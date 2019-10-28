В Новосибирске пилот сломал ногу, спускаясь с самолета

ЧП в аэропорту «Толмачево» произошло в понедельник, 28 октября, буквально за считанные минуты до вылета рейса Новосибирск – Нерюнгри авиакомпании «Якутия».

- Посадка в Новосибирске у этого рейса была промежуточная, - прокомментировал КП-Новосибирск Юрий Ким, якутский транспортный прокурор (именно этой транспортной прокуратуре поднадзорна авиакомпания «Якутия» - Ред.). – Командир борта начал спускаться по трапу, который предоставили в новосибирском аэропорту, и упал. Из-за травмы продолжить полет он не смог.

Рейс пришлось отложить, правда, совсем ненадолго: удалось оперативно найти замену пострадавшему пилоту. Диагноз врачей был не утешительный: из-за падения у летчика перелом малой и большой берцовой кости.

- Сам пилот родом из Якутска, Новосибирск для него неродной город, - добавил Юрий Ким, якутский транспортный прокурор.

Так что теперь командиру экипажа предстоит с травмой добираться домой. Помогут ли с этим коллеги из авиакомпании «Якутия», на данный момент неясно: там пока ситуацию не комментируют.

А вот что пояснили в аэропорту «Толмачево»:

- Ситуацию мы не комментируем. Состояние перрона и взлетно-посадочной полосы было эксплуатационным, - пояснила КП-Новосибирск Ирина Шавшина, пресс-секретарь новосибирского аэропорта.

Так это или нет, теперь предстоит разобраться правоохранителям.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Авиакомпания должна выплатить компенсацию

Вот как прокомментировал ситуацию Михаил Жуков, юрист:

- В соответствии со статьей 184 Трудового кодекса РФ при повреждении здоровья вследствие несчастного случая на производстве работнику возмещаются его утраченный заработок, а также связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию.

Кстати, получивший увечье (то есть серьезную, неизлечимую травму) на производстве человек получает статус инвалида труда с указанием процента потери трудоспособности. От этого зависит сумма ежемесячной доплаты к пенсии.

Предприятие, где произошло несчастье, выплачивает разовую выплату за причиненный вред здоровью, сумма которой утверждена Государством и ежегодно индексируется согласно проценту инфляции.