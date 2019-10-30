«Готовит суд над убийцами прадеда»: нужно ли потомкам жертв искать виновников репрессий?

Память о репрессиях до сих пор вызывает споры. Кто-то смирился с данностью о том, что государство совершало роковые ошибки ценой во многие жизни. Кто-то ненавидит не только непосредственных виновников репрессий, но и тех, кто просто жил советской идеологией. А вот и такой пример: житель Томска Денис Карагодин посвятил себя поиску тех, кто казнил прадеда. Годами он собирает данные о тех, кто причастен к обвинению 1938 года - тогда по материалам УНКВД по Новосибирской области расстреляли Степана Ивановича Карагодина.

Об этом деле и не только - наша беседа с директором Института истории СО РАН, кандидатом исторических наук Вадимом Рынковым.

Вадим Рынков призывает не использовать данные архивов для попыток свести счеты. Фото: Facebook

- День памяти жертв политических репрессий. Эта дата в очередной раз подтверждает, что государство совершало роковые ошибки. Вадим Маркович, правильно ли, с политической точки зрения, напоминать гражданам об этом?

- Мне кажется, справедливо, что такой день официально закреплен. Есть очень много людей, чьи родственники пострадали от политических репрессий. Они с большим пиететом относятся к этому дню. Для них очень важно, что проблемы прошлого признаются государством. Им важна правовая оценка со стороны государства. Это были очень серьезные страдания, которые заслуживают памяти.

- Стоит ли изучать историю репрессий обычным гражданам, не историкам?

- Если мы говорим о родственниках репрессированных, это их право. Собирая нужную информацию, потомки таким образом отдают дань памяти. Даже в государственной концепции увековечения памяти жертв политических репрессий зафиксировано право родственников знать о том, что происходило. Однако эмоциональная оценка у людей зачастую превалирует над рациональной. Родственники не могут оставаться равнодушными, им сложно обойтись без эмоциональных всплесков, буквально на грани сведения счетов. По прошествии времени накал будет уменьшаться. По мере того, как количество поколений между пострадавшими и изучающими увеличивается, эмоциональная оценка блекнет, уступая рациональной.

Правнук собирает данные о Степане Карагодине. Фото: karagodin.org

- Давайте рассмотрим конкретный пример. Есть конкретный человек - Денис Карагодин, который создал сайт и написал: «Я готовлю суд над убийцами моего прадеда». Правнук собрал данные о тех, кто был причастен к репрессиям конкретного человека…

- Это такая сложная и, наверное, недопустимая в современном обществе ситуация, когда человек пытается оценить прошлое своих предков, используя ту же терминологию и логику, которую пытается осуждать. Он использует этакие эрзац-правовые оценки, говорит, что ведет расследование, выясняет степень причастности. Затем у него - «отдел убийц» (раздел на сайте. - Прим. ред.), здесь и следователь, и делопроизводитель, и даже элементарно - понятые, которые присутствовали при обыске. Он огульно всех осуждает, не разбираясь ни в деталях, ни в обстоятельствах, не пытаясь понять, какое отношение эти люди имели к репрессиям в отношении его деда. Я думаю, если создатель этого ресурса понимает, о чем пишет, то он создал провокационный сайт.

Потомки вспоминают дедов и прадедов, которые стали жертвами политических репрессий. Фото: Алексей Булатов

- Как вы относитесь к относительной доступности архивной информации?

- Открытость действительно относительная. Действует срок давности в 75 лет, свыше которого дела должны быть открытыми. Если меньше, то архивисты имеют право закрывать доступ. А дела, которые ближе к современности, выдаются вообще далеко не всем. На мой взгляд, архивы должны быть открыты, и прежде всего - для исследователей. Но сложно юридически отделить профессионального исследователя от обычного человека, который идет в архив. Поэтому доступ получается для всех равный. А периодически общество сталкивается с тем, что, копаясь в прошлом, люди пытаются свести счеты с обидчиками своих предков. Ни в коем случае архивы не должны становиться источником информации для сведения счетов.

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