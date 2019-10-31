ГК «Стрижи» первой в Сибири возвела жилой комплекс, используя эскроу-счета Сбербанка

В Новосибирске сдан первый жилой комплекс, построенный по новой схеме привлечения средств дольщиков.

Деньги будущих жильцов, купивших квартиры на этапе строительства дома, «заморозили» на специальном счете в банке. В свою очередь застройщик, чтобы возвести дом, взял кредит. А когда компания получила документы, подтверждающие, что дом введен в эксплуатацию, кредитная организация перечислила деньги жильцов застройщику. Такие требования появились из-за изменений в законе о долевом строительстве, вступивших в силу с 1 июля 2019 года. Изменения призваны защитить права дольщиков.

В ноябре жильцы получат ключи от новых квартир.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«Было страшно»

ГК «Стрижи» первой в Сибири завершила строительство дома по новым правилам. Соглашение о проектном финансировании со счетами эскроу было подписано со Сбербанком год назад.

- 15 октября 2019 года мы получили акт ввода в эксплуатацию на вторую очередь ЖК «Солнечные часы - 2». Как всегда, в срок. Это беспрецедентное событие для Сибирского федерального округа. Несомненно, оно значимо и для России в целом. По словам руководителя аппарата Ассоциации «Национальное объединение застройщиков жилья» Кирилла Холопика, это второй такой объект в стране. Мы вместе со Сбербанком прошли пилот от начала и до конца. Объект сдан! - подчеркнул генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский. - Признаюсь честно, было страшно. Главный стресс-фактор - высокая нагрузка из-за процентов, начисляемых на ликвидность, которая в регионах болезненна. Но есть и свои плюсы. Испугавшись удорожания, мы пересмотрели внутренние процессы, многое оптимизировали. Решили строить быстрее. ЖК «Солнечные часы - 2» введен в эксплуатацию за 11 месяцев. Необходимость платить проценты заставляет строить быстрее. Существуют современные технологии. Прошло то время, когда строили по три года.

Татьяна Галкина поздравила ГК «Стрижи» с успешной реализацией проекта.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Со знаковым событием ГК «Стрижи» лично поздравила председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина.

- На самом деле ЖК «Солнечные часы - 2» - первый объект со счетами эскроу, который финишировал в Сибири. Мы этому очень рады. Мы наблюдаем высокий интерес застройщиков к проектному финансированию. За девять месяцев 2019 года объем портфеля финансирования жилой недвижимости увеличился на 45%, при этом 62% проектов реализуются с использованием счетов эскроу. Но финиш у нас первый. Впереди много грандиозных проектов с ГК «Стрижи». Мы обсуждаем достаточно масштабные планы. Благодарю за то, что вы преображаете наш город, делаете жизнь новосибирцев уютнее и комфортнее, - отметила Татьяна Галкина.

ГК «Стрижи» первыми в Сибири построили дома по эскроу-счетам.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Интерес к эскроу-счетам растет

В свою очередь заместитель председателя Сибирского банка - управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игорь Безматерных подчеркнул, что компания «Стрижи» сделала правильное решение первой попробовать проектное финансирование, несмотря на то, что еще можно было строить по прежним требованиям.

- С компанией «Стрижи» мы сотрудничаем более семи лет, со дня ее основания. Компания построила 40 объектов, в возведении многих из них принял участие и Сбербанк. ГК «Стрижи» всегда выступает неким пионером с точки зрения новых проектов, новых продуктов. И я не удивлен, что именно компания «Стрижи» решила первой в Сибири попробовать проект с использованием эскроу-счетов, хотя еще была возможность строить и по старым требованиям. Я уверен, что было принято правильное решение. По нашим оценкам, застройщик сдал дом на полгода быстрее. Сейчас по счетам эскроу мы финансируем семь проектов, три из них - проекты ГК «Стрижи». Уверен, что у компании прекрасное светлое будущее. Это самая быстрорастущая компания, которая комплексно подходит к освоению территории, что, безусловно, импонирует жителям микрорайона, - считает Игорь Безматерных. - Если говорить о проектном финансировании, в этом году по Новосибирской области мы уже профинансировали проекты на 10 миллиардов рублей, в работе проекты более чем на 6 миллиардов рублей. Фактически это двукратное увеличение объемов финансирования строительных проектов.

Игорь Безматерных отметил, что Сбербанк со «Стрижами» сотрудничает с самого основания компании застройщика.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Концептуальная застройка

Что же представляет собой ЖК «Солнечные часы - 2»? Это классический комплекс комфорткласса - два кирпичных дома: пятиэтажный - на 15 квартир и десятиэтажный - на 118 квартир. Аккуратно расположенные дома образуют комфортную придомовую территорию по принципу «двор без машин», в будущем с детскими и спортивными площадками, местами для выгула собак. По периметру всего комплекса раскинутся крупные деревья. По словам генерального директора ГК «Стрижи» Игоря Белокобыльского, «Солнечные часы» - это один из первых объектов, где компания начала работать концептуально. Сама концепция будет полностью реализована после строительства третьей очереди. Концептуальный подход будет применен в оформлении мест общего пользования и двора.

«Солнечные часы» – это один из первых объектов, где компания начала работать концептуально.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В пятиэтажном доме жилого комплекса есть лифт, а еще между этажами зоны для колясок и велосипедов.Фото: Алена МАРТЫНОВА

СПРАВКА «КП»

ГК «Стрижи» начала реализацию весьма непростого проекта в Карьере Мочище. Редевелопмент - очень сложный процесс. Высокая стоимость подготовки участков, расселение людей из ветхого и аварийного жилья, а также множество других факторов ставят под вопрос преображение даже самой перспективной городской территории.

На месте, где сейчас стоит ЖК «Солнечные часы» ранее были 9 ветхих домов.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Когда ГК «Стрижи» начала осваивать территорию, 40 процентов площади было занято ветхим жилым фондом. На месте, где сейчас красуется ЖК «Солнечные часы», ранее были расположены девять ветхих домов, жителей которых компания расселила. Почти за семь лет ГК «Стрижи» расселила более 8 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья. Вместо угрюмых старых бараков появляются красивые современные дома комфорткласса.

Игорь Белокобыльский отметил, что многие процессы внутри компании оптимизировали.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О переходе на проектное финансирование в строительной отрасли

«Мы понимали неизбежность перехода на новые правила игры. Решили, что будет разумнее не медлить. Это как стоишь перед прорубью в мороз - разделся и прыгнул не раздумывая. Мы полностью перетрясли систему организации не только финансовой службы, но и всей работы. Система со счетами эскроу - это еще более жесткий контроль со стороны банков. Сейчас 75% того, что делает ГК «Стрижи», закрыто проектным финансированием с использованием счетов эскроу».

Игорь Белокобыльский, генеральный директор ГК «Стрижи».