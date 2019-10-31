2019-10-31T17:30:11+03:00
Общество

Фанатки подрались из-за майки солиста «Иванушки International»

Видео с потасовкой появилось в соцсетях только спустя полтора месяца после выступления группы в Новосибирске
Татьяна СОЛОВОВА
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Музыканты оставили свои автографы на белой футболке Кирилла Туриченко — и он бросил ее зрителям.Музыканты оставили свои автографы на белой футболке Кирилла Туриченко — и он бросил ее зрителям.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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- Успокойтесь, вы чего! – кричит какой-то парень.

- Отпустили, - пытается отбиться лежащая на полу девушка и начинает плакать.

- Это драка из-за футболки, - объясняет кто-то за кадром.

Собственно, сам ролик с потасовкой был снят еще 11 сентября на концерте «Иванушки International»: именно тогда музыканты выступали на открытии фонтана в Центральном парке в Новосибирске. То, как «новенький Иванушка» - Кирилл Туриченко – снял футболку, запомнили всей зрители. Собственно, музыканты подготовили для поклонников подарок. Они оставили свои автографы на белой футболке Кирилла Туриченко — и он бросил ее зрителям.

«Иванушки International» выступали на открытии фонтана в Центральном парке. Фото: Алена МАРТЫНОВА

«Иванушки International» выступали на открытии фонтана в Центральном парке.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Кирилл, снимай куртку давай, - подначивал Андреева Григорьев-Апполонов. - Не хочет!

Вместо куртки Кирилл надел другую белую футболку, на которой написал «Иванушки Int. с любовью!» и после пары песен ее тоже кинул поклонникам.

То, что происходило дальше, многие даже и не заметили. После того, как футболка упала в толпу, за нее и началась та самая драка. Фанатка, которая оказалась самая проворная из всех поклонников, заполучила трофей. Но ей прошлось со слезами со слезами и просьбами отпустить отбивалась от других зрителей.

На Кирилле - вторая футболка, которую он потом тоже кинул зрителям. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На Кирилле - вторая футболка, которую он потом тоже кинул зрителям.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Подала ли девушка заявление в полицию, на данный момент неизвестно. Корреспонденты КП-Новосибирск обратились за комментарием в ГУ МВД России по Новосибирской области:

- Мы проведем проверку по факту инцидента, запечатленного на видео, - пояснили в полиции.

КП-Новосибирск следит за ситуацией. И просит откликнуться пострадавшую фанатку: связаться с редакцией можно по тел. 8-913-068-56-72.

Фанатки подрались из-за майки солиста «Иванушки International».

ИСТОЧНИК KP.RU

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