«Мы купили элитную квартиру»: жильцы новостройки жалуются на протекающие окна и затопленную парковку

Жители новостроек по улице Кирова бьют тревогу. Не так давно они заселялись в чистые квартиры комплекса бизнес-класса, по крайней мере так было написано на сайте застройщика. Но сейчас, как говорят жильцы, по стенам расползается грибок, а балконы дали течь. Новоселы рассказали, с какими проблемами они столкнулись в новых квартирах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/740278" frameborder="0"></iframe> Жильцы новостройки жалуются на протекающие окна и затопленную парковку.

ЗАСТРЯЛА НА БАЛКОНЕ В -30

Екатерина М. (имя изменено. - Прим. ред.) купила квартиру в новостройке на улице Кирова некоторое время назад. Говорит, в буклетах все красиво выглядело - голубые ели возле домов, огромная парковка, огороженная спортивная площадка.

- Когда мы получили квартиры, пришлось смириться с тем, что во дворах нет никакого озеленения. В прошлом году посадили в октябре что-то, но ничего не прижилось. Клумбы делали за свой счет, - рассказывает Екатерина. - По факту дом сдан, но назвать это элитным жильем можно с огромной натяжкой.

Жильцы жалуются на сырость в доме во время дождя. Вода течет со стен на подземной парковке, окна, которые застройщик устанавливал на балконах, тоже дают течь.

- Протекают швы примыканий дома к паркингу, да много где вода пробирается. Фундамент требует, мягко говоря, доработки. Мы, жители дома, сами такую сумму на ремонт не потянем, - говорит соседка Кати - Елена Питимирова.

Еще одна проблема - заужен проезд к домам: не могут проехать служебные машины - пожарные, «Скорая» и другие. Жители боятся, что если случится ЧП, то они просто останутся заложниками в своих квартирах и не успеют спастись.

- В моей квартире неправильно установили балконные двери - они самопроизвольно захлопывались. Я застревала на балконе дважды. Первый раз - летом, часа три там провела, пока рабочие не пришли, - вспоминает неприятную ситуацию Екатерина. - А вот зимой я застряла на час. В -30 босиком на коврике стояла и ждала, пока меня вызволят из заточения.

Синим отмечена территория, которая, по мнению собственников квартир, должна относиться к дому. Но благоустроена только часть земли.Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю

О ДОМАХ ВСЕ ЗАБЫЛИ

Срок гарантии, по словам жильцов, еще не истек, однако на их требования исправить недоделки никто не реагирует. Общается директор не с каждым жителем, а выборочно.

- Устранили только мелкие недоработки - по заявлениям, а крупные проблемы, которые касаются всех жителей, не решаются. Говорят, нужно ждать следующего лета. Почему - не объясняют. Нас гонят в управляющую компанию, - недоумевает Елена.

Жители предполагают, что у застройщиков просто нет денег, чтобы ремонтировать дом. Сибиряки обращались в администрацию. Там сказали, что дело возьмут на контроль. На этом все и остановилось.

- Сейчас мы организуем собрания жильцов. Вместе с юристом управляющей компании пойдем в суд. По-другому, к сожалению, нам вопросы с застройщиком решить не удается, - считает Елена.

На данный момент КП-Новосибирск не удалось дозвониться до застройщика. Мы готовы выслушать их позицию.