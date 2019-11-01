Тест «Насколько силён Ваш иммунитет?»
Иммунитет противостоит различным заболеваниям, помогает организму вовремя «обнаруживать» вирусы и микробы, запускает защитные процессы на клеточном уровне. Если иммунитет ослаблен, у человека появляется целый «букет» заболеваний.
Узнайте, есть ли у вас повод беспокоиться о своем иммунитете. Пройдите небольшой тест и узнайте насколько крепка ваша иммунная система.
По результатам теста похвалитесь вашим сибирским здоровьем в комментариях, и, если результаты теста оказались ниже ожидаемых, то вы всегда можете обратиться к специалистам клиники «Главный Пациент» за подробными рекомендациями о том, как грамотно поддерживать свой иммунитет.
ПОЕХАЛИ!
ВОПРОС 1. ОЦЕНИТЕ ВАШ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Фото: freepik.com
А) Высокая физическая активность - 3 балла
Б) Небольшие физические нагрузки, прогулки - 2 балла
В) Малоподвижный, сидячий - 1 балл
ВОПРОС 2. СКОЛЬКО ВОДЫ ВЫ ВЫПИВАЕТЕ В ДЕНЬ?
Фото: freepik.com
А) 2 литра и более - 3 балла
Б) 1 – 1,5 литра - 2 балла
В) Менее 0,5 литра - 1 балл
ВОПРОС 3. КАК ЧАСТО ВЫ УПОТРЕБЛЯЕТЕ АЛКОГОЛЬ?
Фото: freepik.com
А) Не употребляю - 3 балла
Б) 1-2 раза в месяц - 2 балла
В) Более 3 раз в месяц - 1 балл
ВОПРОС 4. КАК ЧАСТО ВЫ ПРИНИМАЕТЕ АНТИБИОТИКИ?
Фото: freepik.com
А) Никогда - 3 балла
Б) 1-2 раза в год - 2 балла
В) Более 3 раз в год - 1 балл
ВОПРОС 5. КАК ЧАСТО ВАС МУЧАЕТ БЕССОННИЦА?
Фото: freepik.com
А) Никогда - 3 балла
Б) Иногда - 2 балла
В) Часто - 1 балл
ВОПРОС 6. КАКОВА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В ВАШЕМ РАЙОНЕ?
Фото: freepik.com
А) Благополучная - 3 балла
Б) Относительно благополучная - 2 балла
В) Неблагополучная - 1 балл
ВОПРОС 7. НАСКОЛЬКО ВЫ ПОДВЕРЖЕНЫ СТРЕССАМ?
Фото: freepik.com
А) Очень редко переживаю - 3 балла
Б) Периодически случаются трудные дни - 2 балла
В) Каждый день на нервах!!! - 1 балл
ВОПРОС 8. ЧУВСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ УПАДОК СИЛ, СЛАБОСТЬ?
Фото: freepik.com
А) Никогда - 3 балла
Б) Зависит от времени года - 2 балла
В) Постоянно хочу спать, нет сил ни на что - 1 балл
ВОПРОС 9. КАК ЧАСТО ВЫ БОЛЕЕТЕ?
Фото: freepik.com
А) Реже 1 раза в год - 3 балла
Б) 1-2 раза в год - 2 балла
В) Не вылезаю с больничных - 1 балл
ВОПРОС 10. ЕСТЬ ЛИ У ВАС ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ?
Фото: freepik.com
А) Нет и никогда не было - 3 балла
Б) Бывает, но очень редко - 2 балла
В) Постоянно какие-то высыпания на коже - 1 балл
ВОПРОС 11. СЛОЖНО ЛИ ВАМ СОХРАНЯТЬ СТАБИЛЬНУЮ МАССУ ТЕЛА?
Фото: freepik.com
А) Мой вес стабилен, +-2 кг - 3 балла
Б) Вес варьирует в пределах 5-8 кг - 2 балла
В) Я очень быстро набираю вес - 1 балл
ВОПРОС 12. КАК БЫСТРО У ВАС ПРОТЕКАЕТ ОРВИ?
Фото: freepik.com
А) Не более 2-5 дней - 3 балла
Б) Примерно 5-9 дней - 2 балла
В) Более 10 дней - 1 балл
ВОПРОС 13. НАЛИЧИЕ ГРИБКОВЫХ ПОРАЖЕНИЙ
Фото: freepik.com
А) Нет - 3 балла
Б) Периодически - 2 балла
В) Постоянно - 1 балл
ВОПРОС 14. ЕСТЬ ЛИ У ВАС АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ?
Фото: freepik.com
А) Нет - 3 балла
Б) Да - 2 балла
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
Группа I (38-42 балла)
Фото: freepik.com
У вас достаточно сильная иммунная система и высокий потенциал защиты организма от инфекций и аллергенов. Вы серьезно относитесь к своей физической форме, самочувствию, уделяете достаточное внимание физическим нагрузкам, придерживаетесь рационального питания и ведете здоровый образ жизни.
Так держать! Чтобы исключить риски сбоев в работе иммунной системы рекомендуем пройти профилактическую программу обследования, разработанную специалистами клиники «Главный Пациент». Вас ждут все необходимые обследования, анализы и консультация врача. Записаться можно на удобное время для вас время и без очередей.
Результаты теста и рекомендации носят информационный характер. Каждый человек имеет свои индивидуальные особенности организма. При нарушениях работы иммунной системы необходима консультация специалиста.
Группа II (29-38 баллов)
Фото: freepik.com
У Вас заметно ослаблена иммунная система. Потенциал защиты от инфекций и аллергенов частично утрачен, что может привести к развитию патологических процессов.
Мы рекомендуем:
- наладить режим сна и отдыха;
- отказаться от вредных привычек;
- сбалансировать рацион;
- устранить стрессогенные факторы.
Проанализируйте свой образ жизни. Выделите факторы, которые ослабляют вашу иммунную системы. Обратитесь к врачу – терапевту, аллергологу-иммунологу, чтобы уточнить причины ослабления иммунитета. Помогите своему организму, ему сейчас очень непросто!
Чтобы исключить риски сбоев в работе иммунной системы рекомендуем пройти профилактическую программу обследования, разработанную специалистами клиники «Главный Пациент». Вас ждут все необходимые обследования, анализы и консультация врача. Записаться можно на удобное время для вас время и без очередей.
Результаты теста и рекомендации носят информационный характер. Каждый человек имеет свои индивидуальные особенности организма. При нарушениях работы иммунной системы необходима консультация специалиста.
Группа III (0-28 баллов)
Фото: freepik.com
У вас серьезно ослаблена иммунная система, а потому потенциал защиты организма от инфекций и аллергенов достиг критического минимума. Ваш организм практически бессилен перед агрессивными факторами внешней среды. Очень высок риск развития патологических процессов.
Мы рекомендуем:
- пройти медицинскую проверку иммунной системы;
- прекратить самолечение и самоназначение лекарственных препаратов;
- доверить заботу о восстановлении защитных сил организма специалистам.
Не откладывайте посещение врача. Обратитесь к врачу – терапевту, аллергологу-иммунологу, чтобы уточнить причины ослабления иммунитета. Своевременное обследование, правильная постановка диагноза и верно выбранная тактика лечения – первые шаги на пути к укреплению иммунитета. Ваш организм недвусмысленно дает вам знать о том, что ему очень нужна помощь!
Чтобы исключить риски сбоев в работе иммунной системы рекомендуем пройти профилактическую программу обследования, разработанную специалистами клиники «Главный Пациент». Вас ждут все необходимые обследования, анализы и консультация врача. Записаться можно на удобное время для вас время и без очередей.
Результаты теста и рекомендации носят информационный характер. Каждый человек имеет свои индивидуальные особенности организма. При нарушениях работы иммунной системы необходима консультация специалиста.
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