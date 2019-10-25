«Поймаю – разорву»: в Новосибирске ограбили собаку

О том, что в Новосибирске случилось собачье «ограбление века», сибиряки узнали после эмоционального поста хозяйки китайской хохлатой - Татьяны Ореховой.

- Что за люди? Собаки! Поймаю - плохо будет той собаке двуногой, что на улице с моей собачки в районе Часовой сняла куртку! Подпустит к себе только знакомого! Допускаю возможность, что её могли сдернуть собаки. Но если это сделал кто-то и решил одеть свою собачку за мой счёт, лучше выбросите, снимите! Куртка в одном экземпляре! Поймаю собаку в этом костюме, разорву хозяина, - не сдерживала свои эмоции Татьяна.

Макс всегда оставался на улице, пока его хозяйка была в магазине. Фото: личный архив.

Как рассказала КП-Новосибирск сама девушка, она вместе со своей собакой по кличке Макс пошла в магазин. На улице было холодно, так что Татьяна надела на своего питомца костюмчик. Комбинезон недорогой – обошелся в 1500 рублей. Вроде бы и позариться на него никто не мог. Так что сибирячка оставила пса ждать ее у магазина со спокойным сердцем.

- Макс живет у меня уже 10 лет, - объясняет Татьяна. - Он всегда спокойно оставался на улице без поводка: сидел прямо у магазина или бегал рядышком, в 20 метрах. И никогда у нас ЧП не было! А тут выхожу, и вижу мою собачку без костюма. И так обидно стало! Даже не за этот комбинезон, а что какой-то человек в принципе так мог поступить!

Костюм псу все-таки вернули. Фото: личный архив.

Пост сибирячки собрал сотни лайков и комментариев. Пользователи соцсетей поддерживали Татьяну и советовали, как ей поступить в этой ситуации:

- Напишите заявление в милицию скажите что собака была возле магазина. Там есть камеры, пусть смотрят. Если без разрешения не дают смотреть. Понятно дело, что шили сами, а если бы купили, то вещи на собак уж очень дорогие, - сочувствовали сибиряки.

Записи с камер наблюдений ничего не дали: не попал в них момент, как с пса сняли комбинезон. И вот спустя несколько часов появилась зацепка:

- Мне написала девушка: сказала, что костюмчик моей собаки лежит в лифте дома неподалеку, - описывает дальнейшие события Татьяна. – Я поехала туда вечером – ничего не нашла, вернулась утром – опять безрезультатно. Тогда я попросила ту девушку забрать косюмчик, если она его снова увидит, и передать мне.

На костюме Татьяна увидела небольшие порывы. Фото: личный архив.

Помощница Татьяны просьбу выполнила: нашла комбинезончик, положила его в пакет, и сказала хозяйке собаки, где именно рядом с домом его повесила. В этом месте сибирячка пропажу и нашла:

- Комбинезон весь мокрый был: все-таки под снегом и дождем полежал, - говорит Татьяна. – А еще на нем я увидела маленькие разрывы. Сделать их могли только или мелкие собаки, которые стянули костюм с моего Макса, или человек, который решил «замести» следы. Хочется верить, что это все-таки уличные псы...