Парни плакали, просили себя откопать: как экстремальщики-мажоры добровольно легли в могилу и даже заплатили за это

В Новосибирске офисным сотрудникам так наскучили серые будни, что парни решили кардинально поменять обстановку. На три дня оставили гаджеты дома, взяли рюкзаки и отправились в лес - выживать. Как белые воротнички проходили испытание природой, увидели корреспонденты КП-Новосибирск.

Испытания начинающие выживальщики проходили в лесу неподалеку от Новосибирска.Фото: Даба ДАБАЕВ

КУДА НАС ВЕЗУТ?

С группой начинающих выживальщиков мы встретились в самом сердце Новосибирска - на площади Ленина. Толпу в камуфляже было видно издалека.

- Я только сегодня прилетел из командировки - и прямиком сюда, - делится участник квеста. - Я айтишник, захотелось посмотреть, на что способен, да и картинку полезно иногда менять.

Участники немногословны - они сосредоточенно проверяют содержимое рюкзаков.Фото: Даба ДАБАЕВ

Участники немногословны, они сосредоточены: перед тем, как отправиться в путь, еще раз проверяют содержимое рюкзаков, смотрят, работает ли портативная камера.

После напутственного слова инструктора по выживанию садимся в микроавтобус. Куда едем, с кем едем и что нам предстоит - не сказали.

Перед тем, как пойти в лес, знакомимся.Фото: Даба ДАБАЕВ

- Советую в дороге поспать, потому что в ближайшие три дня вам это не удастся сделать, - говорит Роман Попков.

Парни пробуют поспать, а я слежу за нашим маршрутом по онлайн-карте. Через полтора часа микроавтобус останавливается: приехали. Карты показывают, что мы где-то в Колыванском районе, примерно в 50 километрах от Новосибирска. В общем, совсем не тайга - вокруг жидкий лес, рядом поселок, по проселочной дороге иногда снуют автомобили... Цивилизация где-то рядом.

Роман Попков - опытный экстремальщик, курсы выживания он проводит по всей России.Фото: Даба ДАБАЕВ

ЗНАКОМСТВО: КТО ХОЧЕТ ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ МУЖИКОМ

Перед тем, как отправиться в лесок, куратор предлагает познакомиться. Начал он с рассказа о себе.

Роман Попков - автор спецкурса «Выжить любой ценой». Он опытный экстремальщик: 16 раз взбирался на Эльбрус, говорит, даже приходилось в горах спасать человека с отеком мозга и легких. В общем, Роман, как никто другой, знает, что делать, если под рукой вдруг не оказалось Google. Сам парень живет в Нижнем Новгороде, но подобные квесты проводит по всей России. Очередным городом стал Новосибирск.

Испытания начались: идем пешком по лесу, несем лодку.Фото: Даба ДАБАЕВ

- Курс-то популярный? - спрашиваю с сомнением.

- Настолько, что у меня нет выходных, - отвечает.

Теперь нужно надуть лодку, чтобы добраться до острова.Фото: Даба ДАБАЕВ

Знакомимся с участниками. Почти все - офисные сотрудники. Имена здесь не особо приветствуются, позже каждый придумает себе позывной.

- Я по профессии геодезист. В свое время часто ходил по лесам, а несколько лет назад сел в офисе, и началась рутина. Нужно выходить из зоны комфорта, тем более у меня двое пацанов растут, нужно быть для них примером, - рассуждает один из сибиряков.

Парни даже не догадываются, какое испытание их ждет буквально через пару минут.Фото: Даба ДАБАЕВ

Пока участники курса пытаются скудно себя презентовать, Роман вставляет мотивирующие монологи:

- Мужчине, если он таковым себя считает, надо постоянно проверять себя на прочность. Человек как мышца - нужно держать себя в тонусе. В городе легко спрятаться за маской успешного человека. Здесь все маски быстро слетают. Это сейчас классно: сидим, солнышко греет… Но очень скоро карета превратится в тыкву.

До берега скомандовали добираться вплавь. Температура воздуха -3.Фото: Даба ДАБАЕВ

ВПЛАВЬ ДО ОСТРОВА

Вскоре берем надувную лодку и идем с ней в лес. Выходим на берег реки. Роман говорит, что теперь нужно лодку надуть: будем переправляться на остров. Особо сообразительные достали резиновые сапоги, чтобы не мочить лишний раз ноги. Правда, обувь мало чем помогла: не доплывая до острова, организаторы скомандовали прыгать в воду и дальше добираться вплавь.

- Да ладно? - слышно, что у многих после такого задания романтический настрой поугас.

Холодная водица смыла романтический настрой начинающих экстремальщиков.Фото: Даба ДАБАЕВ

Резиновые сапоги тащат тебя ко дну, рюкзак отказывается плыть в нужном направлении, мышцы сводит от холода. И кому ты что доказываешь?.. Но обратного пути нет.

Выбравшись на берег, замерзшие парни разожгли костер и попытались соорудить сушилку, но кроссовки и футболки упорно стремились подгореть. Только когда одежда почти высохла, кто-то вспомнил, что с собой есть веревка. В лесу уже стемнело. Роман скомандовал строить вигвам для ночевки. На все про все - полтора часа. Достраивали уже в кромешной темноте. Как получилось, так получилось.

Как только экстремальщики пришли в себя, разожгли костер и соорудили сушилку.Фото: Даба ДАБАЕВ

Но поспать не удалось - через пару часов начались новые испытания: участники учились вязать всякие узлы, соревновались на скорость, были и задия из области альпинизма… Проигравшие должны были окунаться…

НА ТЕБЯ СЫПЛЮТ ЗЕМЛЮ, А ТЫ ДЫШИШЬ ЧЕРЕЗ ТРУБОЧКУ

Но это все цветочки. Настоящим испытанием для сотрудников офисов стало лечь в могилу. Правила - жесть. В специально вырытую яму ложится человек, его накрывают брезентом. Потом на тебя сыплют землю, а дышать можно только через трубочку, которую держишь во рту. Парни более 20 минут не выдерживали, со слезами на глазах просили их срочно откопать.

Роман Попков рассказывает, как построить вигвам для ночевки.Фото: Даба ДАБАЕВ

Спрашиваю у Романа:

- Вы учите выживать или это новый вид развлечения?

Достраивали шалаш уже в темноте.Фото: Даба ДАБАЕВ

- В большей степени развлечение. На курс приходят разные люди: и студенты, и бизнесмены. Самому старшему было 55 лет. А как-то были 20-летние пацаны, которые вообще ни разу не были в лесу - только в парках. Цели у всех тоже разные. Офисный планктон хочет разбавить серые будни, а навыки выживания им не нужны, - объясняет Роман Попков. - Когда три года назад мы только начали проводить курс, учили в большей степени навыкам выживания, но людям это было неинтересно. Поменяли концепцию, добавили треша - народ пошел. В мире потребления людям не хватает адреналина и эмоций, они живут в огромных бетонных скворечниках и при этом чувствуют себя одинокими. Жизнь стала пластиковой: все меньше мест, где можно побыть с самим собой.

Выжить в лесу - это новый вид развлечения для офисного планктона.Фото: Даба ДАБАЕВ

На ночевку мы решили не оставаться: с местами в шалаше было напряженно. Организаторы переправили нас через реку. Мы плыли по ровной воде, освещенной большой луной, и просто наслаждались природой и тишиной. Покоя не давала одна мысль: то, что еще вчера было естественным, - проводить время на природе, сегодня - платный курс с элементами хайпа. А чтобы почувствовать себя человеком, один парень из западной части России прилетел в Сибирь…