала мастеру и записалась на процедуру. Попросили внести предоплату, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Екатерина.

После предоплаты косметолог выслала адрес, куда нужно приехать. Катя думала, что едет в салон красоты. А это оказалась обычная квартира, только одна из комнат – спальня - была с кушеткой. Тут бы развернуться девушке, да уйти. Но хорошие отзывы с красивыми фотографиями в Инстаграме усыпили бдительность.

- Мастер меня встретила в халатике и шапочке. Маска на лице у нее была, при мне она достала новые медицинские перчатки, была соблюдена вся санитария, на мой взгляд, - объясняет девушка.

А вот сама процедура была болезненной. Косметолог сделала больше уколов, чем надо. Аргумент такой:

- У вакс губы тугие, плохо тянуться.

Екатерина даже всплакнула от боли. Но красота требует жертв, пришлось терпеть.

- Потом она приступила к массажу, начала это делать агрессивно. Нужно было, чтобы препарат распределился под губами. Мне было невыносимо больно! Ну представьте, она мне 15 уколов сделала! – Вспоминает сибирячка.

Шишка выскочила буквально через пару дней после увеличения. Фото: личный архив.

НЕ МОГЛА НИ ЕСТЬ, НИ ШЕВЕЛИТЬ ГУБАМИ

На следующий день после процедуры на губах у Кати появились желтые, фиолетовые, а местами и черные синяки. Добавился отек, сами губы стали похожи на пельмени. Не о такой красоте мечтала девушка.

- Отек спадал, только когда я принимала «Супрастин». Я написала косметологу. Мастер заверила, что все нормально, нужно просто подождать, - вспоминает Екатерина.

Но дальше было хуже. На верхней губе появилась шишка, которая становилась все больше и больше. Губами невозможно было пошевелить, да даже есть было неудобно: Катя пила и ела через трубочки.

Клиентка снова написала мастеру.

- Она ответила, что я фантазирую. Начиталась интернета, сама себя накручиваю. Я мазала шишку мазями различными, но она не планировала уходить вообще никуда, - вздыхает Катя.

С горем пополам сибирячке удалось договориться с косметологом о встрече. После осмотра «врач» вынесла решение, что это иммунитет отторгает гель, поэтому он и собрался в шишку-капсулу. «Можно еще помассировать», - предложила косметолог. Но Катя была категорична: нет!

Этим же вечером она записалась к настоящему врачу. Теперь девушке требуется убирать закаченный в губы препарат.

- Когда выяснила, сколько будет стоить убрать все последствия, снова написала косметологу. Думала, она возместит мне ущерб. Она в ответ заявила мне, что мешаю ей работать. И вообще сказала, что «вы меня нашли, я вас не искала». После этого она меня заблокировали во всех социальных сетях, - говорит девушка.

Сейчас Екатерина написала заявление в полицию. Хочет наказать косметолога-неудачника по всей строгости закона. Правда не уверена, что достигнет успеха в суде. Юристы говорят, что не так-то много судебной практики, когда пациенты выигрывали дела у таких мастеров на дому.