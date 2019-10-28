2019-10-28T07:58:16+03:00
Общество

Новосибирские общественники собирают 5 миллионов на памятник Комсомолу

По задумке, сама стела будет выполнена из разных видов гранита, ее высота составит около 6 метров — чтобы уместились все ордена Комсомола
Алена КУЛЕШОВА
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Предполагается, что так стела будет выглядеть в законченном виде.Предполагается, что так стела будет выглядеть в законченном виде.
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В Ленинском районе Новосибирска жители города заметили весьма нестандартный дизайнерский объект: большой серый гранитный камень. Он установлен на Комсомольском проспекте. Внешне камень напоминает основание для будущего памятника. Фотографию незавершенной стелы опубликовал на своей странице в Facebook Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации Автовладельцев России.

— Я считаю, что установка любого памятника в городе должна быть согласована с его жителями. То есть, должно быть, как минимум общественное обсуждение, — поделился своим мнением с КП-Новосибирск Вячеслав Ашурков. — И при этом, информация о нем должна быть размещена в разных открытых источниках, где ее может заметить любой человек: СМИ, интернет. Касаемо этого памятника, я подобного не помню. Мне известно только, что этот проект обсуждали на художественном совете, где участвовали разные эксперты. Конечно, есть еще вопросы и к дизайну памятника, и к тому, что это за общественная организация, которая получила грант.

Конечно, пока судить красив или нет памятник, пока не возможно, ведь его нет. Но есть иллюстрация с изображением конечного варианта. Предполагается, что памятник будет представлять собой стелу, посвященную Ленинскому комсомолу. На гранитном основании разместятся ордена.

— Этот памятник — инициатива группы общественников «29 октября». Они хотели установить его к 100-летию Комсомола, — рассказала КП-Новосибирск Анна Терешкова глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска и вице-мэр Новосибирска. — Они подавали заявку на грант, выносили обсуждение на художественный совет, который я и курировала. Насколько мне известно, сведения о том, что подобный памятник планируется установить в нашем городе, были в открытом доступе на различных ресурсах и любой желающий мог с ними ознакомиться.

Сибиряков удивил гранитный камень, появившийся на Комсомольском проспекте.

Сибиряков удивил гранитный камень, появившийся на Комсомольском проспекте.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко, в свою очередь пояснил, что идея создать подобный памятник возникла еще несколько лет назад у организации «Ветераны Комсомола», однако воплотить эту задумку в жизнь все же решились общественники из «29 октября».

— Этот проект был создан организацией «29 октября». Они его несколько раз переделывали, дорабатывали, долго согласовывали все нюансы с ним связанные, и, наконец, получили добро от властей. Они хотели сделать это к 100-летию Комсомола, в 2018 году, однако, поставить памятник не удастся и в этом году, — рассказал КП-Новосибирск Вадим Агеенко. — Так как сейчас собрана лишь часть средств, то появилась возможность установить только основание стелы. Общественная организация «29 октября» взяла субсидию у Областной администрации, и какую-то часть составили средства, которые им удалось собрать самостоятельно. Всего на установку памятника требуется около 5 миллионов рублей, а пока удалось вложить в дело где-то около 900 тысяч. Поэтому, в лучшем случае, закончить стелу получится только в следующем году.

По задумке, сама стела будет выполнена из разных видов гранита, ее высота составит около 6 метров — чтобы уместились все ордена комсомола. Изготавливать ее будут по специальному заказу в Китае. По словам Вадима Агеенко, информация о предстоящей установке этого памятника действительно была размещена на сайте мэрии со всеми необходимыми пояснениями. Депутат уверен, что те, кто хотел ознакомиться с проектом, могли сделать это совершенно спокойно, поскольку все необходимые условия огласки были соблюдены. А обсудить данный вопрос со всеми жителями района или улицы просто не представлялось возможным.

— Мы, в свою очередь, все это дело поддерживаем в организации «Ветеранов Комсомола». Ведь установка этой стелы имеет очень большое значение не только для нас самих, но и для всего нашего города. Мы хотим увековечить память о Комсомоле, поскольку это была значимая страница истории нашей страны, - говорит Вадим Агеенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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