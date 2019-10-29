«Спим в палатках, прививки не нужны»: опеку просят проверить блогеров, которые увезли годовалую дочь в Африку

Она - из Бурятии, он - из Чувашии. А познакомились в Новосибирске, где Настя работала журналистом, а Никита Тенче был проездом: колесил на велике по стране. Репортаж о необычном путешественнике для Анастасии закончился свадьбой, и почти сразу у пары появилась дочка Ая (полное имя - Аяран, чувашское). Теперь вся семья - тревел-блогеры. Взрослые - по велению души, а малышку о желании спрашивать рано: она едет за родителями в специальном прицепе. Официально ее мама и папа нигде не работают - самозанятые, как сейчас модно говорить: путешествуют на велосипедах по миру, за душой - ни копейки, зато в «Инстаграме» море красивых картинок с закатами в Испании, мостами Бельгии, и почти 8 тысяч подписчиков. Хештег этой истории - #мировое_кочевье. Но как бы его не заменил другой: #заберитеребенка.

Никита и Настя в Брюсселе. Фото: www.instagram.com/nikita_tenche

«ХОТИМ В АМЕРИКУ, ОБЪЯВЛЯЕМ СБОР!»

Сейчас семья Тенче в Марокко. Собирают деньги на поездку в Северную Америку. Объявление Никита выложил на своей странице в соцсети.

- Проехали 6 тысяч километров на велосипедах за 6 месяцев, 10 стран пройдено, и вот настал момент перелета на другой континент. Объявляем денежный сбор на перелет, необходимо 90 тысяч рублей, - написал путешественник, снабдив пост реквизитами.

Подписчики начали негодовать. Сообщения из серии: «Годовалый ребенок едет в прицепе за родителями уже полгода! Мозги вообще есть?», «Живут в палатке, в антисанитарных условиях. Еще и денег просить совести хватает! Опека куда смотрит?». Другие кричат критикам: «Да вы просто завидуете, сидя на диване!», «Девочке год, а она уже мир видела! В океане купалась!». И пока с одной стороны на блогеров льются упреки, с другой - сыплются деньги: пара за несколько дней собрала больше половины нужной суммы - 53 тысячи. А негативные комментарии… Настя и Никита их удаляют. Но в интервью КП-Новосибирск согласились ответить на вопросы недоброжелателей.

В путешествии Ая начала делать первые шаги. Фото: www.instagram.com/nikita_tenche

«АЯ ПИТАЕТСЯ, КАК МЫ»

- Да, чаще всего мы ночуем в обычной туристической палатке вместе с дочкой, - говорит Никита Тенче. - Спим в спальниках, вполне удобно и тепло. Бывает, благодаря интернету через специальный сервис для велопутешественников Warmshowers находим ночлег у людей, живем у них по два-три дня, это очень выручает.

- А чем питается ребенок? Подписчики шумят, что в таком возрасте нужны пюрешки да кашки. А взрослые везут с собой консервы да макароны…

Подписчики переживают, что ест дочка блогеров. Фото: www.instagram.com/nastya_tenche

- Гречку и на костре приготовить можно. Ая питается почти как и мы: ест фрукты, овощи, зелень, - перечисляет Тенче.

Впрочем, в «Инстаграме» Насти видно на одной из фотографий, как маленькая детская ручка тянется к жирному мясу и картошке фри. Остается надеяться, что этим желудок ребенка родители не портят и Ае не удалось попробовать, что там вкусного у мамы в тарелке.

«Едет в прицепе, питается тем же, чем мы» - путешественник объяснил, как возит с собой годовалую дочь. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск (98,3 FM) 00:00 00:00

«ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ? ЭТО ТРАВЛЯ!»

Другой острый вопрос - здоровье девочки. Сейчас она с родителями в Марокко. Все мы помним классику, что «в Африке акулы, в Африке гориллы», а еще малярия и Эбола…

- Никаких прививок у дочери нет. И не надо, - считает отец. - У нас много причин их не ставить, но эту тему даже не хочу поднимать, чтобы не разжигать ненужные дискуссии. Мы никому свое мнение не навязываем, это лично наше решение.

Чаще всего приходится ночевать в палатке. Фото: www.instagram.com/nikita_tenche

- А не боитесь, что ребенку в пути может стать плохо, заболеет?..

- Когда путешествовали по Европе, у нас была медстраховка. В Африке ее не делали. Но у нас всегда с собой аптечка. Вот сейчас, например, у Аи режутся зубки. Мы используем детский парацетамол и другие таблетки, которые взяли из России на такой случай.

Гигиена - отдельная песня. Переезд на великах из одного города в другой может занимать до пяти дней. И это по пыли и жаре. По пути - ни озера, ни ванны. Как быть? Никита Тенче считает, что в целом эти пять дней можно и не мыться.

Еду готовят на костре. Фото: www.instagram.com/nikita_tenche

- Если очень жарко, вечером можно облиться водой... Вообще, мы с собой всегда везем восемь литров воды, в основном чтобы пить, конечно. Что касается Аи, то моем ее в зависимости от погоды. В основном купаемся в речках и океанах. Едет она в подгузниках, которые мы покупаем в городах, - рассказывает Никита.

Тенче признаются, что в них сейчас летят не только оскорбления - «халявщики», «попрошайки», но и угрозы. Недовольные комментаторы обещают написать на родителей жалобу в органы опеки, просят чиновников забрать ребенка у этих безработных туристов.

Никита вместе с дочерью. А многие ли дети в ее возрасте видели океан? Фото: www.instagram.com/nikita_tenche

- Поверьте, Ая счастливее многих современных детей, она растет на природе и в гармонии с миром, - считает отец девочки. Он уверен, что опека не подкопается: дочка здорова, накормлена, улыбается. - Что еще надо? Я не знаю, почему к нам все прицепились. Что значит попрошайки? Я что в личку всем пишу, дайте денег? Есть такое понятие в блогерстве, как донаты. Ничего в этом зазорного нет. Это наша работа: вести блог, снимать видео, рассказывать о странах. Мы выполняем свою работу и почему мы не имеем права попросить донат у наших подписчиков? Все так блогеры делают. Мы не требуем денег, просто выложили свои реквизиты, кто может, тот поможет. Это обычная зарплата людей в интернете. А на нас накинулись. Не получается не реагировать на такие высказывания. Мы даже не понимаем, что такого сделали людям, чтобы читать эти оскорбления. Как человек может свое мировосприятие так навязывать? Мы свой образ жизни никому не навязываем. А то, что читаем, похоже на целенаправленную травлю. Только непонятно, за что…

У себя в блоге Никита Тенче был чуть более резок. Написал: «Рабы ненавидят свободных людей». Только кто им перечислил уже более полусотни тысяч? Не рабы ли?..

Велоприцеп для ребенка специально заказывали в Германии. Родители уверены, что дочке в нем комфортно. Фото: www.instagram.com/nikita_tenche

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Ребенка могут забрать!»

Юрист Михаил Жуков изучил «Инстаграм» родителей девочки и рассказал КП-Новосибирск, могут ли у блогеров быть проблемы с опекой.

- Ребенка могут забрать. А мое личное мнение: надо забрать, потому что условия его пребывания нельзя назвать безопасными, - категоричен Михаил Жуков. - По фотографиям можно сделать только отрицательный вывод. Ребенок уже полгода находится в состоянии кочевья, а если не дай бог заболеет в какой-нибудь глухой африканской деревушке? Не зубки будут резаться, а что-то серьезное случится? Кто и где будет оказывать медицинскую помощь? Хотите путешествовать? Пожалуйста. Зачем ребенка с собой тащить? На мой взгляд, даже Конституция нарушена - статья 40 «Каждый имеет право на жилище». То, где девочка ночует, жилищем назвать трудно. Ребенок находится в опасности. А по Семейному кодексу при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки вправе немедленно изъять ребенка из семьи. В международном законе - Конвенции о правах детей - черным по белому написано, что родители несут финансовую ответственность за условия жизни, необходимые для развития ребенка. А тут родители финансово даже себя не могут обеспечить, раз просят деньги у подписчиков.

КОНКРЕТНО

На чем маленькая Ая доехала до Африки?

Путешествие началось в мае, когда Ае было 11 месяцев. Стартовая точка — Чувашия. Велоприцеп для ребенка родители специально заказывали в Германии. Он с амортизаторами, то есть ребенок не чувствует каждую кочку. А внешне сравним с обычной коляской, которая защищает малыша от ветра, солнца и дождя. Чтобы ребенок был заметен на дороге, на люльку повесили флажок, а для безопасности в темное время на нее наклеили светоотражающую ткань. Вес прицепа вместе с вещами и Аей - около 40 кило. Велосипеды взрослых с вещами тоже не легкие - каждый под 100 килограммов.