«Что теперь делать? Я подставила внуков...»: бабушка-брокер потеряла более 1,5 миллиона рублей на бирже-пустышке

Все началось со звонка на WhatsApp.

- Анна Ивановна*? Это брокерская компания FX Base, лидер в биржевой торговле, - протараторила девушка. - Вы считаете себя человеком финансово грамотным? Хотите увеличить свой доход?

У Анны Ивановны за плечами работа главбухом, а на плечах - двое внуков. На оба вопроса ответила: «Да!»

- Девушка переключила меня на специалиста, тот представился трейдером. Объяснил, как установить программу на компьютер, чтобы играть на бирже, зарабатывать деньги. Я завела личный кабинет, и пошло-поехало, - начинает пенсионерка и тяжко вздыхает.

Так выглядят личный кабинет сибирячки и сайт, на котором бабуля просаживала деньги. Баланс якобы положительный, но вывести эти деньги оказалось нереально. Фото: Предоставлено героем материала.

«СНАЧАЛА ВЫИГРЫВАЛА»

Телефонный консультант растолковал: вот - валюта, вот - акции, вот - рынок. Главное правило: вовремя продать и вовремя купить, чтобы была прибыль. В мире валют бывший главбух почувствовала себя рыбой в воде. И заплыла слишком глубоко. Открывала все новые сделки, жонглировала фунтами стерлингов…

Курсы заморских денег лишь успевали вычерчивать на экране «кардиограммы»: то вниз, то вверх. Увлекательно и денежно, да только… не по-настоящему. Пенсионерка и думать не могла, что перед ней - лишь компьютерная игра, симулятор торгов. А кто-то по ту сторону экрана способен хоть разорить, хоть озолотить. Либо поманить успехом, а потом вырвать лакомый пряник изо рта.

- Сначала что-то выигрывала. Потом - наоборот... Что делать? Деньги надо было как-то вытаскивать. Начала занимать у родных, чтобы отыграться, - как заядлый картежник рассказывает Анна Ивановна. - Дети никогда не отказывали нам с мужем в помощи. Ему, как работающему пенсионеру, банк одобрил кредит, а потом еще и еще. Мне - тоже.

Около миллиона рублей - это кредиты, которые в банках взяли на себя пенсионеры, еще 700 тысяч рублей - одолженная у родни наличка (занимали и дети, и зятья). И это - всего за месяц! Настроение нашей героини напоминало качели. То она чувствует себя волчицей с Уолл-стрит и радуется успешной сделке, то готова разбить монитор - график с финансами устремился вниз. А банки уже перестали давать кредиты, родные забросали вопросами: «Мама, может, ты серьезно болеешь? Так ты скажи! Это на операцию?». Анна Ивановна пошла на отчаянный шаг - влезла в два микрокредита. И вроде почти отыгралась. И протрезвела.

- Как холодным душем окатило: думаю, надо спасать хотя бы те деньги, что есть. У меня в программе на кошельке было около 20 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей, а вложено было 1,7 миллиона рублей. - Прим. ред.). Думаю, надо завязывать, деньги выводить, чтобы хотя бы эти не потерять. И вот тут началось, - чуть не плачет пенсионерка.

«Она протупила, вот такая котовасия», - лже-трейдеры вытащили у пенсионерки полтора миллиона рублей. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

«БАБУЛЯ, ВЫ ХОТИТЕ ПРОБЛЕМ С ПОЛИЦИЕЙ?»

О своем желании известила «трейдера», который за процент от сделок якобы помогал бабуле на бирже. Тот зацокал:

- Сумма-то большая, где ж вы раньше-то были!

Дальше - больше:

- Бабуля, чтобы деньги вывести, их надо как-то легализовать! Нужно 2 тысячи долларов, чтобы мы бумаги на них сделали.

Мол, пенсионерка оказалась таким крутым брокером, что обманула российскую банковскую систему! Так удачно торганула, что весь ее баланс - вне закона. «Трейдер» заверил, что деньги «за легализацию» вернутся обратно - вместе с обналиченным доходом.

К счастью, в это время возле бабушки сидели обеспокоенные дочери. Слушали этот диалог и вздыхали:

- Мама, так это же мошенники!

Диалоги с ними стали записывать на диктофон, а потом передали в полицию и редакцию КП-Новосибирск.

- Какого хрена твои родственники себя так ведут? - кричит на бабушку один из «трейдеров» с явно украинским акцентом.

А потом сыплет терминами: «блокчейны», «заморозка»… Смысл ясен: денег пенсионерка не увидит.

- Вы вообще что-то делаете? - возмущается собеседник на том конце провода.

- Да делаю! Но никто в кредит не дает, - жалится пенсионерка. А наличкой мы и так должны 700 тысяч.

- И что теперь?

- Я не знаю, куда идти, куда податься. Не у кого брать. И нечего.

- А ваша дочка?

- Нет у нее.

- Вы так легко разговариваете, вы просто не представляете, что с вами будет, если я передам ваше дело в отдел по борьбе с экономической преступностью! Я в течение часа уже уйду. Торопитесь!

И пенсионерка верит, что невольно стала преступницей. И снова просит у родных взаймы: «Вдруг они правду говорят?».

Бабушка старательно переводила мошенникам деньги, думая, что зачисляет их на свой счет. Фото: Предоставлено героем материала.

АБОНЕНТ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, А ДЕНЬГИ ГДЕ?

Родные Анны Ивановны говорят, мошенники так запудрили женщине мозги, что бабушка даже отказывалась идти в полицию. Боялась, что сама попадет под статью, как пугал «трейдер».

- Ощущение, будто она под гипнозом, - говорит ее дочь Ирина. - Это надо просто слышать, как она с ними разговаривает. Как с родными. Говорит: «Ну помоги мне, помоги вернуть эти деньги, я у людей заняла. Мне бы только долги отдать, я тебе всю прибыль отдам». А на том конце холодно: «Это невозможно, Анна Ивановна, с вас еще 2 тысячи долларов». Сердце разрывается, какие негодяи! Мама им доверилась, а они…

Заявление Анна Ивановна все-таки написала - родные чуть ли не под конвоем вели ее в райотдел. Но надежда на сыщиков от МВД невелика.

- Дело будет возбуждено по уголовной статье «Мошенничество», - прогнозирует юрист Михаил Жуков. - Но вопрос уже в другом: будут ли установлены лица, причастные к этой афере? По идее, тут работы отделу «К» (спецподразделение МВД, которое занимается киберпреступлениями. - Прим. ред.) непочатый край. Я не удивлюсь, если окажется, что виновники бабушкиных слез - сидельцы какой-нибудь колонии. Но вот что с них взять? Прибавят им года два-три к сроку. Деньги бабушке трудно будет вернуть.

Номер телефона, с которого звонил один из «трейдеров» на WhatsApp. Фото: Предоставлено героем материала.

Да и самих мошенников найти не так-то просто. Звонили с иностранного номера. Только на WhatsApp. Пробиваешь код телефона - выдает, что абонент из Великобритании. Все переводы бабушка отправляла на Qiwi-кошельки.

- Что же теперь делать? Я же внуков подставила, - рыдает Анна Ивановна, проклиная «помощников-трейдеров» и собираясь продавать квартиру.

В ГУ МВД по Новосибирской области говорят, что, к сожалению, бабуля в своей беде не одинока. И именно представители старшего поколения становятся жертвой обмана.

- Чаще всего это пожилые люди, впечатлительные и наивные, неосведомленные о подобных преступных схемах, - комментирует Сергей Щекотин, представитель ГУ МВД по Новосибирской области. - Кроме того, мошенничества по интернету - сложно доказуемые в связи с дистанционным общением потерпевших с неустановленными лицами и переводом денежных средств на электронные кошельки, а также с использованием мошенниками электронных площадок, находящихся вне юрисдикции Российской Федерации. Мы, со своей стороны, в очередной раз просим всех быть острожными, особенно если вам обещают быстрый заработок и большие дивиденды.

* Имя пенсионерки изменено по ее просьбе.

«Мне бросилась в глаза цифра – 1,5 миллиона рублей», - пенсионерка рассказала, как проиграла на бирже квартиру. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

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