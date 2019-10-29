«Спасибо, что не сдохла»: односельчане бросили 81-летнюю старушку посреди дороги в 15 километрах от дома

Она падала в грязь, поднималась и снова шла. На улице темень, в руках - сумки. Думала, умрет ночью прямо на дороге. 81-летняя Надежда Ходчикова оказалась заложницей людского и чиновничьего равнодушия.

Живет пенсионерка в глуши Новосибирской области - в тупиковом селе Балман. До райцентра - 90 километров по плохой дороге, та отсыпана щебнем лишь частично. Первые осенние дожди превращают грунтовку в месиво из глины и грязи. Рейсовые автобусы вязнут, машины-пузотерки застревают на этом пути, как в зыбучих песках. Чтобы хоть как-то соединить крошечное село с цивилизацией, транспортники решили: из Куйбышева возить людей будут только по щебню. А по той территории, где начинается распутица, пусть люди добираются сами как могут - вызывают себе трактор или таксистов на уазиках.

Надежде Алексеевне 81 год

В этот раз автобус тормознул даже раньше, до конца щебенки не доехал. Водитель высадил пассажиров за 15 километров до дома и развернулся. Несколько балманцев скооперировались, вызвали машину и загрузились в нее. На дороге осталась одна бабуля божий одуванчик. Места ей не хватило. Она даже объяснить не успела, что в селе одна живет, что телефона сотового нет. Сама-то толком не поняла, что случилось. Когда звук мотора затих, а вокруг начала нарастать тьма (6 часов вечера), бабушка сообразила: надо поторапливаться. А впереди 15 километров пути.

- Их взяли, меня - нет, - рассказывает КП-Новосибирск Надежда Алексеевна. Руки у нее дрожат, в голосе - обида. - Бросить на дороге! Погань сделали, гадость. Что такое - женщина на дороге? Это ребенок! Думала, не дойду.

Около 10 километров бабушка топала по щебенке, потом началось… Надежда Алексеевна показывает свой плащ - из-за застывшей грязи он встал колом.

Вот так выглядит дорога из села Балман.

- Я в эту жижу - бах! Упала в грязь, как на постель, встать не могу. Рывок делаю изо всех сил - понимаю же головой, что на дороге лежу... Сколько сил хватит, оторвусь - и тут же снова на спину, - описывает бабушка.

Так, переворачиваясь, как неваляшка, и шлепала пенсионерка по грязи. Куски глины налипали на обувь, она их руками снимала и швыряла со злостью на обочину. Причем рядом с дорогой-то тоже не пройти - там пахота по обе стороны.

Если взять в расчет, что за Балманом и медведи ходят, и волков люди видели, можно представить себе, чего бабуля натерпелась.

А это дорога в селе. Когда подмерзнет - пройти можно.Фото: Влад КОМЯКОВ

Уже перед самым селом в одиннадцатом часу вечера мимо грязной, измотанной бабушки проехала машина - рыбаки на уазике сначала даже испугались, увидев движущийся комочек грязи, потом позвонили главе района. За бабушкой мигом выехала машина. До дома ей остался всего километр.

Соседка, когда увидела Надежду Алексеевну после этого страшного променада, назвала ее «ершиком перекатанным». Раздела бабулю, помогла помыться, почиститься. После уже, когда пришла в себя, баба Надя пошла к главе села.

- Спасибо, родные. Спасибо, что не сдохла я на этой дороге, - говорит бабуля с благодарностью и отчаянием.

СКАЗАНО

Денег - нет, дорог - тоже?

Мы обратились к главе поселка Виталию Байкову:

- Что с дорогой-то? Когда уже сделаете?

- У села денег таких нет, мы тут, в глуши, выживаем за счет дотаций. Щебень - зона ответственности территориального управления дорог. Каждый год обещают сделать, вот и на следующее лето - ждем, надеемся, верим. А путников этих из грязищи мы каждый год вылавливаем. Кто-то обязательно да уйдет в эту грязь без телефона. Лови их потом, высматривай… Все же перемажутся, сольются по цвету с дорогой, их не видать даже. А с транспортниками я борюсь, каждый раз прошу: «Вы хоть до конца гравийки людей довозите!» Нет, выкинут народ - и домой… Видать, экономят на топливе…

ВОПРОС-РЕБРОМ

Когда щебенка приедет?

Жители Балмана говорят, что нормальную дорогу до Куйбышева ждут уже больше 20 лет. Ее делают каждый год, но - частично, по 600 - 800 метров. На сколько денег хватает. А их выделяет минтранс. Пока одну часть подлатают, другая уже в новом ремонте нуждается.

Редакция КП-Новосибирск направила запрос в региональное министерство транспорта с просьбой, во-первых, разобраться с автобусным предприятием, чьи сотрудники не довозят людей до села, а во-вторых, с самой дорогой. Когда ее уже полностью отсыплют щебнем? Или так и будут бабушки тонуть в грязи?..