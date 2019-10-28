2019-10-28T11:01:53+03:00
Общество

Общественная палата Новосибирской области приняла участие в гражданском форуме

На площадке обсудили перспективы взаимодействия власти, бизнеса и общественных организаций
Алена КУЛЕШОВА
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В рамках форума состоялась панельная дискуссия «Общество, бизнес и власть: лучшие практики и перспективы партнерства».В рамках форума состоялась панельная дискуссия «Общество, бизнес и власть: лучшие практики и перспективы партнерства».Фото: Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске завершил работу IX Гражданский форум «Гражданский диалог» под девизом #ДОБРОСИБИРСКИЙРЕГИОН. Основной темой стало развитие системы благотворительности и поддержки СО НКО в регионе. В деловой программе форума приняли участие члены и эксперты Общественной палаты Новосибирской области. Цель форума - обсуждение перспектив взаимодействия органов власти, общественных организаций и бизнеса для решения социально-экономических задач.

В «Новосибирск Экспоцентре» прошел гражданский форум. Фото: Алена КУЛЕШОВА

В «Новосибирск Экспоцентре» прошел гражданский форум.Фото: Алена КУЛЕШОВА

На выставке участники форума представили проекты и практики социально ориентированных некоммерческих организаций. После ознакомления с выставкой губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева приняли участие в панельной дискуссии «Общество, бизнес и власть: лучшие практики и перспективы партнерства», модератором площадки выступила председатель комиссии по развитию НКО и поддержке СО НКО Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова. В дискуссии принял участие исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов.

Во время дискуссии участники обсудили проблемы взаимодействия общественных организаций с властью и бизнесом, а также наметили перспективы дальнейшего развития различных социальных проектов.

Галина Гриднева вручила награды за вклад в сфере благотворительности. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Галина Гриднева вручила награды за вклад в сфере благотворительности.Фото: Алена КУЛЕШОВА

После завершения дискуссии Андрей Травников наградил победителей областного конкурса инициатив и достижений социально ориентированных некоммерческих организаций.

В свою очередь Галина Гриднева вручила особый знак «Общественное призвание» участникам премии в сфере благотворительности и добровольчества «Во Благо», которая и была организована Общественной палатой Новосибирской области. В ней приняли участие различные общественные организации, представители бизнеса, инициативные группы и частные благотворители, делегации муниципальных образований области. Галина Гриднева выразила им свою благодарность и признательность.

На выставке форума некоммерческие организации представили социальные проекты. Фото: Алена КУЛЕШОВА

На выставке форума некоммерческие организации представили социальные проекты.Фото: Алена КУЛЕШОВА

После этого участники панельной дискуссии отправились на совещание с главой региона, где состоялось уже более детальное обсуждение развития некоммерческого сектора.

- Такие мероприятия очень важны для Новосибирска. Они становятся той самой диалоговой площадкой, где могут встретиться люди, задействованные в одной сфере, чтобы обсудить дальнейшие планы. А это, безусловно, очень важно и для социально-экономического развития нашей области, и для повышения качества жизни наших граждан. На этом форуме встречаются представители гражданского некоммерческого общества, власти и бизнеса. Также сюда ежегодно приезжают эксперты федерального уровня, которые могут поделиться с регионами своим опытом деятельности в этой сфере, - отметила Галина Гриднева. - Новосибирск всегда являлся одним из лидеров в сфере социальных проектов, поэтому нам особенно важно не только не упускать своих позиций, но и выводить их на новый уровень. Сегодня мы обсудили на встрече с губернатором возможности развития некоммерческого сектора в Новосибирской области. На данный момент перед общественными организациями еще стоит ряд различных проблем, для которых требуется найти оптимальное решение. К примеру, одной из основных наших задач сейчас является разрушение межведомственных барьеров, которые позволят различным министерствам оказывать поддержку некоммерческим организациям. Общественная палата выступает координатором этой деятельности.

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