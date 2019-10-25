2019-10-25T08:21:13+03:00
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Шлет сотни дорогущих SMS-ок: орлица разоряет сибирских орнитологов

Птица улетела в Иран, и теперь ученым приходится оплачивать сотовую связь, чтобы отслеживать ее перемещения
Татьяна СОЛОВОВА
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Путешествие орлицы обошлось орнитологам в копеечку. Фото: t.me/expkart.Путешествие орлицы обошлось орнитологам в копеечку. Фото: t.me/expkart.
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Это человеку понятно, что такое роуминг, и почему в путешествии за границей стоит поэкономить но мобильной связи. Но что с пернатых-то взять? Им расценки операторов неведомы, вот и летят себя куда хотят. А расплачиваться за одну расточительную птицу - орлицу приходится теперь сибирским орнитологам: ведь птица им шлет SMS-ки из Ирана.

Сибирские ученые и волонтеры реализуют большой проект по изучению птиц. Фото: ЦРДЖ.

Сибирские ученые и волонтеры реализуют большой проект по изучению птиц. Фото: ЦРДЖ.

ЛЕТО ПРОВЕЛА БЕЗ СВЯЗИ В КАЗАХСТАНЕ

- Орлице Мин два года: родом она из Хакассии, - рассказывает эксперт Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Елена Шнайдер, научный руководитель Центра реабилитации диких животных. - Она - одна из 13 орлов, на отслеживание перемещений которых мы формировали бюджет в этом году: общая сумма - около 400 рублей.

Собственно, датчик на пернатой подопечной появился в рамках двух больших проектов, направленных на сохранение сокола-балобана и степного орла.

- Принцип действия передатчика прост: он работает от солнечных батарей на спине орла и передает через SMS-ку информацию о местоположении птицы каждый час в светлое время суток.- объясняет Елена. - В одно сообщение вмещается информация о трех точках, где был орел.

И сначала никаких проблем с орлицей у ученых не было. Но потом все пошло не по плану:

- Неожиданным стало то, что несколько орлов на протяжении всего перелета через Казахстан так и не попали в зону покрытия сотовых вышек. Мы на такое, конечно не рассчитывали. Что за 1500 км не удастся выйти нормально на связь, - говорит Елена. - Так что Мин все лето была без связи в Казахстане.

Так перемещаются птицы. Фото: t.me/expkart.

Так перемещаются птицы. Фото: t.me/expkart.

ДОРОГАЯ ОРЛИЦА

А вот «пощебетать» с орнитологами птица решила, когда оказалась... в Иране.

- Вообще-то она должна была из Казахстана вернуться в Россию, а потом отправиться в Иран, - рассказывает Алиса Богомолова,пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных., - Но птица сразу отправилась за границу.

И вот тогда-то бюджет орнитологов начал трещать по швам:

- В одну неделю на Мин ушло намного больше денег, чем на всех остальных, - продолжает Елена Шнайдер. - Стали приходить сообщения о всех ее летних локациях: по 4 сообщения в день! А одна SMS из Ирана стоит 49 рублей!

В итоге весь бюджет, который закладывали орнитологи, исчерпан на 2,5 месяца раньше срока. И теперь ученым нужна помощь, чтобы отслеживать перемещения всех орлов. Орнитологи экстренно объявили акцию «Закинь орлу на мобилку!», которая продлится до конца 2019 года. Все, кто хочет помочь, могут перечислить деньги на номер 8-923-190-19-33.

ИСТОЧНИК KP.RU

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