«Друзья в шоке и с трудом узнают»: сибирячка сбросила 42 килограмма и оставила надоевшего парня

Жительница Новосибирска Ева Посохова полнеть начала в пятом классе: у сибирячки проблемы с гормонами, из-за чего и появились лишние килограммы.

- Я всегда была замкнутым ребенком, еще и полнота в придачу… Мне было непонятно, как с этим жить, я не могла быть собой! Конечно, мальчишки называли меня толстой, дразнили, обижали, - рассказала КП-Новосибирск Ева. - С классом в школе мне все-таки повезло. Было много друзей, подруг, они меня и защищали от разного рода нападок.

Ева поправилась в пятом классе. Фото: личный архив.

В 16 лет девушка перешла из школы в колледж. Ее вес тогда был 116 килограммов. Коллектив вокруг - незнакомый, школьных защитников рядом нет…

- Поменялось все: педагоги, друзья. Началась новая жизнь, как с чистого листа, и я решила взять себя в руки, - говорит сибирячка. - Моим идеалом всегда была и остается старшая сестра, она в отличие от меня всегда была стройной. Я смотрела на нее и хотела стать такой же! В начале своего пути я спросила у сестры: «Настя, у меня получится?» Она ответила утвердительно.

Только посмотрите, как Ева изменилась! Фото: личный архив.

Еве пришлось непросто: самым большим испытанием стало ограничение в еде.

- Я начала с малого: перестала есть по ночам, исключила жареное, хлеб, налегала на овощи, фрукты. Записывала все в блокнот. Это был своеобразный дневник: я в нем рисовала, отмечала свои параметры, перечисляла, что ем, записывала какие-то мысли… А еще составляла рацион питания себе на каждый день: это была такая игра, которая меня затянула, - признается Ева. - Хорошей мотивацией служил наглядный пример. Одежда, которую я носила, становилась большой. Раньше с ее выбором были проблемы, в основном я носила одежду для женщин, а не для девочек. После похудения я смогла себе позволить уже другие фасоны.

Ева хотела быть похожей на сестру и ограничивала себя в еде. Фото: личный архив.

Поддерживали Еву и все родные, особенно папа.

- Я как-то встала на весы, они показали 90 килограммов, и папа сказал: «Вот еще 10 - и будет 80, представляешь?» У меня в голове что-то перевернулось, появилась уверенность, что обязательно еще похудею, - вспоминает девушка.

Девушка стала детским психологом. Фото: личный архив.

Спустя пять месяцев Ева весила уже 74 килограмма, и сейчас она поддерживает этот вес.

- Я постоянно себя ограничиваю в плане еды, потому что очень стремительно набираю килограммы, - объясняет сибирячка. - Я как наркоманка - всю жизнь себя контролирую.

Внимания ухажеров у стройной девушки хватает, но пока личная жизнь не клеится.

Сердце красотки пока свободно. Фото: личный архив.

- Недавно я рассталась с парнем, - делится Ева. - Познакомились мы с ним, когда я уже была достаточно стройной, но я никогда не рассказывала ему, как сильно похудела. Вот не хотелось этого делать и все. Может, потому что мне с ним было неинтересно, не готова была ему открыться… Мы сейчас не вместе.

Зато друзей у Евы по-прежнему много, и они глазам своим не верят, когда перед ними вместе толстушки появляется подтянутая красотка.

- Они с трудом меня узнавали поначалу, в шоке были, - смеется сибирячка. - Говорили: «Ты так похудела! Ого! Как тебе это удалось?» А я отвечала, что не только похудела, но и стала умнее!