Новосибирские депутаты предлагают отменить домашние задания в школах

На одной из сессий Совета депутатов города Новосибирска чиновники затронули тему отмены домашнего задания в школах. Из-за этого на заседании разразился нешуточный спор. Вопрос закрыли, так как его не было на повестке дня, но пообещали разобрать в рамках очередного заседания. Тема, что и говорить, актуальная - ранее ее уже затрагивали, например, в Белгороде - губернатор Евгений Савченко написал в соцсетях пост о том, что он выступает за отмену домашки.

- Домашние задания - это плохая многолетняя привычка, которая травмирует и ученика, и родителя, - пишет Евгений Савченко в социальных сетях. - Все ДЗ нужно делать в учебном заведении, как это реализовано в школах полного дня.

Высказывание губернатор опубликовал в социальных сетях. Фото: соцсети.

Родители тоже бьют тревогу: с каждым годом в школах задают на дом все больше и больше. Дети не успевают отдыхать, а ведь помимо этого у них есть и кружки, и дополнительные курсы иняза. Когда у детей появится свободное время?

- Моя дочь учится в восьмом классе в первую смену. В школу ей всегда к 11 часам утра, а возвращается только в 6 часов вечера. И те объемы, которые задают, очень сложно выполнить за один раз. Нужно же и отдыхать еще, - объясняет свою позицию мама одной из сибирячек Надежда.

Во время заседания новосибирских депутатов наболевшую школьную тему быстро прикрыли. Но в кулуарах народные избранники спорили весь день. Многие помнят себя родителями, когда они сами зубрили с детьми аксиомы и теоремы. Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив на вопрос журналистов о том, чью сторону он занимает, не стал рубить сплеча.

- Я бы пока не стал рассуждать на эту тему. Хотя вы уже заметили, как только прозвучал вопрос, было высказано несколько мнений. Еще сложно делать какие-то выводы, - аккуратен в высказываниях Андрей Иванович. - Хотя есть опыт мировой, есть опыт европейский… Да и родители ко всем этим домашним заданиям относятся по-разному. Этот вопрос должен быть профессионально проработан.

Дети не всегда могут выполнить задание самостоятельно.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По наблюдениям журналиста КП-Новосибирск, большинство депутатов все-таки против того, чтобы ломать систему. Выступают за то, чтобы дети учились по старинке - часть знаний получали в школе, часть - дома. Например, Владимир Карпов уверен: если домашние задания отменить, от системы образования не будет толку.

- Для традиционной системы домашние задания - это важный элемент. Дети самостоятельно повторяют пройденный материал и таким образом закрепляют его, - прокомментировал КП-Новосибирск депутат Владимир Карпов. - Что касается образования в целом, то да, надо что-то менять. Внедрение Болонской системы, ЕГЭ очень сильно подорвало традиционные формы обучения и уровень подготовки.

Депутат считает, что если соединить ЕГЭ с отменой домашки, то школьники вообще ни в чем не смогут разбираться, их знания будут поверхностными.

- То, что эту тему подняли, - очень хорошо. Надо снова вернуться к вопросу о состоянии системы образования, а также поговорить о том объеме домашнего задания, который учителя могли бы задавать, - добавляет депутат.

Родители всегда помогают своим чадам.Фото: Мария ЛЕНЦ

Заместитель председателя общественного совета при министерстве образования Новосибирской области Сергей Семенов рассмотрел ситуацию под другим углом. Предлагает давать детям домашние задания не только в классическом виде, чтобы и школьникам было интересно выучить урок.

- Например, по литературе можно не просто обычное сочинение написать, а комиксы нарисовать, - говорит Семенов. - На иностранном языке можно дать задание вести переписку со школьниками из другой страны. Домашнее задание может быть продумано с учетом личных интересов школьника, его увлечений.

- А как думаете, родители должны помогать детям делать уроки?

- Безусловно! Они такие же участники образовательного процесса, как и учителя.

Кстати, педагоги тоже выступают за необходимость выполнения домашки. Где, если не в школе, могут научить детей работать самостоятельно?

- Домашние задания быть должны! В Федеральном государственном образовательном стандарте определены требования к образованию каждого уровня. Место домашней работы там определено совершенно четко и разумно. Это очевидно - без самостоятельной деятельности невозможно научить человека чему-либо. Плохо, что многие дети (иногда совместно с родителями) игнорируют этот очевидный факт, но при этом находят по четыре - восемь часов в день на компьютерные игры и соцсети, - рассказал КП-Новосибирск директор одной из школ Виктор Завьялов.

А вы, уважаемые читатели, за или против отмены домашнего задания?