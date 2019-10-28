«Забирай своего ребенка»: школьник ушел из спортивной секции из-за ссоры отца с тренером

Николай (имя ребенка публикуем с разрешения родителей) всегда был спортивным мальчишкой: в начальной школе занимался боксом, потом пошел в футбольную секцию. Только последнее увлечение пришлось быстро бросить: не сложились отношения с тренером. Отец мальчика рассказал, с чего начался конфликт и почему для его ребенка оказались закрыты ворота в спорт.

«ОТЫГРАЮСЬ НА РЕБЕНКЕ»

В футбольную секцию Коля стал ходить с сентября прошлого года. Любимая позиция на поле - защищать ворота от противника. Папа мальчика Вадим делал все, чтобы вырастить из наследника Акинфеева. Но график тренировок «плавал». Из-за этого и случился конфликт.

- Тренер будто держал нас на взводе. О времени тренировок он говорил в самый последний момент. У меня свой бизнес, и я воспитываю ребёнка один. Поэтому не всегда была возможность по первому щелчку везти Колю в спортивную школу, - рассказал КП-Новосибирск Вадим.

Шел месяц, второй, а расписание все никак не устаканивалось. Тогда Вадим решил обратить на это внимание директора спортшколы.

- На следующий день после жалобы тренер написал в общем чате, что нужно срочно организовать родительское собрание. Он начал говорить: «Если вы недовольны, то можете уходить. Никто никого не держит». Всем сразу показал на меня: мол, это я жаловался, - вспоминает папа Коли.

Между мужчинами произошел конфликт.

- Тренер открыто говорил: «Ты же знаешь, что я теперь на твоем ребенке отыгрываться буду», - пересказывает Вадим. И признается, что тогда не придал значения этой угрозе, - думал, слова были сказаны в запале ссоры.

- Это все происходило весной, следующая тренировка была у детей на улице. И на этой тренировке учитель будто действительно отыгрывался на сыне. За 20 минут, что я наблюдал игру, он два раза сменил детей и только моего ребенка не поменял ни разу. Тот стоял весь замерзший, а на следующий день затемпературил, - говорит Вадим.

Заявление о получении справки. Фото: личный архив.

«ОН ПРОСТО КЛЯУЗНИК»

Вадим отправился в районо к начальнику управления образования. Описав ситуацию, потребовал уволить тренера. Но Вадиму объяснили: в Тогучине дефицит кадров, и этот человек будет продолжать работать.

- Я начал писать в другие инстанции. Написал в прокуратуру, сначала в тогучинскую и уже потом в новосибирскую. Там провели проверку. И то ли уволили тренера, то ли он сам уволился, но теперь он не работает, - доволен результатом Вадим.

Доволен, но, как оказывается, не до конца. После скандала Вадим снова написал заявление - теперь на директора спортшколы. Родитель считает, что в школе на бумаге учеников больше, чем на самом деле. Правда, пока ни одна из проверок слова папы не подтвердила. А ушедший с поста тренер и вовсе просит не относиться серьезно к заявлениям мужчины.

- Ничего не произошло. Этот товарищ просто кляузник, и все, - прокомментировал КП-Новосибирск футбольный тренер Сергей Ростовский. - В школе уже столько проверок было! Но ничего не нашли. В данный момент я там не работаю. И дело не в папе и его жалобах, а просто сменил место жительства. Кстати, ребенок этого папы очень способный, одаренный.

А как вы думаете, кто прав в этой истории?