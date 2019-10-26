Девочка без эмоций: обычная гематома превратила здорового ребенка в инвалида

Вероника Михайлова воспитывает двух очаровательных дочек - Веронику и Кристину. Только вот называет себя женщина «особенной» мамой. У ее младшей дочки Кристины - органическое поражение центрально-нервой системы: девочка не двигается и не испытывает эмоций.

Вероника всегда поддерживает Кристину. Фото: личный архив героев.

«У РЕБЕНКА НА ГОЛОВЕ СИНЯК»

Вероника всегда вела здоровый образ жизни, к беременности отнеслась очень ответственно. Первого ребенка родила в 29 лет, а через год на свет появилась малышка Кристина.

- Вторая беременность протекала легко. Не было никаких отклонений, противопоказаний. Все консультации я исправно посещала, и ничего не предвещало никаких болезней, - рассказала КП-Новосибирск Вероника. - Рожала я в том же роддоме, что и первого ребенка. Осложнений не было, даже акушерка та же самая была.

Кристина появилась на свет здоровым ребенком. Вес для грудничка стандартный - 3100. Девочку хотели оставить с мамой, но Вероника решила: пусть сегодня девочка выспится, а завтра мама и дочь проведут время вместе.

- Проснувшись утром, я с нетерпением ждала встречи с дочкой, но ее не несли. Прошел час, потом другой. Меня все «кормили» словами о том, что скоро принесут, просили не беспокоиться, - вспоминает Вероника тот злополучный день.

Девочку принесли ближе к обеду. Женщина прижала маленький комочек счастья к груди, но тут обратила внимание на акушерку, которая стояла возле кровати, опустив глаза.

- Только у ребенка на голове гематома, - тихо произнес медрабтник, по крайней мере так запомнила Вероника те слова. Молодая мама тут же распеленала ребенка и увидела на затылке дочки огромную шишку.

- Мне объяснили, что такое бывает. Вроде как это родовая травма, причин для паники нет. Я могу только гадать, откуда у моего ребенка появилась шишка. Потом меня успокаивали и уверяли, что дома все нормализуется в течение двух недель, - поделилась с корреспондентом КП-Новосибирск Вероника. - Кстати, в роддоме удалять гематому отказались. У них эту процедуру делать запретили.

Веронику вместе с Кристиной выписали здоровыми. Молодая мама ждала улучшений у младшей дочки. Увы, синяк так и не рассосался.

Дочка семьи Михайловых нуждается в помощи. Фото: личный архив героев.

ДИАГНОЗ: «МЕНИНГИТ»

Дома Кристина много плакала. Такое поведение не свойственно грудничкам. На второй день пребывания дома девочка стала много спать и совсем потеряла аппетит. Вероника вызвала «Скорую помощь».

- Нас привезли в местное отделение. За это время у ребенка поднялась температура, дочь побледнела. Врач предположила ОРВИ, и нас повезли в инфекционную больницу, где осмотр провели невролог и педиатр, - описывает события женщина.

После осмотра невролога жизнь Вероники разделилась на до и после. Врач поставил диагноз: «менингит». Недельной малышке поставили в руку огромный катетер, чтобы капать глюкозу и антибиотики. С момента рождения девочка потеряла полкилограмма.

Из-за капельниц маленькая Кристина отекала. На этом фоне у девочки начались судороги, а надежды Вероники на счастливое материнство разрушались с каждой минутой. Каждый день новорожденной делали УЗИ, брали тысячи анализов, а у молодой мамы на фоне стресса стало пропадать молоко.

- На третьи сутки пребывания в инфекционной больнице я заметила, что катетер на руке у Кристины подтекает. Дочку забрали, чтобы сменить его, а вернулись без ребенка. Врач сказал, что Кристина в реанимации, - продолжает женщина.

Старшая дочь помогает маме. Фото: личный архив героев.

ПОРАЖЕНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Выбранные антибиотики и тактика лечения не помогали. На фоне основной болезни появились другие - по всему организму гулял гной, уровень лейкоцитов вырос... Врачи поставили другой диагноз: «менингоэнцефалит».

- Я пришла через несколько дней в больницу и увидела, что голова у моего ребенка перемотана. Оказывается, ей удалили гематому. Когда вскрыли, поняли, что там сплошной гной был, - плачет Вероника. - Ребенок угасал на глазах.

Тем временем девочку перевели в другую клинику, так как инфекционная больница не справлялась. Врачи зафиксировали, что Кристину к ним привезли в предкомовом состоянии. Прошло время, и девочка очнулась. Но при этом не шевелилась, мало ела, у нее не было сил даже открыть глаза. Врачи поставили новый диагноз, хуже, чем предыдущий: «органическое поражение центрально-нервной системы».

- Я поняла, что в России нам не помогут. Все врачи открещивались и не оказывали должной помощи. Реабилитацией моего ребенка тоже толком не занимались, поэтому я решила делать все сама, - говорит Вероника.

Молодая мама начала самостоятельно искать клинику для реабилитации за границей. Опираясь на похожие истории и опыт других людей, остановила выбор на Китае. Только и здесь женщину ждали проблемы.

- Начали открывать денежный сбор, но многие фонды отказались. Почему-то они против Китая и их методов медицины. Хотя моему ребенку стало намного лучше после реабилитации, - уверяет Вероника.

Сейчас Кристине три года, она угукает, выражает свои эмоции, переворачивается и учится держать голову. Девочке нужен еще курс лечения. Семье удалось собрать 306 тысяч рублей, всего нужно 1 миллион 342 тысячи рублей.

Если вы хотите помочь маленькой Кристине жить дальше:

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