Выбираем новостройку: из чего строят надежные дома

Покупая новую квартиру, мысленно мы уже рисуем интерьер. Как только заветная связка ключей оказывается в руках, отправляемся по магазинам выбирать плитку, обои, шторы и мебель. Конечно, это важные детали уютного дома, но что от них толку, если в квартире сквозняк, сыро, а по стенам - трещины? На пути к комфортному дому в первую очередь стоит обратить внимание на то, как он построен. Здесь немаловажен опыт и авторитет застройщика.

В Новосибирске на строительном рынке хорошо себя зарекомендовала ГК «Расцветай».

ЖК «Расцветай на Маркса».

Монолит, а не кирпич?

ЖК «Расцветай на Гоголя», ЖК «Расцветай на Маркса», Дом на Федосеева - монолитный железобетонный каркас с кирпичным заполнением. Сочетание железобетона и кирпича - удачное решение, и вот почему. Монолитный каркас можно сделать тонким, таким образом, полезной площади будет больше. Железобетон хорошо выдерживает большие нагрузки, а кирпич - теплее любых других материалов. Для устройства монолитных конструкций в домах ГК «Расцветай» применяется опалубка PERI, благодаря которой достигается безупречно ровная поверхность монолитного железобетона - этот фактор сокращает затраты на отделочные работы.

Важно правильно сочетать железобетон и кирпич. В ГК «Расцветай» используют трехслойную технологию кирпичной кладки, которая позволяет соблюдать в доме правильный теплобаланс. Остановимся на этом подробнее. С внешней стороны дома - керамический кирпич. Он делает здание красивым. Специалисты утверждают, что чаще всего мы выбираем себе жилье, поддаваясь эмоциям. Например, нам попросту нравится внешний облик дома. Тигровый природный рисунок фасадных полотен, а также разноцветная облицовка ЖК «Расцветай на Гоголя», ЖК «Расцветай на Маркса» и Дома на Федосеева из кирпича будет радовать новоселов каждый день.

Фасад ЖК «Расцветай на Гоголя».

Кроме того, облицовочный кирпич, который использует ГК «Расцветай» в своих проектах, имеет ряд преимуществ: морозоустойчивость, низкое водопоглощение, устойчивость к внешним разрушающим факторам и эстетичность благодаря ровной и немного блестящей поверхности. Кроме того, использование этого изделия позволяет сохранять тепло в домах. Отметим, что именно этот материал в Новосибирске применяется при строительстве домов бизнес-класса.

Еще важный момент при возведении дома: качественное выполнение работ. К примеру, облицовкой ЖК «Расцветай на Гоголя» занимаются профессионалы своего дела из Сербии.

- Некоторые аспекты в купленной квартире вы не сможете изменить. Например, если объект построен из некачественного кирпича, а высота потолков 2,5 метра - вы ничего не сделаете, это навсегда, - напоминает независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. - Поэтому очень важно выяснить, как застройщик относится к этому вопросу, не экономит ли он на материалах. Если строительная компания следит за своей репутацией, то понимает, что экономия 50% на стеновых материалах - это постоянный дискомфорт для жильцов.

Погода в доме

Одна из главных составляющих комфортного дома - тепло. В домах ГК «Расцветай» используются радиаторные системы немецких брендов. В качестве индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), которые отвечают за распределение источников тепла по дому, предусмотрены блочные варианты, которые экономят до 40% теплоэнергии. Вся трубопроводная система скрыта в простенках или стяжке пола: изящно, удобно, безопасно. Также в каждой комнате оборудована приточная вентиляция - это позволяет воздуху свободно циркулировать: даже при закрытых дверях и окнах воздух остается свежим.

ЖК «Расцветай на Маркса».

Окно в уют

Важная деталь комфортного дома - окна. В домах ГК «Расцветай» используются оконные профили известных марок с мультифункциональными всесезонными стеклопакетами. Покрытое серебряным напылением стекло и заполненная инертным газом камера не пропускают ультрафиолет сквозь окна, отражая его, и благодаря двойной защите не позволяют уходить теплу. Летом происходит экономия на кондиционировании, а зимой - на отоплении.

В подъезде - как дома

Театр начинается с вешалки, а уютный дом - с подъезда. Стильные решения подкреплены добротными материалами, удобство передвижения - безопасными и надежными лифтами. Их главное качество - высокая скорость передвижения. Это так важно в утренние часы пик, когда все жители дома спешат на работу.

Быстро = качественно

В дополнение к высокому качеству ГК «Расцветай» задала высокий темп работ на стройплощадках: все дома сдаются точно в срок или даже раньше ожидаемого времени.

Стройплощадка Дома на Федосеева.

Приоритет застройщика - высокие темпы строительства без потери качества. В среднем на объектах компании возводится по четыре этажа в месяц. Экономика объектов этого застройщика просчитывается задолго до старта строительства. Большое внимание уделяется приемочному контролю, что позволяет учесть все нюансы эксплуатации монолитных домов и обеспечение технического баланса кирпичной кладки.

Технология строительства объектов ГК «Расцветай».

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Федосеева». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Застройщик: ООО «Расцветай на Маркса». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф