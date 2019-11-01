Тест «Насколько силён Ваш иммунитет?»

Иммунитет противостоит различным заболеваниям, помогает организму вовремя «обнаруживать» вирусы и микробы, запускает защитные процессы на клеточном уровне. Если иммунитет ослаблен, у человека появляется целый «букет» заболеваний.

Узнайте, есть ли у вас повод беспокоиться о своем иммунитете. Пройдите небольшой тест и узнайте насколько крепка ваша иммунная система.

По результатам теста похвалитесь вашим сибирским здоровьем в комментариях, и, если результаты теста оказались ниже ожидаемых, то вы всегда можете обратиться к специалистам клиники «Главный Пациент» за подробными рекомендациями о том, как грамотно поддерживать свой иммунитет.

ПОЕХАЛИ!

ВОПРОС 1. ОЦЕНИТЕ ВАШ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Фото: freepik.com

А) Высокая физическая активность - 3 балла

Б) Небольшие физические нагрузки, прогулки - 2 балла

В) Малоподвижный, сидячий - 1 балл

ВОПРОС 2. СКОЛЬКО ВОДЫ ВЫ ВЫПИВАЕТЕ В ДЕНЬ?

Фото: freepik.com

А) 2 литра и более - 3 балла

Б) 1 – 1,5 литра - 2 балла

В) Менее 0,5 литра - 1 балл

ВОПРОС 3. КАК ЧАСТО ВЫ УПОТРЕБЛЯЕТЕ АЛКОГОЛЬ?

Фото: freepik.com

А) Не употребляю - 3 балла

Б) 1-2 раза в месяц - 2 балла

В) Более 3 раз в месяц - 1 балл

ВОПРОС 4. КАК ЧАСТО ВЫ ПРИНИМАЕТЕ АНТИБИОТИКИ?

Фото: freepik.com

А) Никогда - 3 балла

Б) 1-2 раза в год - 2 балла

В) Более 3 раз в год - 1 балл

ВОПРОС 5. КАК ЧАСТО ВАС МУЧАЕТ БЕССОННИЦА?

Фото: freepik.com

А) Никогда - 3 балла

Б) Иногда - 2 балла

В) Часто - 1 балл

ВОПРОС 6. КАКОВА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В ВАШЕМ РАЙОНЕ?

Фото: freepik.com

А) Благополучная - 3 балла

Б) Относительно благополучная - 2 балла

В) Неблагополучная - 1 балл

ВОПРОС 7. НАСКОЛЬКО ВЫ ПОДВЕРЖЕНЫ СТРЕССАМ?

Фото: freepik.com

А) Очень редко переживаю - 3 балла

Б) Периодически случаются трудные дни - 2 балла

В) Каждый день на нервах!!! - 1 балл

ВОПРОС 8. ЧУВСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ УПАДОК СИЛ, СЛАБОСТЬ?

Фото: freepik.com

А) Никогда - 3 балла

Б) Зависит от времени года - 2 балла

В) Постоянно хочу спать, нет сил ни на что - 1 балл

ВОПРОС 9. КАК ЧАСТО ВЫ БОЛЕЕТЕ?

Фото: freepik.com

А) Реже 1 раза в год - 3 балла

Б) 1-2 раза в год - 2 балла

В) Не вылезаю с больничных - 1 балл

ВОПРОС 10. ЕСТЬ ЛИ У ВАС ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ?

Фото: freepik.com

А) Нет и никогда не было - 3 балла

Б) Бывает, но очень редко - 2 балла

В) Постоянно какие-то высыпания на коже - 1 балл

ВОПРОС 11. СЛОЖНО ЛИ ВАМ СОХРАНЯТЬ СТАБИЛЬНУЮ МАССУ ТЕЛА?

Фото: freepik.com

А) Мой вес стабилен, +-2 кг - 3 балла

Б) Вес варьирует в пределах 5-8 кг - 2 балла

В) Я очень быстро набираю вес - 1 балл

ВОПРОС 12. КАК БЫСТРО У ВАС ПРОТЕКАЕТ ОРВИ?

Фото: freepik.com

А) Не более 2-5 дней - 3 балла

Б) Примерно 5-9 дней - 2 балла

В) Более 10 дней - 1 балл

ВОПРОС 13. НАЛИЧИЕ ГРИБКОВЫХ ПОРАЖЕНИЙ

Фото: freepik.com

А) Нет - 3 балла

Б) Периодически - 2 балла

В) Постоянно - 1 балл

ВОПРОС 14. ЕСТЬ ЛИ У ВАС АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ?

Фото: freepik.com

А) Нет - 3 балла

Б) Да - 2 балла

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА

Группа I (38-42 балла)

Фото: freepik.com

У вас достаточно сильная иммунная система и высокий потенциал защиты организма от инфекций и аллергенов. Вы серьезно относитесь к своей физической форме, самочувствию, уделяете достаточное внимание физическим нагрузкам, придерживаетесь рационального питания и ведете здоровый образ жизни.

Так держать! Чтобы исключить риски сбоев в работе иммунной системы рекомендуем пройти профилактическую программу обследования, разработанную специалистами клиники «Главный Пациент». Вас ждут все необходимые обследования, анализы и консультация врача. Записаться можно на удобное время для вас время и без очередей.

Результаты теста и рекомендации носят информационный характер. Каждый человек имеет свои индивидуальные особенности организма. При нарушениях работы иммунной системы необходима консультация специалиста.

Группа II (29-38 баллов)

Фото: freepik.com

У Вас заметно ослаблена иммунная система. Потенциал защиты от инфекций и аллергенов частично утрачен, что может привести к развитию патологических процессов.

Мы рекомендуем:

- наладить режим сна и отдыха;

- отказаться от вредных привычек;

- сбалансировать рацион;

- устранить стрессогенные факторы.

Проанализируйте свой образ жизни. Выделите факторы, которые ослабляют вашу иммунную системы. Обратитесь к врачу – терапевту, аллергологу-иммунологу, чтобы уточнить причины ослабления иммунитета. Помогите своему организму, ему сейчас очень непросто!

Чтобы исключить риски сбоев в работе иммунной системы рекомендуем пройти профилактическую программу обследования, разработанную специалистами клиники «Главный Пациент». Вас ждут все необходимые обследования, анализы и консультация врача. Записаться можно на удобное время для вас время и без очередей.

Результаты теста и рекомендации носят информационный характер. Каждый человек имеет свои индивидуальные особенности организма. При нарушениях работы иммунной системы необходима консультация специалиста.

Группа III (0-28 баллов)

Фото: freepik.com

У вас серьезно ослаблена иммунная система, а потому потенциал защиты организма от инфекций и аллергенов достиг критического минимума. Ваш организм практически бессилен перед агрессивными факторами внешней среды. Очень высок риск развития патологических процессов.

Мы рекомендуем:

- пройти медицинскую проверку иммунной системы;

- прекратить самолечение и самоназначение лекарственных препаратов;

- доверить заботу о восстановлении защитных сил организма специалистам.

Не откладывайте посещение врача. Обратитесь к врачу – терапевту, аллергологу-иммунологу, чтобы уточнить причины ослабления иммунитета. Своевременное обследование, правильная постановка диагноза и верно выбранная тактика лечения – первые шаги на пути к укреплению иммунитета. Ваш организм недвусмысленно дает вам знать о том, что ему очень нужна помощь!

Чтобы исключить риски сбоев в работе иммунной системы рекомендуем пройти профилактическую программу обследования, разработанную специалистами клиники «Главный Пациент». Вас ждут все необходимые обследования, анализы и консультация врача. Записаться можно на удобное время для вас время и без очередей.

Результаты теста и рекомендации носят информационный характер. Каждый человек имеет свои индивидуальные особенности организма. При нарушениях работы иммунной системы необходима консультация специалиста.