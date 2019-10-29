Что стоит знать об ипотеке, или Как выгодно купить квартиру в Новосибирске

- Снизится ли ставка по ипотеке? Стоит ли ждать? Или лучше брать кредит уже сейчас?

- В пятницу, 25 октября, Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки на 0,5 п. п. Как правило, вслед за этим происходит снижение ставок по кредитованию в банках. Однако есть одно но. Мы видим, что недвижимость на рынке растет в цене, особенно в четвертом квартале (традиционно). К тому же из-за введения в действие поправок к 214-ФЗ многие застройщики будут вынуждены уйти с рынка, завершив уже строящиеся объекты. Спрос на новое жилье в итоге будет недостаточно обеспечен имеющимся новым жилым фондом, а это повод для оставшихся застройщиков повысить цены.

- Ставка по кредиту зависит от моей зарплаты? Если получаю «серую» зарплату - процент будет выше?

- Процентная ставка по ипотеке в банке «Открытие» не зависит от формы подтверждения дохода.

Руководитель центра ипотечного кредитования банка «Открытие» Александра Галактионова и старший вице-президент, управляющий Сибирским филиалом банка «Открытие» Ирина Демчук.

- Брали кредит на жилье еще под 11,5%. Сейчас банки выдают кредиты по более низкой процентной ставке. Что сделать, чтобы снизить процент?

- Нужно рефинансировать свой кредит в этом же банке (если банк согласен на такие условия) либо в любом другом. Рефинансировать кредит имеет смысл тогда, когда разница между новой и старой ставками больше 1,5 - 2%. Сравнивайте ставки у банков - смотрите, где будут предложены лучшие и наиболее выгодные условия. И не забывайте про финальную сумму платежа с учетом страховки. К примеру, в банке «Открытие» сейчас одна из самых низких ставок по рефинансированию - она начинается от 8,75% (при сумме от 4 миллионов рублей и выходе на сделку в течение 30 дней, полном пакете страхования), сумма - от 500 тысяч до 3 миллионов рублей, срок - от 3 до 30 лет.

- Что выгоднее - купить жилье в первичке или во вторичке?

- В каждом отдельном случае все надо просчитывать. Новая квартира - это новые коммуникации, новый формат жизни, новые соседи, новая энергетика. Есть интересные совместные программы банков и застройщиков, позволяющие заемщику получить кредит на приобретение такой квартиры на условиях ниже рыночных. Но покупка в строящемся жилье - это невозможность переехать завтра или через месяц. Скорее всего, это год, а иногда и больше. Купив квартиру во вторичном жилье, вы можете переехать уже сегодня.

- Есть материнский капитал. Можно ли его использовать как первоначальный взнос? Или сначала надо взять кредит, а потом уже оформлять маткапитал? С чего начать?

- Материнским капиталом можно досрочно частично погасить уже имеющийся ипотечный кредит либо использовать его в качестве первоначального взноса. В банк предоставляются сертификат, подтверждающий выделение средств материнского капитала, и справка из Пенсионного фонда об остатке средств материнского капитала.

- Могу ли я отказаться от страховки ипотеки? Или это обязательное условие? Если да, то каким законом это закреплено?

- Можете, но тогда ваши риски (платежеспособность, сохранность объекта кредитования, право собственности, вашей жизни как должника) как плательщика для банка существенно выше. А любой риск должен быть оплачен - кредитная организация не может рисковать своими финансами без обеспечения их возврата в случае непредвиденных обстоятельств. Поэтому ставка по вашему кредиту будет увеличена.

- Как выгоднее погашать ипотеку - сумму или срок?

- Все зависит от ваших приоритетов. Вам хочется снизить свой ежемесячный платеж или заплатить меньше денег за пользование кредитом? Если второй вариант, то выбирайте снижение срока.

- Родители хотят помочь детям купить жилье. Как они могут стать созаемщиками? Надо ли предоставлять какие-то справки?

- Нужно предоставить справки о доходе, тогда будет подсчитан суммарный доход семьи. И в собственность можно оформить все в долях на каждого члена семьи.

- Сложно ли будет покупателям новостроек в связи с изменившимся законодательством?

- Наоборот, теперь покупатель строящегося жилья полностью защищен от риска недостройки дома и несдачи его в эксплуатацию, поскольку все средства вносятся в банк на специальный счет эскроу. Сохранность этих средств до сдачи дома в эксплуатацию гарантируется государством. И даже если что-то произойдет с застройщиком, объект будет достроен на имеющиеся в банке средства и сдан.

- Если у меня не хватает средств на 15% первоначального взноса, могут ли мне пойти на встречу?

- Нет. Банку важно видеть и понимать, что будущий заемщик умеет распоряжаться своими финансами и в состоянии накопить определенную сумму на первоначальный взнос. Значит, он и в последующем сможет выплачивать ежемесячный платеж по ипотеке.

- В «Открытии» программы покупки вторички и новостройки совершенно разные. Почему для покупателей квартир на вторичном рынке закрыт путь для участия в различных акциях?

- Независимо от того, на каком рынке недвижимости происходит приобретение объекта недвижимости за счет заемных средств (первичный/вторичный рынок), банк «Открытие» предоставляет преференции (скидки) по процентным ставкам клиентам от партнеров банка (агентств недвижимости, застройщиков).